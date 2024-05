Charger.ro, un business care te încarcă de energie verde

Într-o lume aflată în plină tranziție energetică, povestea Charger.ro a început ca ceva firesc, antrenată fiind de nevoile celor care vor să utilizeze o energie mai verde, mai prietenoasă cu mediul și care să coste mai puțin. Asta pentru că Charger.ro este primul integrator din Europa Centrală și de Est dedicat soluțiilor și serviciilor eficiente energetic: de la stații de încărcare pentru mașini electrice la sisteme fotovoltaice și soluții Smart City.

Charger.ro a fost lansat în octombrie 2021, în cadrul acceleratorului BlackSea Climaccelerator organizat de Impact Hub România. Atunci, cei patru fondatori ai companiei, arhitecți de profesie, au accesat și prima finanțare, de tip grant, în valoare de 5.000 de euro. Mai apoi, la începutul anului 2022, au reușit să concretizeze proiectul și au participat la acceleratorul InnovX-by BCR. În același an aveau să închidă și o rundă de finanțare de tip pre-seed, în valoare de 245.000 de euro, sub coordonarea Bravva Angels, având ATM Ventures ca investitor principal. Astfel, în martie 2023, fondatorii Charger.ro au lansat oficial produsul, au crescut echipa și au intrat oficial pe piață. Totuși, bazele s-au pus, într-un fel, mai de demult, întrucât echipa formată din Cristian Danciu, Iulia Dorobanțu, Aurel Basuc și Adrian Țuțuianu și-a început povestea în 2011, propunând o viziune creativă, expertiză tehnică și experiență pe piața produselor ecologice și a energiei regenerabile. „Am început colaborarea în facultate în cadrul unei reviste de arhitectură, realizată de studenți, pentru studenți, iar, ulterior, revista s-a transformat în business, în biroul de proiectare de arhitectură Triptic Studio”, povestește Iulia Dorobanțu, co-fondatoare a Charger.ro. În 2017, membrii echipei au început să producă soluții de încărcare urbană, urmând să devină în 2019 consultanți ai Băncii Mondiale în regenerare urbană și să producă ghiduri pentru diferite orașe din România. „Prin proiectele de arhitectură am descoperit nevoia nu doar de a proiecta, dar și de a oferi și implementa soluții hardware și software reale”, spune Iulia Dorobanțu, arătând că din 2022 membrii ai echipei s-au acreditat și pe segmentul de mediu și climă, jucând diferite roluri la nivel național și european în grupuri de lucru și proiecte.

O altfel de energie

Vă veți întreba cu ce se ocupă, mai precis, compania fondată de cei patru antreprenori români. Ei bine, Charger.ro ajută companiile și persoanele fizice să-și rezolve nevoile de sustenabilitate și de tranziție către o tehnologie mai verde, prin implementarea de soluții reale și cu impact. Altfel spus, se adresează celor care au luat decizia sau se gândesc să facă tranziția către o flotă de mașini electrice sau care își doresc să reducă costurile în locație și să aducă eficiență energetică prin implementarea de sisteme fotovoltaice, dar și celor care își doresc să inoveze. Stațiile de încărcare mașini electrice și sistemele fotovoltaice sunt completate în portofoliul de clienți de soluțiile de mobilier urban inteligent: dock-uri de încărcare trotinete și biciclete electrice, bănci inteligente, senzori de calitate a aerului, soluții eoliene, management al deșeurilor și alte soluții smart. „Prin Charger.ro, am construit o abordare la 360 de grade și o soluție la cheie. Suntem alături de clienții noștri încă de la început, printr-o consultanță dedicată, proiectare tehnică, vizită în locație, și oferirea de echipamente”, explică Iulia care arată că, mai apoi, clienții beneficiază de servicii de instalare împreună cu echipe acreditate, asistență în utilizare și mentenanță, dar și opțiunea de management al echipamentelor implementate. Așadar, pentru orice ține de energie verde, poți implementa sisteme de ultimă generație fără să te pricepi și, mai ales, fără prea multă bătaie de cap.

Faptul că Charger.ro a apărut dintre-o nevoie reală a pieței a făcut ca rezultatele companiei să nu întârzie prea mult. Deși aflată la început de drum, start-upul a implementat în 2023 aproximativ 150 puncte de încărcare și a finalizat livrările către 4 locații de tip Smart City, prin care a implementat piațete urbane smart. Mai mult, Charger.ro a fost răspunzător și de lucrările de instalare la 75% din echipamentele vândute, ceea ce dovedește o încredere mare a clienților în brand. „De la începutul anului, numerele au crescut deja semnificativ și estimăm o creștere a activității și cifrei de afaceri de patru ori în 2024”, este încărcată de optimism Iulia Dorobanțu.