Concurența s-a îmbunătățit față de anul trecut, dar situația economică ne arată că nu e suficient ca piețele să meargă bine pentru a vedea o creștere a economiei, a declarat, luni, președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, la un eveniment de specialitate.

‘Spunem ca în fiecare an – situația concurenței e bună în România, piețele noastre sunt concurențiale, lucrurile arată bine din punct de vedere al concurenței. Și, anul ăsta spunem la fel. Dacă vă uitați în raport, o să vedeți că sunt mai multe sectoare din economie în care, spunem noi, concurența s-a îmbunătățit față de anul precedent. Avem câteva unde vedem scăderi ale concurenței, dar vedem mai multe în care se îmbunătățește concurența. Cu toate astea, situația economică ne arată că simplul fapt că merg bine piețele nu e suficient ca să vedem creștere economică. Suntem în al treilea an, în esență, de stagnare. Am avut creșteri de un procent, iar anul ăsta ne așteptăm să fim undeva în jur de zero. Deci, clar că economia noastră nu crește și suntem într-o zonă în care cei din jurul nostru cresc. Deci, problemele sunt legate. Bun, există un context, dar nu e numai contextul. Sunt lucruri care la noi ne arată realitatea că nu merg’, a spus Chirițoiu.

El a amintit că România a avut o evoluție economică foarte bună după ce a intrat în Uniunea Europeană, acum aproape 20 de ani, crescând mai repede chiar și raportat la țările dijn zonă.

‘Suntem țara care a avut cea mai mare creștere economică, măsurată în general prin PIB, produsul intern brut per capita. Avem cea mai mare creștere a consumului, deci tot ce se vede în standardul de viață. Deci, una peste alta, ultimii 20 și ceva de ani au fost foarte buni pentru România și am crescut mult mai repede decât Uniunea Europeană, evident. Ne-am dus de la 40% din PIB-ul mediu al Uniunii, când ne pregăteam de aderare, și suntem aproape de 80% acum. Deci, ne-am dublat în raport cu Uniunea Europeană și am mers mult mai repede decât ei și mai repede și decât vecinii noștri, care și ei au mers bine, dar nu atât de bine cum am mers noi. Cum spuneam, lucrurile astea deja de câțiva ani nu se mai întâmplă. Și ne întrebăm ce trebuie noi să facem ca să revenim la nivelul de creștere economică pe care îl aveam anterior’, a arătat șeful autorității de concurență.

Bogdan Chirițoiu a subliniat că problemele sunt cauzate ‘de noi înșine’ pentru faptul că am ajuns să avem cel mai mare deficit din UE.

‘Undeva, problemele sunt cauzate de noi înșine pentru faptul că am ajuns să avem cel mai mare deficit din UE. Asta ne-a dus la inflație, ne-a dus la creșterea datoriei publice și ne-a dus la dobânzi mult mai mari decât plăteam înainte. Noi plătim aproape 3% din PIB în contul datoriei publice. De unde eram o țară care nu avea datorie mare, acum am ajuns să avem – suntem încă la o datorie mică față de restul Uniunii Europene, cred că e și singurul criteriu la care am putea spune că îndeplinim criteriile de convergență de la Maastricht, deci cele pentru intrarea în zona euro, deci datoria publică la 60% e singurul act pe care încă îl îndeplinim’, a menționat acesta.

Practic, în ultima perioadă constatăm că modelul adoptat de România de creștere economică, model ce a mers mulți ani, nu mai funcționează.

