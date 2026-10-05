Codirlașu (CFA Romania): Credem că PIB-ul va rămâne tot în situația actuală; îl estimăm undeva între 0 și 0,5% în 2027

România ar putea înregistra anul viitor o creștere economică cuprinsă între 0 și 0,5%, a declarat, luni, președintele Asociației CFA România, Adrian Codirlașu, la lansarea raportului ‘FY 2027 Macroeconomic Outlook’

‘Noi credem că PIB-ul va rămâne tot în situația actuală, adică o creștere economică modestă și anul viitor. Îl estimăm undeva între 0 și 0,5%, versus consensusul de 1,8-2,5%. Deci cumva va fi similar sau poate ușor mai bine decât a fost anul acesta.

Anul acesta, vedem că scenariu de bază deja devine o ușoară recesiune, anul viitor poate intrăm într-o ușoară creștere, măcar e cu plus, nu-i cu minus, dar asta e cifra. În ceea ce privește inflația, trendul este de descreștere și cumva vom fi în consens, iar pentru Banca Centrală ne așteptăm să opereze anumite reduceri de rate de dobândă, dar adevărat problema aici este faptul că mediul extern este unul de creștere a ratelor de dobândă. Vedem că FED-ul a crescut, ECB-ul a crescut. Pe cursul de schimb anticipațiile noastre sunt undeva la 5,4-5,5% pe finalul anului viitor’, a spus Adrian Codirlașu.

Referitor la evoluția deficitului bugetar, Alexandra Smedoiu, vicepreședinte al CFA România, a afirmat că anul viitor va continua tendința de reducere și am putea încheia anul 2027 cu 6%, ceea ce ar reprezenta o realizare.

‘Bineînțeles că vor fi în continuare presiuni pe buget pentru că vor fi cheltuieli care vor trebui susținute, probabil într-un context în care consumul a scăzut, investițiile au scăzut, creșterile de taxe viitoare, dacă vor fi, vor fi greu de absorbit și atunci mi se pare inevitabil să se continue și pe linia de control a cheltuielilor. Iar în ceea ce privește deficitul de cont curent, aici din păcate nu vor fi surprize, din păcate zicem noi, pentru că ne-am dorit mai multe exporturi și mai puține importuri, o balanță care să fie mai mult în favoarea noastră, probabil că vor rămâne în zona aceasta de minus 6%’, a spus Alexandra Smedoiu.

Adrian Codirlașu a afirmat că anul acesta România a păstrat ratingul, dar riscul de downgrade se va menține mulți ani de acum încolo. De asemenea, el a explicat că pentru o eventuală majorare a ratingului ar trebui să avem creștere economică susținută și să arătăm că am redus substanțial deficitul bugetar.

În opinia sa, va fi dificil să menținem anul viitor deficitul bugetar sub control în condițiile în care nu vom mai avem fondurile din PNRR.

Pentru anul viitor, CFA România estimează o rată a inflației 4-5%, un nivel al ratei de politică monetară de 5-5,5%. Cursul de schimb euro/leu estimat pentru finalul anului viitor este de 5,4-5,5 lei/euro.

Adrian Codirlașu a menționat că moneda națională este în prezent supraevaluată cu aproximativ 17%, în pofida episoadelor de depreciere prin care a trecut.