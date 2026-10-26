Chisăliță: Prioritățile mele sunt să trecem cu bine peste sezonul rece și să protejăm consumatorii vulnerabili

Noul ministru al Energiei, Dumitru Chisăliță, și-a propus, pentru perioada imediat următoare, să ia măsurile necesare în domeniul energiei peste sezonul rece, să protejeze consumatorii vulnerabili și să găsească soluții concrete pentru combaterea sărăciei energetice.

”Prioritățile mele imediate sunt să trecem cu bine peste sezonul rece, să protejăm consumatorii vulnerabili și să găsim soluții concrete pentru combaterea sărăciei energetice”, a scris Chisăliță pe pagina sa de Facebook.

El a precizat că va pune accent pe o abordare cât mai practică în domeniul energiei, cu decizii fundamentate pe date, dialog constant cu specialiștii din sectorul energetic, organizațiile sindicale și reprezentanții organizațiilor din societatea civilă.

”În același timp, trebuie să privim și pe termen lung. Avem nevoie de creșterea capacităților de producere a energiei, de accelerarea investițiilor și de dezvoltarea unui mix energetic echilibrat, susținut de soluții diversificate de stocare. Sunt obiective care necesită colaborare, continuitate și multă muncă. Îmi doresc ca dialogul cu specialiștii și organizațiile care cunosc direct problemele oamenilor să se reflecte în soluțiile și deciziile pe care le luăm”, a mai arătat ministrul Energiei.

Dumitru Chisăliță a preluat miercuri mandatul de ministru al Energiei de la fostul prim-ministru Ilie Bolojan, care a asigurat interimatul la conducerea instituției.