Bugetul pentru 2027 trebuie să asigure continuarea reducerii deficitului, iar construcția acestuia se bazează pe o creștere economică reală de 1,7-1,8% și pe un PIB nominal de aproximativ 2.227 miliarde lei, conform Raportului privind starea finanțelor publice, publicat vineri de Ministerul Finanțelor.

‘Construcția bugetului pentru 2027 se bazează pe o creștere economică reală de 1,7-1,8% și pe un PIB nominal de aproximativ 2.227 miliarde lei, potrivit prognozei CNSP. Redresarea activității economice, după trei ani în care dinamica economiei s-a situat sub media Uniunii Europene, creează condiții favorabile continuării consolidării fiscal-bugetare. În plus, decelerarea inflației medii anuale la 4,4-4,6% în 2027, deși favorabilă refacerii puterii de cumpărare, va modera creșterea nominală a veniturilor bugetare comparativ cu perioada 2025-2026, când inflația ridicată a extins baza de impozitare. În acest context, creșterea eficienței colectării și a conformării fiscale va fi determinantă pentru atingerea obiectivelor fiscal-bugetare’, se menționează în raport.

Potrivit sursei citate, menținerea investițiilor publice la un nivel ridicat după încheierea PNRR constituie una dintre principalele provocări ale anului 2027. Aceasta presupune accelerarea absorbției fondurilor europene din alte instrumente de finanțare, precum și prioritizarea proiectelor finanțate din surse naționale și corelarea lor cu resursele bugetare disponibile.

‘Evitarea unui scenariu similar celui din 2024, când încheierea perioadei de eligibilitate a cadrului financiar multianual 2014-2020 a fost urmată de o contracție semnificativa a investițiilor, este esențială pentru susținerea creșterii economice proiectate’, se subliniază în raport.

Totodată, persistența deficitului de cont curent, estimat între 7% și 7,7% din PIB în 2026 și la peste 7% din PIB în 2027, indică încă vulnerabilități macroeconomice semnificative. Deficitele gemene rămân un element central al evaluărilor agențiilor de rating, iar reducerea deficitului bugetar este unul dintre principalele instrumente de corectare a acestor dezechilibre și de diminuare a dependenței de finanțarea externă, se precizează în raport.

‘În consecință, bugetul pentru 2027 trebuie să asigure continuarea reducerii deficitului într-un context în care contribuția factorilor macroeconomici la creșterea veniturilor este mai redusă, iar susținerea investițiilor publice necesită o coordonare mai riguroasă a resurselor naționale și europene. Prioritățile de politică ar trebui să se concentreze pe eficiența colectării veniturilor, disciplina fiscal-bugetară, calitatea cheltuielilor publice și prioritizarea investițiilor, astfel încât consolidarea fiscală să fie compatibilă cu revenirea economică’, punctează sursa citată.