Comandamentul Litoral al ANPC a aplicat 1.090 de avertismente anul acesta, în scădere cu 34,4%

Comandamentul Litoral al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a aplicat 1.090 de avertismente anul acesta, în scădere cu 34,4%, acesta fiind efectul acţiunilor de consiliere derulate de instituţie înainte de a începe sezonul estival, susţine preşedintele interimar al ANPC, Sebastian Hotca.

„Ca efect al acţiunilor de consiliere care s-au realizat la începutul comandamentului am constatat că, de exemplu, faţă de 1.662 de avertismente care au fost date în 2023, în acest an am aplicat doar 1.090, ceea ce reprezintă un element destul de important, dar am să vă prezint şi alte date comparative tocmai pentru a sublinia că importanţa acestor acţiuni de consiliere şi dialogul pe care noi l-am arătat şi l-am deschis cu operatorii economici a avut rezultate. Aş continua cu faptul că oprirea definitivă de la comercializare în anul 2023 s-a dispus pentru produse în valoare de un milion de lei, iar în acest an pentru produse de 860.000 de lei. Semnificativ este un alt element, respectiv oprirea temporară a prestării de servicii. Dacă în 2023 vorbeam de 220 de astfel de opriri, în 2024 s-a aplicat această măsură doar pentru 91 de operatori economici. De asemenea, extrem de relevant este şi faptul că în 2023 s-au aplicat 79 de măsuri de încetarea practicilor comerciale incorecte, în timp ce în 2024 s-au dispus 16 măsuri pentru astfel de încălcări”, a declarat Sebastian Hotca, într-o conferinţă de presă.

Conform unui comunicat de presă al instituţiei, ANPC a desfăşurat, începând cu data de 1 iulie 2024, acţiuni de control în staţiunile de pe malul Mării Negre, în cadrul Comandamentului Litoral 2024 – structură special creată a instituţiei, pentru a monitoriza piaţa, în perioada estivală, în cea mai aglomerată zonă de vacanţă din România. În acest an, comisarii ANPC participanţi la Comandamentul Litoral au efectuat 2.164 acţiuni de control, în toate staţiunile, iar pentru neregulile constatate, au fost aplicate amenzi contravenţionale în valoare de peste 12,2 milioane lei.

Acestora li s-au adăugat măsuri complementare, printre care propunerea închiderii unităţii pentru o perioadă de până la 6 luni, pentru un operator economic (PFA Giugica Ieftimie); propunerea închiderii unităţii pentru o perioadă cuprinsă între 6 şi 12 luni, pentru doi operatori economici (SC Merinos Internaţional SRL şi SC Metroid Neo Star SRL); închiderea definitivă a unităţii pentru doi operatori economici (SC Orizont Beach SRL (bar, restaurant şi plajă) şi SC Delta Aurora SA (restaurant).

Întrebat de jurnalişti care au fost cele mai grave abateri constatate, directorul general al ANPC, Paul Anghel, le-a menţionat pe cele care privesc sănătatea şi viaţa consumatorilor, dar şi lipsa autorizaţiilor de funcţionare.

„Cele mai grave, m-aş referi în primul rând la cele care privesc sănătatea sau viaţa consumatorilor şi aici mă refer la produse alimentare care erau depozitate la temperaturi ridicate, mă refer la produse care erau alterate sau care aveau modificări organoleptice, mă refer la produse care erau în afara datei durabilităţii minimale, mă refer la spaţii insalubre sau neigienizate şi mă refer în general la lipsa unor autorizaţii de funcţionare. Aţi văzut în urmă cu câteva zile că de la ploaie, de la potopul care a fost anumite unităţi s-au trezit că sunt desfăcute şi că au ajuns la un moment dat chiar în mare. Vreau să să spun că una dintre unităţi, aşa cum vă spunea şi domnul preşedinte, dacă vă uitaţi în comunicatele noastre din urmă, există o unitate în Vama Veche care nu prezenta o autorizaţie de funcţionare. Era cumva poziţionată pe un deal în apropiere de cherhana. Acea unitate a ajuns undeva pe plajă şi a fost dezasamblată de ploaie şi de valurile care au fost. La data la care noi am reverificat şi am atras atenţia operatorului economic că lipsa acestei autorizaţii presupune mult mai multe lucruri decât o simplă hârtie şi că poziţionarea în acea zonă şi desfăşurarea unei activităţi de comerţ poate reprezenta la un moment dat un pericol. Nu ne gândeam că va veni o ploaie care îi va şi demonstra acest lucru”, a spus Paul Anghel.

Pe partea de cazare, el a menţionat cazul unei unităţi de cazare din Costineşti căreia i s-a desprins tavanul într-o cameră de la ploile din ultima perioadă.