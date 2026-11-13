CFR Călători: Perioada standard de cumpărare a biletelor cu anticipație va fi diminuată temporar

Perioada standard de cumpărare a biletelor cu anticipație la CFR Călători va fi diminuată temporar, pentru punerea în aplicare a noului Plan de Mers al Trenurilor 2026/2027, care va intra în vigoare la data de 13 decembrie 2026, informează, joi, compania.

Astfel, emiterea legitimațiilor călătorie pentru trenurile cu plecare în datele de 11 și 12 decembrie 2026, precum și pentru trenurile care vor circula conform noului Plan de Mers al Trenurilor 2026/2027, va fi posibilă, în traficul intern, începând cu data de 2 decembrie 2026, iar în traficul internațional, începând cu data de 16 noiembrie 2026, cu excepția rutelor operate în colaborare cu administrațiile feroviare din Moldova (CFM) și Ucraina (UZ), întrucât CFR Călători nu a primit încă programele de circulație aferente de la CFM și UZ și nu poate estima data emiterii biletelor pentru aceste rute.

‘Perioada de anticipație poate fi modificată (majorată sau redusă), în funcție de eventualele modificări intervenite până la datele mai sus menționate’, precizează reprezentanții CFR Călători, într-un comunicat.