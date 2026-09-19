Bugetul CFR Călători pentru 2026, aprobat de Guvern

Guvernul a aprobat vineri, prin hotărâre, bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2026 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători ‘C.F.R. Călători’ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Potrivit unui comunicat al Executivului, bugetul aprobat de Guvern va asigura resursele financiare necesare desfășurării activității societății și îndeplinirii obligațiilor către terți.

Principalii indicatori economico-financiari prevăzuți în buget sunt: ‘veniturile totale sunt programate la valoarea de 4,138 miliarde lei, având un indice de creștere de 19,66% față de nivelul realizat în anul 2025; valoarea subvențiilor, conform prevederilor legale în vigoare, este de 1,674 miliarde lei, în scădere cu 17,62% față de nivelul realizat al acestora la finele anului 2025; cheltuielile totale sunt programate la valoarea de 4,113 miliarde lei, în creștere cu 18%; rezultatul brut (profit) programat în anul 2026 este pozitiv, respectiv în valoare de 25 milioane lei, față de pierderea realizată în anul 2025, care a fost de 27,3 milioane de lei; plăți restante sunt estimate la valoarea de 70 milioane lei, în scădere cu 3,14% la finele anului 2026; creanțe restante sunt programate la valoarea de 40 milioane lei, în scădere cu 64,93% față de anul 2025’.

Totodată, cifra de afaceri este programată la valoarea de 1,338 miliarde lei, în creștere cu 11,01% față de anul 2025.

‘Pentru anul 2026, sursele de investiții sunt în valoare de 1,132 miliarde lei, în creștere cu 65,61% față de anul precedent. Cheltuielile de investiții sunt programate la același nivel, respectiv 1,132 miliarde lei, în creștere cu 65,61%, fiind acoperite integral din sursele de finanțare disponibile. Numărul mediu de salariați programat pentru anul 2026 este de 10.126 salariați, în scădere cu 66 salariați față de nivelul realizat în anul 2025’, se arată în comunicat.

Prin acest buget, se urmărește orientarea activității societății către eficientizarea utilizării resurselor, menținerea echilibrului financiar, reducerea riscurilor și asigurarea rentabilității, precizează sursa citată.