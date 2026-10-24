Ciprian Ciucu afirmă că, în proporţie de 94%, reţeaua de termoficare funcţionează

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat, vineri seară, că vor fi probleme cu încălzirea şi apa caldă pentru următorii 15- 20 de ani, pentru că reţeaua este extrem de veche şi nu poate fi înlocuită dintr-odată. El a precizat, însă, că în prezent sistemul funcţionează în proporţie de 94%.

„În acest moment, m-am uitat mai devreme, de dimineaţă, pe aplicaţie şi undeva la 94% era funcţională. Acolo unde nu este funcţional este pentru că sunt lucrări”, a declarat, vineri seară, la Digi 24, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, referindu-se la sistemul de furnizare a apei calde şi încălzirii din oraş.

Primarul general a reiterat ideea că reţeaua este veche, şi-a depăşit durata de viaţă, iar ritmul de înlocuire este destul de lent.

„Vorbim despre o reţea de termie foarte veche (…) Probleme vor fi în următorii 20 de ani sau 15 ani. Hai să nu-i minţim pe oameni. Vor trece 10-15 ani până când înlocuim reţeaua”, a mai declarat primarul general.

„Lucrări vor tot fi. Şi cine spune că o să rezolve peste un an sau peste doi sau peste trei ani problema minte pur şi simplu”, a mai afirmat edilul.

El anunţă că vor mai apărea probleme în această iarnă.

„În această iarnă pot să apară probleme din cauza reţelei fiindcă este foarte veche, sper să nu mai pocnească pe undeva. Nu or să mai apară probleme acolo unde s-a lucrat şi pot să mai apară probleme că poate ELCEN nu poate furniza la temperatura la care ar trebui”, a mai declarat Ciucu.

Acesta a afirmat că şi el personal întâmpină probleme: „Şi eu dimineaţa, când mă scol, e adevărat, las 5-10, chiar şi 15-20 de minute câteodată apa să curgă şi vine apă rece. Am aceleaşi probleme, că stau şi eu la bloc. Şi eu sunt beneficiar al serviciilor de termoficare din Capitală”.