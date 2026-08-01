China a produs, pentru prima dată, mai puțin de jumătate din electricitatea sa din cărbune

China, cel mai mare consumator global de cărbune, a generat mai puțin de 50% din electricitatea sa din combustibili fosili, în primul semestru din 2026, o premieră în istoria țării, care promovează utilizarea surselor de energie regenerabilă, au declarat oficialii de la Beijing, transmite Reuters.

Ponderea cărbunelui în mixul energetic s-a situat la 49,7%, un declin semnificativ față de un nivel de 65,5% în 2016, a anunțat Xing Yiteng, adjunctul directorului general Administrației Naționale a Energiei din China (NEA).

Ponderea energiei regenerabile a urcat la 41,2%, depășind pentru prima dată 40%, iar energia eoliană și cea solară au fost responsabile pentru 24,6%, de la un nivel de 9,7% în 2020, a adăugat Xing.

Gazele naturale și energia nucleară au completat diferența.

În pofida scăderii ponderii cărbunelui, analiștii spun că statul chinez încă ar putea folosi o cantitate mai mare în 2026 față de 2025, pe fondul majorării rapide a cererii de energie. Mai mulți chinezi trec la vehicule electrice (EV), se construiesc centre de date AI, iar exporturile continuă să crească.

Oficialii de la Beijing au stabilit la 2030 data limită pentru atingerea unui vârf al consumului de cărbune.

Ținta Chinei pentru extinderea ponderii energiei eoliene și solare în mixul energetic este de 30% până în 2030, dar Gao Yuhe, director de proiect la divizia din estul Asiei a Greenpeace, a afirmat că obiectivul ar putea fi atins până în 2028, în urma majorării utilizării sistemelor solare fotovoltaice pe acoperiș, cu stocare în baterii.

Ponderea cărbunelui în China este mult mai ridicată decât în alte mari economii parțial pentru că are rezerve semnificativ de cărbune și destul de reduse de gaze naturale.

De exemplu, cărbunele a reprezentat doar 17% din producție de energie electrică din SUA în 2025, în timp ce 41% a fost de la gazele naturale.

Totuși, dependența statului asiatic de cărbune este mai scăzută decât a Indiei, unde cărbunele și lignitul erau anul trecut responsabile pentru 69% producția de energie electrică.

Conform datelor publicate recent de Administrația Națională a Energiei de la Beijing, capacitatea nou instalată de energie solară și eoliană a Chinei a depășit anul trecut 430 de milioane de kilowați (kW), în creștere cu 22% față de 2024, atingând un nivel record.

Acest avans a dus la o capacitate cumulată conectată la rețea de energie solară și eoliană de 1,84 miliarde kW, fiind responsabilă pentru 47,3% din capacitate totală instalată de energie a țării și depășind, pentru prima dată, energia termică.

Până în 2035, va fi înființat un nou sistem energetic, capabil să primească o pondere ridicată din noua energie, alături de noi îmbunătățiri în consumul de energie și al sistemelor de reglementare, anunțaseră recent autoritățile de la Beijing.