‘Deci, stimularea economiei prin creșterea consumului nu mai dă rezultatele pe care le dădea în trecut. Acest megadeficit bugetar, care a ajuns la undeva la 9%, a generat o creștere economică infimă de 1%. Deci, banii ăștia pompați în economie nu s-au dus în creșterea producției, ci s-au dus în inflație, în creșterea prețurilor și în importuri mai mari. I-am îmbogățit pe alții, banii ăștia au ieșit de la noi, s-au dus și au dezvoltat alte țări de unde am cumpărat. Acum trecem prin procesul ăsta de redresare bugetară – și îl ascultam ieri pe ministrul Finanțelor că-i fericit că vede în sfârșit niște cifre bune. Nu avem o creștere surprinzător de mare pe trimestrul 3 din acest an, nu vedem o creștere trimestru la trimestru substanțială, până la urmă lucrurile au mers cam cum ne așteptam să meargă. În momentul când reduci deficitul bugetar ce se poate întâmpla? Se reduce un pic creșterea economică, că ceva din deficitul ăla se ducea și în creștere, vezi o scădere de inflație și vedem o scădere de inflație și vezi scădere de consum și o vedem și pe asta. Și scăderea importurilor. Consumul ăsta nu mai atrage importuri cum atrăgea înainte’, a explicat Chirițoiu.

În plus, balanța comercială ‘arată ceva mai bine’, deprecierea leului ajutând la reducerea importurilor.

‘Deci, sunt niște lucruri care merg mai bine. De ce nu merg și mai bine? Aici intervine și contextul. Adică nu toate lucrurile țin de noi. Pe de o parte, ne-am făcut rău singuri cu deficitul ăla bugetar, ne vindecăm cu greu acum cu reducerea de deficit bugetar, dar avem și un context nefericit. Avem creșterile de prețuri la energie, și astea se duc în inflație și vedem că inflația nu scade atât de repede pe cât speram să scadă după reducerea de deficit. Pe de altă parte, creșterea economică e lovită de faptul că zona euro nu mai merge atât de bine pe cât mergea. E afectată de concurență, în special de concurența cu China. Industria auto, care e și pentru noi și pentru vecinii noștri, Europa de Est, principalul motor de creștere a economiei, faptul că lucrăm toți, toate țările din zona de est avem fabrici auto și fabrici de componente auto care lucrează pentru industria auto occidentală, vestică, și dacă ei nu mai merg bine, nu mai mergem nici noi așa bine. Deci, nu tot ce se întâmplă la noi rău de data asta e legat de ce facem noi. Și e și un context care nu ne ajută în momentul de față’, a susținut acesta.

Totuși, a atras el atenția, cu tot contextul ‘ăsta prost’, alte țări, cum ar fi Polonia în special, se descurcă și au creșteri de 3%, în timp ce noi suntem la 1% sau 0%.

‘Asta arată că, totuși, cu toate lucrurile astea negative care se întâmplă în jurul nostru, am putea și noi să facem lucrurile să meargă mai bine în țară’, a transmis Bogdan Chirițoiu.

El a admis că România se confruntă cu o problemă generală legată de energie în Europa, însă nu este singura țară cu care are energie scumpă.

‘Toate țările europene caută soluții ca să găsească un echilibru între schimbările tehnologice, faptul că trecem la alte forme, la alte tehnologii de generare a electricității, mergem pe tehnologii verzi, dar cum facem asta ca să nu ducă la o energie foarte scumpă și să nu afecteze competitivitatea economiei noastre? (…) Am reușit să atragem foarte multe investiții în tehnologiile noi, deci avem investiții mari, panouri solare, solarul e cam cum era înainte vântul, acum solarul este campionul. Începem să avem și stocare, deci și baterii, anul ăsta, anul viitor vor fi investiții sau sunt și vor fi investiți în stocare. Lucrurile astea merg aparent bine, dar ce nu vedem este o scădere a prețului. Nu reușim să avem energie ieftină’, a subliniat el.

Consiliul Concurenței a organizat, luni, conferința ‘Concurența în sectoare cheie: competitivitate și inovare’, în cadrul căreia și-a propus să analizeze principalii factori care pot susține creșterea economică și modul în care politicile publice, capitalul privat, concurența și capacitatea de inovare pot contribui la relansarea economiei românești.