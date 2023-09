Cu un nou sediu și o gamă extinsă de produse, HIAROM Invest va ajunge în acest an la afaceri de 13 milioane de euro

Companie 100% românească având afaceri în domeniul suprastructurilor, al macaralelor personalizate și al echipamentelor pentru construcții feroviare, HIAROM Invest va avea ajunge în acest an la afaceri de circa 13 milioane de euro, conform estimărilor directorului general al companiei, Cătălin Dragomir. Declarația a fost făcută în cadrul „Open Day”, eveniment menit să prezinte evoluția companiei precum și continuarea drumului către succes prin inaugurarea unui nou sediu, extinderea gamei de produse și accelerarea procesului de trecere la utilizarea de energie verde.

Compania HIAROM Invest și-a început drumul pe piața din România, în 2007, ca importator al mărcii suedeze HIAB, parte a grupului Cargotec. Cu un nucleu format din ingineri români, absolvenți ai Universității Tehnice de Construcții din București, compania a reușit chiar din primii ani de activitate să se impună prin produse de înaltă calitate, un departament service aflat întotdeauna la dispoziția clienților și o filosofie de afaceri modernă și competitivă. Debutul crizei financiare mondiale – care a redus major în 2008 piața camioanelor din România și, în consecință, pe cea a vehiculelor specializate – a oferit HIAROM șansa de a își orienta activitatea și către alte domenii, sărind etapele de dezvoltare propuse inițial, și devenind carosier.

Piața foarte nișată și aflată în continuare în criză a împins HIAROM către accelerarea ritmului de dezvoltare și abordarea unor noi domenii de activitate precum preluarea importului în România al produselor Goldhofer – companie germană producătoare de semiremorci pentru transport agabaritic și KH Kipper – cel mai mare producător polonez de basculante peste 12 T.

În 2010 HIAROM proiectează, asamblează și livrează primele remorci forestiere, iar în 2012 începe dezvoltarea unui vehicul specializat șină-șosea care a deschis calea către industria feroviară.

Apreciată pentru calitatea produselor, proiectele unice și flexibilitatea în abordarea proiectelor speciale, HIAROM a devenit tot mai căutată de companiile din sectorul feroviar. Portofoliul de clienți s-a extins rapid către companii mari și foarte mari odată cu majorarea gamei de produse. Astfel a început producția și livrarea de drezine, shuntere și vehicule multifuncționale (VMS) cu dimensiuni și specializări diferite, mai întâi către companii din afara României și, ulterior, către tot mai multe firme cu activitate pe piața internă, inclusiv Căile Ferate Române (CFR).

HIAROM își extinde competențele și către realizarea de macarale portuare. Demarat în 2015 cu o macara amplasată la Cernavodă, acest sector de business devine tot mai important de la un an la altul. Compania a livrat în anii trecuți și o macara portic, adaptată la cerințele clientului, pentru șantierul naval din Varna, iar în 2022 a fost pusă în funcțiune o a treia macara portuară la Mangalia.

În 2023 HIAROM a produs și livrat o drezină rapidă (80 km/h) pentru CFR, unul dintre puținele astfel de utilaje produse în România după 1990. În același an sunt incluse în ofertă produsele GT Trailers – mare producător polonez de suprastructuri tip prelată culisantă pentru transport marfă voluminoasă, și France Elevateur (FE) – producător francez de nacele de lucru la înălțime montate pe autoșasiu.

Dedicată țelului său de a impune noi standarde în toate domeniile de activitate abordate, HIAROM investește major și în sustenabilitate. În ultimii ani sediul companiei a fost dotat cu 400 de panouri fotovoltaice care generează 210 kWh, sistem de încălzire cu pompe de căldură și va avea în curând o cabină de vopsit cu panouri radiante alimentate cu electricitate. În plus, flota de vehicule proprii înglobează an de an noi mașini electrice pentru încărcarea cărora au fost instalate 20 stații dedicate.

În viitor, HIAROM vizează extinderea activității de producție atât către sectorul feroviar cât și către cel al macaralelor și vehiculelor rutiere specializate menținând totodată la cote înalte activitatea de import, întreținere și reparații pentru produsele HIAB, Goldhofer și KH Kipper. De asemenea, vor fi accelerate investițiile pentru ca HIAROM să devină o companie care se autosusține din punct de vedere energetic.