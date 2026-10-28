Cushman & Wakefield Echinox: Piața industrială și logistică își menține dinamica: livrările cresc cu peste 60%, iar cererea scade ușor

Piața spațiilor industriale și logistice din România continuă să se extindă, stocul modern ajungând la 8,17 milioane de metri pătrați la finalul trimestrului al treilea din 2026, după livrarea a aproape 340.000 de metri pătrați în primele nouă luni ale anului, potrivit raportului Romania Industrial Marketbeat Q3 2026 realizat de Cushman & Wakefield Echinox. Față de primele nouă luni din 2025, livrările au crescut cu peste 60%.

Activitatea de dezvoltare s-a intensificat pe parcursul trimestrului al treilea, perioada iulie-septembrie fiind cea mai prolifică din acest an din perspectiva livrărilor. Astfel, dezvoltatorii au finalizat 133.000 metri pătrați în T3, în creștere cu 54% față de T2 și cu 15% față de T1.

Bucureștiul rămâne de departe cea mai mare piață industrială și logistică din România, cu un stoc de peste 4 milioane de metri pătrați, reprezentând aproximativ jumătate din stocul național.

Dintre piețele regionale, Timișoara dispune de un stoc de aproximativ 808.000 mp, urmată de Ploiești, cu 575.000 mp, Brașov, cu 511.000 mp, și Cluj-Napoca, cu 447.000 mp.

Cea mai importantă livrare din T3 a fost finalizarea unei suprafețe de 111.600 metri pătrați în CTPark Bucharest West, ocupată de retailerul polonez LPP, care deține brandurile Sinsay, Reserved, Mohito, House, Cropp. O altă livrare a trimestrului a fost proiectul MLP Bucharest West, cu 21.000 metri pătrați.

Aproape 80% din suprafața spațiilor logistice și industriale în construcție se află în proiecte localizate în București (447.000 metri pătrați), iar restul în orașe precum Iași (40.000 metri pătrați), Arad (31.500 metri pătrați), Sibiu (15.000 metri pătrați), Deva (15.300 metri pătrați) și Cluj-Napoca (11.000 metri pătrați).

Printre cele mai mari proiecte aflate în dezvoltare se numără noi suprafețe în CTPark Bucharest West, VGP Park Bucharest East, WDP Park Dragomirești, WDP Park Ștefănești, ELI Park Bucharest sau GARBE Park Bucharest.

Din punct de vedere al cererii, al treilea trimestru a fost marcat de o temperare a activității de închiriere, la 156.000 de metri pătrați, față de 329.000 metri pătrați în T2. Având în vedere această dinamică, cererea totală din primele nouă luni ale anului a fost de aproximativ 725.000 de metri pătrați, cu 3% sub nivelul înregistrat în perioada similară din 2025.

Bucureștiul și Timișoara și-au consolidat statutul de principale hub-uri industriale și logistice ale țării, concentrând împreună aproximativ 75% din cererea totală din primele nouă luni ale anului.

În același timp, rata de neocupare la nivel național a scăzut la 5,5%, în timp ce în București aceasta s-a situat la 4,4%, evoluție susținută de livrările built-to-suit înregistrate în trimestrul al treilea.

Rodica Târcavu, Partner Industrial Agency Cushman & Wakefield Echinox: ”Piața industrială și logistică nu a fost imună la contextul economic dificil, marcat de criza energetică, creșterea costurilor și de incertitudinile care au influențat deciziile de investiții și de extindere ale companiilor. Impactul asupra pieței a fost însă limitat de fundamentele solide ale sectorului. După primele nouă luni, cererea este cu doar 3% sub nivelul din perioada similară a anului trecut, ceea ce indică mai degrabă o temperare a activității decât o schimbare de tendință. În același timp, intensificarea activității de dezvoltare confirmă încrederea investitorilor și dezvoltatorilor în perspectivele pe termen mediu și lung ale pieței. Ponderea tranzacțiilor noi a fost de aproximativ 55%, respectiv 395.000 metri pătrați, interesul venind din partea chiriașilor din toate sectoarele economiei. Ne așteptăm ca cererea să rămână la un nivel sănătos în perioada următoare, inclusiv în 2027. Într-un context economic caracterizat de transformări și incertitudini, este firesc ca segmentele pieței să evolueze în ritmuri diferite. Tocmai această diversificare reduce dependența de un singur motor de creștere, contribuind la o piață mai echilibrată și la o dezvoltare sustenabilă pe termen lung.”

Chiria prime pentru spațiile industriale și logistice din București s-a menținut la 4,80 euro/ mp/ lună în T3 2026. În schimb, majoritatea piețelor regionale au înregistrat creșteri, nivelurile prime ajungând într-un interval mai restrâns, de 4,50-4,65 euro/ mp/ lună. Potrivit raportului, pe fondul costurilor ridicate de construcție și finanțare, proprietarii își mențin nivelurile de preț, iar chiriile sunt de așteptat să rămână stabile în următoarele trimestre.