Ce fac românii în online? Top 5 activități

Conform studiului Romanians New Media Adoption, realizat de echipa Data Intelligence a agenției de media Spark Foundry, membră a Publicis Groupe România, printre activitățile digitale principale ale românilor continuă să se numere plățile și cumpărăturile online, accesarea platformelor de social media și interacțiunea cu prietenii și familia. În plus, 53% dintre utilizatorii urbani de internet au cel puțin un abonament (personal sau în gospodărie) pentru accesul la platforme de streaming video, majoritatea folosind un Smart TV (75%). Studiul face parte din Focus On: New Media Usage, o serie de rapoarte care urmăresc evoluția comportamentelor de consum media, bazate pe studii cantitative.

„Datele din noul studiu ne arată o creștere semnificativă a interesului pentru conceptul de ‘Metaverse’ în rândul utilizatorilor de internet din mediul urban, cu 62% dintre ei raportând că au auzit despre acesta. Mai mult decât atât, avem motive să credem că acest interes va fi susținut, având în vedere că 60% dintre cei familiarizați cu Metaverse sunt dornici să experimenteze experiențele virtuale oferite de acesta. În același timp, observăm o adoptare tot mai mare a platformelor de streaming video, cu 53% dintre utilizatorii de internet din mediul urban având cel puțin un abonament acasă. Mai interesant este faptul că majoritatea acestora, adică 75%, utilizează televizoare Smart pentru a accesa conținutul video. Aceste cifre evidențiază evoluția continuă a preferințelor și comportamentului utilizatorilor în mediul digital”, a declarat Valeriu Galani, Brand Lead, Spark Foundry.

Evoluția activităților în mediul digital

Observăm o tendință de scădere continuă în valul cinci pentru toate activitățile online. Oamenii au început să se concentreze mai mult pe activități în offline, așa cum probabil făceau și înainte de perioada pandemiei. Totodată, principalele activități digitale au rămas similare: efectuarea plăților și a cumpărăturilor online, accesarea platformelor online și a rețelelor de socializare sau căutarea unor informații.

Principalele motive pentru utilizarea Social Media

Pentru majoritatea respondenților, platformele de Social Media rămân cea mai bună modalitate de relaxare și de a rămâne conectați cu prietenii. Motivele menționate de aceștia pentru utilizarea social media, care au înregistrat un trend pozitiv față de valul anterior, sunt umplerea timpului liber/relaxarea și păstrarea legăturii cu familia și prietenii. Diversitatea tipurilor de conținut și aflarea ultimelor trenduri se numără, de asemenea, printre motivele de utilizare care au înregistrat o evoluție pozitivă. Astfel, conform noului studiu, persoanele cu vârsta peste 35 de ani utilizează Social Media în special pentru a rămâne conectate cu prietenii sau pentru a afla noutăți despre membrii familiei, prieteni și colegi.

Spre deosebire de acestea, persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-24 de ani folosesc în mai mare măsură Social Media pentru a urmări celebrități/influenceri, în timp ce persoanele din categoria 35-44 de ani își doresc să se înscrie în diferite comunități pe rețelele de socializare sau să sprijine cauze sociale.

Platformele de Social Media

Noul studiu arată că principalele platforme de social media utilizate de români rămân în continuare Facebook, Instagram și TikTok. În timp ce primele două nu au înregistrat oscilații mari față de valul anterior, TikTok a înregistrat o evoluție pozitivă față de valurile anterioare. Facebook continuă să fie cea mai utilizată platformă, în special printre persoanele de peste 45 de ani. Cei cu vârsta cuprinsă între 18 și 34 de ani sunt mai atrași de platforme precum Instagram și TikTok, în timp ce LinkedIn este preferat de cei cu vârsta între 35 și 44 de ani, iar Twitter este preferat de cei cu vârsta peste 55 de ani. Snapchat, BeReal și Reddit sunt alese cel mai des de către reprezentanții Generației Z (18-24 de ani), în timp ce Pinterest este preferat într-o măsură mai mare de cei cu vârste între 18-24 de ani și 45-55 de ani.

