Energie

Chisăliță: Personalul din domeniul zona instalațiilor de energie electrică, gaze, termie și apă este deficitar

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Personalul din domeniul instalațiilor de energie electrică, gaze, termie și apă este deficitar atât numeric, cât și din perspectiva pregătirii profesionale, a declarat luni ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, la un eveniment de specialitate.

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