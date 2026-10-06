Csoma Botond (UDMR): Luca Niculescu are mai mari șanse decât a avut Siegfried Mureșan

Un Guvern format în jurul lui Luca Niculescu ar avea mai mari șanse să fie învestit decât cel al lui Siegfried Mureșan, consideră liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, care a precizat că formațiunea sa va decide în forurile statutare cum va vota.

‘Avem o condiție în privința majorității: reiterez, să nu avem nevoie de extremiști la învestire. Asta e prima condiție. Sigur, trebuie să discutăm pe programul de guvernare, să aibă și un capitol privind drepturile minorităților naționale. În toate guvernările la care am participat, totdeauna în programul de guvernare am avut un asemenea capitol. Trebuie să discutăm despre rectificarea bugetară, legea salarizării unice, bugetul pe 2027, eventualele majorări la pensii, măcar cu rata inflației, în 2027, dacă există spațiu bugetar, desigur. (…) O dată, trebuie să vedem domnul Luca Niculescu ce planuri are și după aceea putem discuta toate aceste aspecte. Dar eu cred că domnul Luca Niculescu are mai mari șanse decât a avut domnul Siegfried Mureșan. (…) E o diferență acum. E și scena politică foarte tensionată. (…) Trebuie să vedem și domnul Luca Nicolescu ce planuri are. Și depinde cine mai vine la guvernare. Și de asta depinde decizia noastră’, a declarat Csoma Botond, marți, la Parlament.

UDMR nu a luat încă o decizie dacă va avea miniștri în Guvern, dar ‘mai degrabă nu’.

‘Încă n-am luat o decizie în forurile statutare, dar eu cred că mai degrabă nu. Trebuie să vedem odată ce Guvern propune domnul Luca Niculescu. Am înțeles că a primit mână liberă de la domnul președinte, poate să vină cu un guvern politic, poate să vin cu un guvern de tehnocrație, poate să fie și un hibrid, între politic și tehnocrați. Vom decide’, a spus deputatul UDMR.

Potrivit acestuia, ‘ar trebui să fie cumva un Guvern politic, pentru că într-o democrație deciziile trebuie asumate politic’.

‘Dacă nimeni nu vrea să intre, atunci ar putea fi și un Guvern de tehnocrați. Dar, de exemplu, și pentru noi ar fi destul de dificil sau greu să intrăm numai cu PSD, pentru că am fost în această coaliție de trei partide care l-au propus pe domnul Siegfried Mureșan pentru poziția de prim-ministru. Acum, să schimbăm macazul, ar fi destul de ciudat, să spun așa, în condițiile în care, din punct de vedere politic, nimic nu s-a schimbat între timp. Și, sigur, trebuie clarificate aceste aspecte, dar eu sunt încrezător, sper ca și PSD și PN să-și flexibilizeze puțin pozițiile foarte rigide pe care le-au avut până acum și să avem 233 de voturi’, a punctat deputatul UDMR.

El a menționat că va fi mai greu pentru un Guvern pur tehnocrat să găsească majorități pe diferite proiecte în Parlamentul României, în timp ce pentru un Guvern politic ar fi mai ușor. ‘Dar cred că cel mai important lucru este să avem un Guvern până la urmă’, a punctat Csoma Botond.

Întrebat despre cine este vorba când se referă la forțele extremiste, care ar trebui excluse de la o majoritate în Parlament, deputatul a arătat că în principal se referă la AUR și S.O.S.

Referitor la cei care ar putea pleca din AUR și S.O.S. în aceste zile, el a spsu că ‘acolo nu avem ce face, pentru că de 36 de ani există acest fenomen în politica românească’.