Conținutul preferat de români în Social Media

Imaginile și videoclipurile rămân tipurile preferate de conținut în social media. În timp ce imaginile au înregistrat o evoluție negativă față de valul anterior, videoclipurile au înregistrat o creștere importantă, depășind toate valorile din valurile anterioare. Imaginile sunt cel mai popular tip de conținut, în special pentru persoanele cu vârsta între 45 și 55 de ani, în timp ce conținutul video este preferat într-o măsură mai mare de către persoanele cu vârsta de peste 55 de ani. Articolele sunt tipul de conținut cel mai popular în social media pentru persoanele cu vârsta de 35+ de ani, în timp ce textele sunt preferate într-o măsură mai mare de către cei cu vârsta peste 45 de ani. Cei mai tineri, cu vârsta între 18 și 24 de ani, preferă formatul de story de pe Instagram, conținutul audio și Gif-urile, în timp ce cei cu vârsta între 35 – 44 de ani preferă streaming-ul live și imaginile și videoclipurile în format 360.

Activitățile de pe Instagram

Instagram rămâne cea mai populară rețea cu ajutorul căreia poți urmări postările prietenilor. Cu excepția activităților precum swipe-up în stories, care au înregistrat o evoluție pozitivă, celelalte activități au înregistrat o tendință negativă sau o evoluție constantă față de valul anterior. Persoanele cu vârsta între 18 și 34 de ani postează fotografii și stories pe Instagram. Cei cu vârsta între 18 și 24 de ani preferă să urmărească postările prietenilor, să vizualizeze stories, să urmărească celebrități/influenceri și să reacționeze la sondaje. Cei cu vârsta între 25 – 34 de ani preferă utilizarea filtrelor. Persoanele cu vârsta între 35 și 44 de ani preferă să împărtășească videoclipuri, iar cele cu vârsta între 45 și 55 de ani participă la concursuri. Persoanele cu vârsta de 55+ de ani reacționează mai mult la fotografii și videoclipuri și preferă să acceseze reclamele sponsorizate.

TikTok și campaniile cu influenceri

În cazul TikTok, există o scădere ușoară a conștientizării campaniilor cu influenceri față de valul anterior, dar, totuși, rezultatul este peste cel din aceeași perioadă a anului trecut. Cele mai distinctive și memorabile campanii au fost legate de muzică, deși au înregistrat o evoluție negativă. Campaniile cu cea mai mare creștere au fost legate de gastronomie și turism.

Metaverse

Conform noului studiu, se observă o creștere a conștientizării conceptului Metaverse în comparație cu valurile anterioare. 62% dintre utilizatorii de internet urbani au auzit de „Metaverse”, din care 60% ar fi interesați să încerce astfel de experiențe virtuale. 57% dintre ei ar fi interesați de concerte de muzică, jumătate de socializare, 43% de jocuri și 40% de experiențe educaționale.

Platformele de conținut audio și ecosistemul podcast-urilor

Nivelul de conștientizare în ceea ce privește platformele de social media cu conținut exclusiv audio a fost mai mic față de toamna trecută, dar mai mare față de primăvara precedentă. Utilizatorii acestora le preferă în special pentru că pot avea intimitate, având în același timp acces la informații utile și interesante.

Frecvența urmăririi podcast-urilor este săptămânală pentru aproximativ jumătate dintre respondenți, în timp ce 16% dintre ei urmăresc sau ascultă podcasturi zilnic. Din punct de vedere al tipurilor de podcast, sunt apreciate cele sub formă de interviu, dar și divertismentul & conținutul cu/despre celebrități, cel de lifestyle & sănătate sau comedie.

Evoluția platformelor și conținutului de live streaming

Cele mai utilizate platforme pentru live streaming rămân Youtube și Facebook, ambele înregistrând o evoluție negativă față de valul anterior. Twitch a fost singura platformă care a înregistrat o creștere semnificativă, ajungând la aceeași valoare din mai 2021.

În ceea ce privește subiectele abordate, Muzica rămâne tipul preferat de streaming live, iar următoarele două categorii clasate sunt Divertisment, cu o evoluție constantă față de valul precedent, și Concerte, cu o uşoară creştere în comparație cu valul anterior. Cele mai mari creșteri au fost înregistrate de Turism și Jocuri.

