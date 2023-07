Cifrele și pasiunea pentru business au ajutat-o să construiască două afaceri de la zero

Contabilitatea poate părea pentru mulți un domeniu tehnic și anost, dar o minte creativă poate scoate din această zonă un business bazat exclusiv pe cifre. Ei bine, Florina Mateescu este unul dintre acei oameni creativi care, după o experiență în finanțe de peste 20 de ani, timp în care a urcat treptele ierarhice cu o viteză uimitoare, a fondat nu una, ci două companii de contabilitate care i-au adus nu numai bani, ci și alte bucurii. Primul business, deschis la 29 de ani, a fost o întâmplare, mărturisește ea. Intenția sa și a unei alte colege a fost, la început doar aceea de a face niște bani extra, așa că au început să lucreze și în afara orelor de program. Însă clienții le apreciau, vorba s-a răspândit repede și așa s-au trezit că au de „aranjat” nu doar cifrele contabile ale alora, ci și pe cele ale propriei afaceri. Apoi au continuat să tot dezvolte compania timp de 12 ani, dar a venit un moment în care Florina a simțit că se plafonează din punct de vedere profesional, așa că a decis să se reîntoarcă la statutul de angajat.

„Această decizie nu a fost deloc ușoară pentru mine și recunosc că nu am luat decizia peste noapte. A fost o decizie asumată pentru că mi-am dat seama că eram într-o zonă de confort care nu-mi făcea deloc bine și nu mă ajuta la acel moment să cresc nici personal, nici profesional, pentru că deja făceam de vreo 17 ani același lucru, în același mod. Tehnica mea de lucru nu se schimbase, modul de abordare era același, la fel cum tot așa era și modul de comunicare, fie că ne referim la clienți, fie că este vorba despre colegi. Și, deși simțeam că îmi trebuie o schimbare, nu știam cum să o fac în acel loc. Așa că am schimbat echipa și m-am întors pe o funcție de conducere într-o multinațională, de unde am învățat enorm. A fost ca un fel de training.”

Punct și de la capăt

După doi în care și-a dat reset, Florina Mateescu a decis că drumul ei este, totuși, în antreprenoriat, așa că a luat-o de la zero cu al doilea business, deschis fix la începutul pandemiei, cu provocări care au demoralizat-o, dar care au și impulsionat-o să meargă mai departe. Așa a luat naștere Perfect Accounting, o companie de contabilitate digitalizată, care lucrează cu un soft la crearea căruia experta în calcule a luat parte. Aplicația le permite antreprenorilor să aibă acces în timp real, de pe telefon sau de pe laptop, la toata situația lor contabilă, dar și la o „traducere” a informatiilor. În plus, digitalizarea proceselor contabile a dus la dispariția „bonurilor în pungă”. Fiind înlocuite metodele tradiționale de înregistrare manuală a tranzacțiilor și a documentelor financiare cu instrumente și sisteme inovative. Pentru ambele părți, contabil și client, procesul poate ajuta la reducerea timpului necesar pentru efectuarea acestor sarcini și la eliminarea erorilor umane.

Buzunarul personal și banii firmei

Modelul de business al Florinei Mateescu a prins repede, clienții fiind extrem de încântați să scape de bonurile mototolite prin buzunare sau prin portofele ori de facturile împrăștiate care pe unde se nimerea. Recunoaște însă că mai trebuie să ne educăm când vine vorba de contabilitate. „Din punctul meu de vedere, oricine începe o afacere, indiferent că e mică sau mare, ar trebui să aibă niște cunoștințe minime de contabilitate primară. Să știe exact să își organizeze cumva toate actele contabile și să acorde importanță tuturor acestor documente pe care le obțin de la furnizor sau contractelor pe care le semnează. Și mai trebuie să știe că buzunarul personal nu este același cu buzunarul societății, adică nu pot să faci anumite cheltuieli personale pe care apoi să vii la contabilitate și să îi rogi sau să obligi cumva contabilul să ți le înregistreze. Ni s-a întâmplat să primim facturi de vacanțe, îmbrăcăminte și multe altele.”

Dar Florina Mateescu a înțeles un lucru de aici: că antreprenorii, mai ales cei aflați la început de drum, au nevoie de ajutor. Așa că pe cât posibil încearcă să le vină în întâmpinare. Știe clar că într-un start-up rar este luat în calcul un contabil atunci când se formează echipa și, spune ea, este o mutare inteligentă, pentru că banii pentru un asemenea angajat ar putea fi folosiți în scopuri mult mai prolifice. De aceea, recomandă externalizarea acestui serviciu, mai ales că și costurile ar fi mult mai mici. La ea în companie, de exemplu, un serviciu basic de contabilitate pornește de la 300 de lei plus TVA.

„Nu vreau să mă îmbogățesc eu pe spatele start-up-urilor, dar știu pe de altă parte, și din proprie experiență cât de greu este să construiești ceva al tău într-o societate atât de dinamică. Sunt extrem de multe cheltuieli pe care un mic antreprenor trebuie să le bugeteze în business-plan, mai ales că poate nu toți sunt la fel de norocoși ca și mine să activeze într-un domeniu care nu necesită foarte mulți bani pentru investiția inițială”, explică antreprenoarea.

Ba mai mult, Florina Mateescu este exemplul viu că se pot pune bazele unei afaceri, chiar două în cazul ei, cu zero lei. Însă ideea, dedicarea, implicarea, pasiunea și, nu în ultimul rând, viziunea sunt elemente incomensurabile financiar, fără de care nicio inițiativă antreprenorială nu poate ajunge la succes.