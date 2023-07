City Grill: Investiție de aproape 2.5 milioane Euro pentru modernizarea restaurantelor Buongiorno Italian din București

Grupul de restaurante City Grill, unul dintre cei mai puternici jucători autohtoni din industria HoReCa, anunță finalizarea unei investiții de aproape 2.5 milioane Euro în modernizarea restaurantelor din rețeaua Buongiorno.Italian. Proiectul de reamenajare și modernizare a fost demarat în 2019, având ca scop îmbunătățirea experienței clienților și consolidarea poziției Buongiorno ca destinație preferată pentru preparate cu specific italian.

Cele trei restaurante incluse în proiectul de modernizare sunt Buongiorno Italian Primăverii, reamenajat în 2019, cu o investiție de 600.000, Buongiorno Italian Victoriei, în 2021, unde investiția s-a ridicat la peste 1.400.000 Euro și Buongiorno Italian Băneasa, care urmează a fi redeschis în luna august 2023, după o investiție de 400.000 Euro.

Investiția în modernizarea brandului a presupus, pe lângă reamenajarea restaurantelor, și un rebranding, o schimbare de direcție în comunicare și un refresh al meniului, alături de Chef Alex Ilinca, chef cu experiență în restaurante cu trei stele Michelin.

„Imediat ce am redeschis Buongiorno Primăverii, în 2019, efectul pozitiv s-a simțit în cifra de afaceri, mai ales datorită creșterii gradului de ocupare de seară, care a ajuns la peste care a ajuns aproape de 100%. Planul era ca în maxim un an să le aliniem și pe celelalte, dar pandemia ne-a forțat să amânăm această investiție. În 2021 am reluat lucrările la Buongiorno Victoriei, iar restaurantul din Băneasa Shopping City va fi gata până la finalul verii”, precizează Daniel Mischie, CEO Grup City Grill.

Investiția în valoare totală de peste 2.5 milioane de euro a fost redirecționată către actualizarea și modernizarea designului interior, confort, rebranding, dar și extinderea meniului prin aducerea în echipă a unui Chef de elită, cu experiență internațională în bucătăria italiană.

Odată cu finalizarea proiectului de investiție, Buongiorno își propune să creeze o atmosferă autentică, punând accent pe confortul și experiența culinară a clienților. De la preparate vedetă și signature, până la reinterpretări inspirate din bucătăria internațională, bucătăria Buongiorno pune accent pe calitatea și prospețimea ingredientelor și autenticitatea rețetelor.

„Am început colaborarea cu Alex Ilinca, experiența lui de 12 ani din Italia fiind un atu foarte important. El a adus un suflu nou meniului și proceselor. Iar astăzi, Buongiorno Italian este un brand fresh, actual, versatil, un loc în care să te simți bine în orice formulă -pentru o întâlnire business, cu prietenii sau familia, la mic dejun, prânz sau cină”, spune Daniel Mischie.

Restaurantele Buongiorno.Italian se adresează un public pentru care proveniența și prospețimea ingredientelor contează aproape în aceeași măsură ca gustul și autenticitatea rețetelor. Este un public pretențios și atent la detalii, care iubește bucătăria italiană veritabilă. De aceea, fiecare preparat din meniu a fost testat și analizat în mod repetat înainte de a fi propus clienților.

De exemplu, pentru pizza se folosește blat napoletan, pentru care chef Alex Ilinca a colaborat cu un cunoscut si regretat chef italian, Davide Palladinelli. Astfel am ajuns la formula perfecta de blat. Categoriile vedetă sunt pizza și paste, firesc pentru un restaurant cu specific italian. Dacă intrăm în amănunt găsim și alte preparate-vedetă cum sunt cozzele vara, fructele de mare sau deserturile signature”, completează Daniel Mischie.

Meniul Buongiorno.Italian propune o gamă bogată de preparate, de la antipasti și paste, la pizza și preparate din fructe de mare cum ar fi paste cu fructe de mare, midii in diferite sosuri, fructe de mare la gratar dar si diverse produse din carne de foarte buna calitate. Bonul mediu în restaurantele Buongiorno se situează la 160 lei, respectiv 66 lei/ client.

Cine este Chef Alex Ilinca

Chef Alex Ilinca are 36 ani și este din Brașov.

A intrat în bucătarie prima oara la vârsta de 15 ani. A lucrat 5 ani în Brasov începând ca ajutor de bucătar, apoi bucatar, iar în 2007 a plecat în Italia unde a descoperit bucătăria mediteraneană, care l-a cucerit și fascinat.

În cei 12 ani petrecuți în Italia a lucrat ca bucătar, bucătar sef și executive chef, unde coordona 3 restaurante.

În 2017 s-a înscris la un Master în înaltă gastonomie cu Chef Heinz Beck *** Michelin. Masterul a durat un an și s-a desfășurat exclusiv în restaurantul La Pergola, acesta deținând 3 stele Michelin. Dupa terminarea acestui Master s-a întors în România, de aproximativ 2 ani face parte din echipa City Grill. De curand, împreună cu colegii săi Brand chefi ai grupului City Grill, a absolvit cursurile institutului culinar Auguste Escoffier unde a obținut Grand diploma.

În prezent, Alex Ilinca coordonează restaurantele Buongiorno.Italian din București. Preparatele sale sunt consumate zilnic de peste 2000 clienți.