E-commerce prin social media

Conform noului studiu, 8 din 10 utilizatori de internet din mediul urban continuă să creadă că funcția de etichetare din social media este utilă, deoarece pot vedea direct prețul, fără a accesa magazinul online, sau îi duce direct pe pagina magazinului online. Cea mai mare creștere în comparație cu toate valurile poate fi observată în cazul celor care dau click când observă o fotografie pe Instagram în care este etichetat un anumit brand și intră să vadă produsele respective.

Gaming

Conform noului studiu, se observă o evoluție negativă pentru toate tipurile de activități de Gaming, cu excepția a două categorii: achiziționarea de jocuri video de la magazine online și transmisiuni live cu stilul de joc al gamerului. Cea mai importantă activitate rămâne jucatul sau descărcarea unui joc video gratuit, urmată de jucatul sau descărcarea de jocuri pe smartphone-ul personal.

Principalii utilizatori de jocuri online, care aleg să joace împreună cu prietenii sau chiar cu persoane necunoscute, sunt persoanele din segmentul de vârstă 18-34 de ani, în timp ce categoria 25-44 de ani preferă să joace jocuri de rețea și să facă transmisiuni live cu stilul lor de joc.

Cei mai mulți dintre utilizatorii de internet din mediul urban au un tip de joc pe care îl preferă, iar în acest val se observă și o creștere a celor pentru care povestea din spatele unui joc este importantă. În ceea ce privește criteriile după care românii aleg jocurile pe care le încearcă, în segmentul de vârstă 18-44 de ani, popularitatea și recomandarea unui influencer de gaming sunt importante. Pentru persoanele cu vârste cuprinse între 18-24 de ani sunt importante designul și povestea jocului, în timp ce pentru persoanele de peste 55 de ani este important să găsească tipul de joc favorit și continuă să caute jocuri video gratuite.

Comunitățile online

Utilizatorii de internet din mediul urban se alătură comunităților online, în special pentru a se conecta și interacționa cu persoane care au aceleași interese ca și ei. Acest tip de activitate înregistrează cea mai mare creștere în comparație cu cele două valuri anterioare, atingând aproape nivelurile valurilor din 2021. S-a observat o evoluție constantă la cei care își exprimă aprecierea prin reacții la postările comunității.

Funcția de targetare locală și evenimentele din proximitate

În această etapă, observăm o creștere ușoară față de etapa anterioară în privința procentului de persoane care folosesc funcțiile aplicațiilor pentru a căuta evenimente în apropierea lor.

Evenimentele promovate pe rețelele sociale de către branduri stârnesc interes în special în rândul persoanelor cu vârsta peste 55 de ani. Persoanele cu vârste cuprinse între 18 și 44 de ani ar fi dispuse să participe, iar cei mai receptivi la evenimentele din apropiere sunt cei cu vârste între 25 și 34 de ani. Persoanele cu vârste cuprinse între 35 și 44 de ani caută și alte evenimente ale aceluiași brand.

Românii și televizoarele smart

87% dintre utilizatorii de internet din mediul urban au cel puțin un televizor smart acasă, dintre aceștia, 35% urmărind exclusiv conținut online (Netflix, HBO, Voyo, etc).

Consumul media alături de familie

Deși în scădere, majoritatea respondenților încă urmăresc programele TV împreună cu familia și cred că acest lucru a devenit o obișnuință care i-a apropiat de familie. S-a înregistrat o scădere și în privința celor care petrec mai mult timp în fața televizorului în ultimele 12 luni, 43% dintre utilizatorii urbani de internet urmărind mai puțin știrile locale decât în timpul pandemiei. Persoanele cu vârste cuprinse între 25 și 55 de ani urmăresc programele TV împreună cu familia într-o măsură mai mare, iar cei cu vârste între 25 și 34 de ani au petrecut mai mult timp în fața TV-ului în ultimele 12 luni. În ceea ce privește informațiile, cei cu vârste între 25 și 44 de ani preferă să urmărească știrile la TV, decât să le citească online. De asemenea, au urmărit mai puține emisiuni TV/videoclipuri online pentru copii decât în timpul pandemiei.