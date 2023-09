Ciolacu: Eu am o lege offshore în România pe care nu o negociez în acest moment, nu am nici de gând

Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, luni, că în România există o lege offshore şi nu are de gând să o negocieze.

Întrebat, la sediul central al PSD, dacă la întâlnirea pe care o va avea cu reprezentanţii OMV Petrom are de gând să accepte rescrierea Legii offshore, Ciolacu a răspuns: „Nu ştiu ce au… Este o solicitare din partea dânşilor să mă văd şi eu şi domnul preşedinte al Senatului, nu cred că o să vină… Eu ştiu că este o Lege offshore asumată de către noi. Există nişte litigii şi preşedintelui OMV i-am solicitat să încercăm calea amiabilă să închidem acele litigii pe care le are cu statul român şi cred că o să fie pe agenda de discuţii, cel puţin eu o să am această discuţie. (…) Eu am o Lege offshore în România pe care nu o negociez în acest moment, nu am nici de gând”.

Prim-ministrul urmează să aibă luni, la Palatul Victoria, de la ora 15,00, o întâlnire cu o delegaţie OMV Petrom.