Concordia: Eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri, de la 1 ianuarie 2027, trebuie făcută fără amânări și fără înlocuitori

Eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) de la 1 ianuarie 2027 trebuie făcută fără amânări și fără înlocuitori, iar accelerarea rambursărilor de TVA, promisă în programul de guvernare, are nevoie de un termen ferm, susține Confederația Patronală Concordia.

Reprezentanții patronatelor au prezentat, luni, premierului Luca Niculescu și miniștrilor noului cabinet cea mai ieftină cale de relansare pentru un stat fără spațiu fiscal: mobilizarea capitalului românesc, alături de fondurile europene.

‘Am încredere în companiile românești. Au crescut de multe ori într-un mediu impredictibil, iar astăzi au forța și ambiția să concureze cu cele mai bune din Europa. Este momentul ca statul să țină pasul cu ele. Concordia este pregătită pentru acest parteneriat, cu soluții prin care capitalul românesc ajunge în noi investiții, în locuri de muncă și în expansiunea companiilor locale pe noi piețe’, a declarat Dan Șucu, președintele Confederației Patronale Concordia, citat într-un comunicat al organizației.

În acest context, confederația salută includerea în programul de guvernare a măsurilor pe care le-a solicitat, dar avertizează că multe nu au încă buget, termen sau responsabil politic, iar primul test va fi bugetul pentru anul 2027.

‘Pentru bugetul pe 2027, primul test al Guvernului, Concordia cere ca partenerii sociali să fie consultați înainte de adoptarea bugetului și ca orice măsură care afectează companiile să fie însoțită de o analiză de impact. Asta include impozitul pe proprietate, accizele, exit tax și propunerea privind Avocatul Obligatoriu. Eliminarea IMCA de la 1 ianuarie 2027 trebuie făcută fără amânări și fără înlocuitori, iar accelerarea rambursărilor de TVA, promisă în program, are nevoie de un termen ferm. Pentru ca angajamentele să devină decizii, Concordia a propus un grup de lucru permanent Guvern – Confederații patronale pentru competitivitate și simplificare, cu reuniuni trimestriale. Concordia a propus, de asemenea, întâlniri de lucru între federațiile sectoriale și ministerele responsabile de competitivitate, de la Economie, Energie, Finanțe și Transporturi până la Investiții și Proiecte Europene, Mediu și Muncă, precum și pe politici sociale esențiale: locuințe, educație și sănătate’, se arată în comunicat.

Potrivit sursei citate, una dintre propunerile confederației are în prim-plan ideea ‘Bani românești în firme românești’. ‘Creditul bancar pentru economie este de doar 23% din PIB, unul dintre cele mai mici niveluri din UE. Instrumentele sunt deja în program și trebuie puse în funcțiune acum: credite și garanții prin Banca de Investiții și Dezvoltare, investiții ale Pilonului II în companii și proiecte românești și programele din OUG 8/2026, cu reguli simple de aplicare’, notează patronatele.

De asemenea, un alt punct important se referă la energie la un cost predictibil, prin care se solicită o foaie de parcurs cu ținte și o piață ‘forward’ lichidă, cu market-making.

Alte măsuri solicitate vizează: o piață a muncii flexibilă, sprijin rapid pentru industriile exportatoare, un Pact Național pentru Competitivitate, asumat transpartinic, un stat digital condus de la centru, o voce puternică a României la Bruxelles.

Confederația Patronală Concordia reprezintă 22 dintre cele mai importante sectoare ale economiei românești, cu o contribuție de 30% din PIB și aproape jumătate de milion de angajați în aproximativ 5.000 de companii mari și mici, cu capital românesc și străin. Entitatea este membră a BusinessEurope, a Organizației Internaționale a Angajatorilor (IOE) și a Business at OECD (BIAC), cu birou permanent de reprezentare la Bruxelles.