Chinezii se reorientează spre taxiurile electrice pentru a atenua șocul provocat de explozia prețului petrolului

În orașele chineze, utilizarea taxiurilor și a serviciilor de ridesharing este în creștere, în condițiile în care taxiurile electrice au devenit un instrument pentru a atenua șocul petrolier provocat de închiderea Strâmtorii Ormuz, transmite Reuters.

În luna mai, chinezii au efectuat 3,05 miliarde de călătorii cu taxiurile și aplicațiile de ridesharing, iar datele oficiale arată că numărul de călătorii a crescut cu 6% de la începutul războiului din Iran față de perioada martie-mai 2025.

Această creșterea reflectă o particularitate a sistemului de transport din China: tarifele scad în pofida creșterii prețurilor la benzină. Analiștii spun că un val de noi șoferi, care caută de lucru într-o economie care încetinește, combinat cu mașinile electrice ieftine, scade tarifele la călătoriile cu taxiul, și asta la rândul său atrage noi pasageri care doresc să facă economii la benzină.

Un șofer de ridesharing part-time din Beijing, pe nume Li, a declarat că tarifele au scăzut cu 10% până la 15% de când a început această activitate acum șase luni. ”Concurența este intensă”, a declarat bărbatul în vârstă de 36 de ani pentru Reuters la o stație de încărcare a vehiculelor electrice.

Fenomenul este vizibil pe rețelele de socializare. De când prețurile la benzină au început să crească în martie, sute de postări descriu cum călătoria cu taxiul sau cu ridesharing-ul este mai ieftină decât condusul.

”Mai ales când prețurile la benzină sunt mari, prefer să iau un taxi până în locuri care sunt prea departe pentru a merge cu bicicleta. În felul acesta, nu trebuie să caut locuri de parcare sau să plătesc pentru benzină”, a spus Yang, o femeie în vârstă de 45 de ani, proprietară a unei mașini pe benzină, care și-a dat doar numele de familie.

Pe fondul electrificării taxiurilor, boom-ul serviciilor de ridesharing oferă noi dovezi că transportul în China devine mai puțin dependent de petrol, izolându-l de șocurile petroliere, precum cel provocat de închiderea Strâmtorii Ormuz.

Potrivit Ministerului Transporturilor, aproximativ jumătate din flota de taxiuri a Chinei, care numără 1,3 milioane de persoane, este compusă din modele electrice, iar în orașele mari este mai aproape de 100%.

Didi, principala aplicație de ridesharing, a declarat că a înmatriculat încă 2 milioane de mașini hibride sau electrice anul trecut, ducând flota sa totală de mașini care nu funcționează cu combustibili fosili la 8 milioane de mașini, iar vehiculele electrice sunt responsabile pentru 75% din toți kilometri parcurși.

În consecință, China a consumat cu 10% mai puțină benzină și cu 14% mai puțină motorină în luna mai față de anul precedent, chiar dacă transportul rutier de mărfuri a crescut cu 2%, iar călătoriile rutiere în timpul weekendului prelungit de 1 Mai au atins un nivel record.

”Pe măsură ce carburanții s-au scumpit, oamenii își conduc mai puțin propriile mașini pe benzină. Dar cererea generală de călătorii este în continuare în creștere, așa că mai multe călătorii se mută către transportul public, cum ar fi taxiurile și metroul”, a declarat Daizong Liu, director pentru Asia de Est la Institutul pentru Politici de Transport și Dezvoltare din China.

Această flexibilitate este unul din motivele pentru care China a reușit să-și reducă importurile de petrol, care au scăzut cu 41% în iunie față de luna iunie a anului trecut, fără să își acceseze rezervele.

”Este posibil ca conflictul să fi accelerat schimbările comportamentale care erau deja în curs, lăsând China mai puțin dependentă de petrol decât a presupus piața din punct de vedere istoric”, a declarat analista J.P. Morgan, Natasha Kaneva.

Analiștii de la J.P. Morgan se așteaptă ca cererea de benzină să continue să scadă în 2027, dar într-un ritm mai lent decât în acest an, prognozând o scădere de 50.000 de barili pe zi față de anul precedent, comparativ cu scăderea de 150.000 de barili pe zi din acest an.