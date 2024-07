Ministrul american al Energiei: Vom lansa, mâine, următoarea fază a studiilor de inginerie specifice amplasamentului pentru proiectul SMR

Următoarea fază a studiilor de inginerie specifice amplasamentului pentru proiectul reactoarelor modulare mici de la Doiceşti va fi lansată miercuri, această sursă de energie fără emisii de carbon urmând să contribuie la eliminarea treptată a activelor pe cărbune din România şi o va poziţiona drept un potenţial centru al lanţului de distribuţie SMR, a declarat, marţi, Jennifer Granholm, secretar al Energiei, Departamentul de Energie al SUA, la Forumul de Afaceri al Parteneriatului pentru Cooperare Transatlantică în Energie şi Climă.

„În spiritul cooperării transatlantice, sunt încântată să anunţ câteva etape importante ale parteneriatului nostru energetic cu România. Sunt foarte încântată să anunţ că Fluor şi Sargent & Lundy au ajuns la un acord de principiu cu Societatea Naţională Nuclearelectrica (SNN) din România pentru modernizarea şi dezvoltarea centralei nucleare de la Cernavodă. Acest proiect a fost un rezultat al unui acord interguvernamental inovator între Statele Unite şi România privind cooperarea în domeniul energiei, care stabileşte un proces continuu de dialog, sprijin şi parteneriat în schimbul folosirii bunurilor şi serviciilor energetice americane. (…) În baza aceluiaşi acord, vom lansa mâine (miercuri – n. r.) următoarea fază a studiilor de inginerie specifice amplasamentului pentru un proiect SUA – România al unui reactor modular de mici dimensiuni. Compania americană NuScale Power şi SNN din România au convenit să colaboreze în vederea implementării tehnologiei NuScale la o centrală de cărbune ieşită din uz. Această sursă fără emisii de carbon va contribui la eliminarea treptată a activelor pe cărbune din România şi o va poziţiona drept un potenţial centru al lanţului de distribuţie SMR”, a spus Jennifer Granholm.

Aceasta a vorbit şi despre Memorandumul dintre compania americană Sage Geosystems şi ELCEN, semnat marţi, „care va explora potenţialul de înlocuire a unei centrale termice pe bază de combustibili fosili cu o sursă de energie alternativă curată şi fiabilă”, energia geotermală.

„Parteneriate inovatoare precum acesta sunt o piatră de temelie a tranziţiei energetice, o dovadă a ceea ce putem realiza împreună şi un semn a ceea ce va urma”, a punctat oficialul american.

Pe de altă parte, Jennifer Granholm a subliniat că războiul din Ucraina „ne-a pus la încercare hotărârea şi rezistenţa”, dar a dus şi la reducerea dependenţei de petrolul şi gazele ruseşti şi la investiţii în surse regenerabile de energie.

„Ultima dată când ne-am întâlnit, am marcat un an de la invazia lui Putin în Ucraina. Astăzi, la aproape 900 de zile de la invazie, sunt la fel de copleşită de curajul şi determinarea poporului ucrainean şi la fel de recunoscătoare celor care au oferit adăpost sigur familiilor care fug de război, precum cei din România, Polonia şi alţii. Acest conflict ne-a pus la încercare hotărârea şi rezistenţa şi de fiecare dată am făcut faţă provocării, ieşind mai puternici şi mai uniţi ca niciodată. Statele Unite au livrat miliarde de dolari prin ajutor militar şi umanitar pentru poporul ucrainean. Ne-am redus cu toţii dependenţa de petrolul şi gazele ruseşti – inclusiv prin conectarea partenerilor noştri moldoveni la reţeaua europeană. Şi am investit pentru a diversifica sursele regenerabile de energie, cum ar fi energia eoliană şi solară – resurse nelimitate pe care niciun dictator nu le poate controla”, a afirmat ministrul american.

Astfel, a adăugat ea, naţiunile P-TECC se află în prezent în fruntea unei noi economii bazate pe energie, una care protejează clima şi sănătatea, economiseşte banii cetăţenilor şi creează locuri de muncă de viitor.

Jennifer Granholm a dat câteva exemple, precum asocierea Poloniei cu Westinghouse pentru a construi primul reactor nuclear al ţării, faptul că Croaţia se bazează pe energia geotermală, Bulgaria şi Cehia îşi sporesc capacitatea solară, Lituania îşi extinde capacitatea de generare cu hidrocentrale cu acumulare prin pompaj, Slovacia, Slovenia şi România au planuri de extindere a capacităţii nucleare. De asemenea, de-a lungul coastelor Mării Baltice, Mării Negre, Mării Adriatice şi Mării Mediterane apar planuri pentru noi instalaţii eoliene offshore.

Reprezentanţi de rang înalt din sectorul energetic public şi privat s-au reunit marţi, la Palatul Parlamentului, în cadrul Forumului de Afaceri al Parteneriatului pentru Cooperare Transatlantică în Energie şi Climă (P-TECC) şi la evenimentul Alianţei Oraşelor Verzi, pentru a discuta despre securitatea energetică, tranziţia energetică, proiectele de infrastructură şi modul în care oraşele implementează strategii pentru a accelera căile curate.

Evenimentele se desfăşoară în cadrul celei de-a cincea reuniuni a P-TECC, organizate de Departamentul de Energie al SUA, Ministerul Energiei din România şi Atlantic Council, şi vor continua miercuri cu o reuniune ministerială, care se va concentra pe rolul politicii industriale în atingerea obiectivelor noastre transatlantice de securitate energetică şi climă.