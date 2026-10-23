Csoma Botond (UDMR): Nu suntem de acord cu majorări de taxe și impozite. Guvernul rezistă cel puțin 6 luni

UDMR nu va fi de acord cu eventuale majorări de taxe și impozite, a declarat vineri purtătorul de cuvânt al formațiunii și liderul grupului deputaților UDMR, Csoma Botond. El a afirmat că un prim pas important care ar trebui făcut de noul guvern este rectificarea bugetară, urmat de proiectul de buget pe anul 2027.

‘În primul rând să facă rectificarea bugetară, acesta ar fi primul pas cel mai important. După aceea să elaboreze proiectul de buget pe 2027. Cred că aceste chestiuni, ambele, sunt foarte importante pentru țară. Eu cred că programul de guvernare prezentat în Parlament este un program de guvernare rațional. Cred că poate fi făcut. Sigur, depinde de majoritățile din Parlament. În acest sens, atât Partidul Național Liberal, cât și UDMR, a încheiat un acord cu guvernul Niculescu, tocmai în ideea ca pe anumite proiecte importante pentru țară să avem oarecare majoritate în Parlamentul României. Dar depinde, sigur, depinde de mulți factori, în ce formă vor veni aceste inițiative din partea guvernului. Vom vedea în următoarele săptămâni cum va funcționa acest lucru. Noi vom avea o atitudine constructivă în opoziție. Vom analiza fiecare inițiativă a guvernului și dacă considerăm că acea inițiativa este una rațională, este în beneficiul țării, atunci sigur că vom vota. Deci nu vom face opoziție de dragul opoziției și nu vom avea un limbaj contondent împotriva guvernului’, a declarat Csoma Botond la RFI.

Reprezentantul formațiunii a exclus susținerea unor eventuale majorări de taxe și impozite.

‘Pot să vă spun din capul locului că nu vom fi de acord cu majorări de impozite și taxe. Dacă cineva va veni cu o asemenea inițiativă în Parlamentul României, nu vom susține, evident. Aia nu e o reformă. Deci trebuie cumva altfel să fie aceste cheltuie ale statului micșorate – prin reforma instituțiilor, prin eficientizarea unor activități, dar nu prin majorarea de taxe și impozite.(…) Majorări de taxe și impozite din partea noastră este exclus să susținem’, a spus liderul grupului deputaților UDMR.

Csoma Botond a admis că România s-a aflat într-o situație foarte dificilă în 2024, când deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB, cel mai mare din Uniunea Europeană.

‘Și, desigur, n-am fost fericiți că a trebuit să luăm acele măsuri, dar asta nu înseamnă că trebuie să le repetăm. Și am și formulat la vremea respectivă critici, chiar față de guvernul din care am făcut și noi parte, că de ce nu se face o îmbunătățire a colectării. Ceva, ceva s-a făcut până la urmă. Colectarea a fost mai bună acum în ultimele luni’, a explicat el.

Întrebat cât crede că va rezista Guvernul condus de Luca Niculescu, deputatul UDMR a răspuns: ‘Eu cred că șase luni cel puțin va rezista, dar cred că există și șansa să reziste până în 2028. E greu de spus în acest moment’.

În ceea ce privește un posibil pol reformist, Csoma Botond consideră că PNL și USR ar putea merge pe liste comune în 2028.

‘Nu știu ce înseamnă un pol reformist. Dacă înseamnă că se vor duce pe liste comune, nu știu dacă se poate face o listă pentru trei partide politice. Eu cred că ei se vor duce pe liste comune în 2028. Cum de altfel, PNL-ul a fost deja pe liste comună și cu Partidul Social Democrat și acum cred că va fi cu USR-ul pe liste comune. Pentru noi, în atare condiții, ar fi destul de dificil să facem un asemenea pas. N-am făcut-o niciodată în 36 de ani de când facem politică în România. Vom lua deciziile atunci când acestea vor fi necesare’, a spus el.

Csoma Botond a reafirmat, totodată, că UDMR exclude orice colaborare cu AUR și S.O.S. România.

‘Noi putem colabora atât cu Partidul Național Liberal, cât și cu USR-ul și cu Partidul Social-Democrat. Singura linie roșie pentru noi este AUR-ul și S.O.S.-ul. Dar cu toate celelalte partide putem colabora pe proiecte. Nu vom renunța la identitatea noastră de a reprezenta o comunitate etnică în România. De asta e foarte greu, pentru că noi nu facem politică pe bază de ideologii. Noi reprezentam o comunitate etnică. (…) Dar pe proiectele serioase putem colabora cu toate partidele pro-occidentale din România. (…) Nu vrem să avem nicio alianță cu AUR, nu cred că vom lua parte la o moțiune de cenzură care va fi inițiată de AUR’, a transmis liderul deputaților UDMR.