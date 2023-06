Cele mai valoroase branduri din fast-food. McDonald’s, Starbucks și KFC domină topul global

Brandurile din categoria Fast-Food au fost printre cele mai rezistente în ultimul an la turbulențele din economie, conform raportului Kantar BrandZ Most Valuable Global Brands 2023, primele 10 mărci de Fast-Food la nivel mondial totalizând 340 de miliarde de dolari ca valoare estimată. În comparație cu o scădere medie generală de 20% la nivelul valorii primelor 100 branduri globale, indiferent de categorie, mărcile de Fast-Food au scăzut cu doar 4% în valoare vs. 2022, având o performanță la fel de bună ca sectorul produselor de lux.

În spatele succesului categoriei Fast-Food se află extinderea globală pe care au avut-o francizele McDonald’s și Starbucks. Ambele au deschis mii de magazine noi în întreaga lume, având acum un public țintă mai larg, în special în China și pe piața asiatică în general, acolo unde perioadele de carantina Covid opriseră planurile de extindere. Performanța sectorului e întărită de faptul că primele 10 branduri globale de Fast-Food au crescut în valoare cu peste 34% față de nivelurile pre-pandemice.

O experiență mai bună pentru clienți a contribuit, de asemenea, în mod semnificativ la rezultatele bune din categoria Fast-Food. Simplificarea serviciilor de livrare, forțată și de schimbările rapide din timpul pandemiei dar și de adoptarea unor concepte inovatoare, ce au inclus digitalizarea formatelor de magazine fizice și a serviciile de mâncare la pachet, toate acestea s-au dovedit a fi de succes în menținerea clienților mulțumiți.

Martin Guerrieria, Coordonatorul BrandZ de la Kantar, a comentat: „Când lucrurile devin cu adevărat dificile, Fast-Food-ul este unul dintre puținele sectoare cărora le merge bine. Datorită unor așteptări consecvente și a valorii pe care oamenii o percep, ei vor apela adesea la restaurantul lor preferat de Fast-Food, în ciuda altor opțiuni pe care le au în categorie. Și cum brandurile de top urmăresc îndeaproape tendințele digitale cu scopul de a îmbunătăți permanent experiența clienților lor (cum ar fi de exemplu experimentarea McDonald’s cu chatbots AI), Fast-Food-ul va rămâne o categorie puternică și în anii următori.

Top 10 Cele mai valoroase branduri globale de Fast-Food în 2023 – Kantar BrandZ

Loc 2023 Brand Valoarea brandului în 2023 (Mil. USD) Valoarea brandului în 2022 ($M) 1 McDonald’s 191,109 196,526 2 Starbucks 61,534 61,758 3 KFC 22,056 22,293 4 Chipotle 13,318 16,234 5 Subway 11,002 12,647 6 Domino’s Pizza 10,655 13,902 7 Pizza Hut 8,807 8,954 8 Burger King 7,676 7,134 9 Taco Bell 7,185 7,769 10 Chick-Fil-A 7,139 6,959

Guerrieria a adăugat: „Brandurile din Fast-Food au o oportunitate pe care nu multe categorii o au, aceea de a inova și de a-și crește valoarea mărcii – pe măsură ce recesiunea se profilează pentru mai multe sectoare – pornind de la îmbunătățirea experienței din magazin, ca răspuns la creșterea costurilor de livrare vs. cele pentru ridicarea din magazin, și până la găsirea acelor momente memorabile care chiar transformă experiența clienților. Într-o perioadă în care multe dintre gospodării își restrâng bugetele de cheltuieli, eficientizarea în continuare a operațiunilor va rămâne, de asemenea, importantă pentru a câștiga inimile și portofelele clienților, arătându-le că brandurile de Fast-Food sunt alături de ei”.

Alte concluzii importante din raportul global Kantar BrandZ 2023 includ: