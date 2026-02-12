Peste 200.000 mp de birouri în construcție în Capitală, cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani

Activitatea de dezvoltare a clădirilor de birouri din București s-a intensificat în 2025, portofoliul proiectelor aflate în construcție depășind 200.000 de metri pătrați, cel mai ridicat nivel din 2021, potrivit unui raport publicat miercuri de o companie de consultanță imobiliară.

‘Activitatea de dezvoltare a clădirilor de birouri din București s-a animat pe parcursul anului trecut, portofoliul de proiecte aflate în construcție depășind 200.000 metri pătrați suprafață închiriabilă, cel mai mare nivel din 2021 încoace, cu cel puțin 8 clădiri noi așteptate să fie finalizate până la sfârșitul lui 2028’, arată datele raportului Bucharest Office Marketbeat Q4 2025, realizat de compania de Cushman & Wakefield Echinox.

Conform sursei citate, această intensificare a activității de construcție de spații de birouri vine după doi ani în care livrările de noi proiecte au fost la minime istorice, cu doar 15.000 de metri pătrați finalizați, respectiv o singură clădire. Mai mult decât atât, în 2025 nu a fost livrată nicio clădire de birouri în București, o premieră în istoria erei moderne a spațiilor de birouri din oraș.

Nivelul redus al livrărilor din ultimii 2 ani, pe fondul intensificării cererii nete, a dus la scăderea ratei de neocupare la 12,1%, cea mai redusă valoare din trimestrul al treilea al anului 2020 până în prezent, dar și la creșteri ale chiriilor în zonele cu disponibilitate redusă de spații de birouri, menționează sursa citată.

Potrivit cercetării, în trimestrul al patrulea, în București s-a înregistrat un volum brut de tranzacții de 85.000 de metri pătrați, iar totalul pentru întregul an a ajuns la 282.200 de metri pătrați, ceea ce reprezintă o scădere de 23% comparativ cu 2024. Cererea netă (ce exclude contractele de renegociere pentru spațiile existente) a avut o pondere de 53% din volum (față de 44% în 2024).

În ceea ce privește chiriile, zona CBD (cuprinsă între Piața Charles de Gaulle – Piața Victoriei – Universitate), unde rata de neocupare este de doar 4%, printre cele mai reduse din oraș, a înregistrat o creștere de 5% a costurilor de închiriere pentru clădirile de top, ajungând la un nivel cuprins între 21 și 22 euro/mp/lună (valori mai ridicate fiind raportate în proiectele boutique de dimensiuni mai mici).

În celelalte zone, chiriile de referință variază între 15 și 18,5 euro/mp/lună și între 9 și 13,5 euro/mp/lună pentru locațiile centrale/semi-centrale, respectiv periferice, în clădirile deja existente. În cazul proiectelor aflate în construcție chiriile solicitate se situează, în general, între 18 și 22 euro/mp/lună, având în vedere specificațiile tehnice superioare și costurile de construcție mai ridicate.

Stocul spațiilor de birouri din București se situează la 3,43 milioane de metri pătrați, reprezentând 15% din stocul total din capitalele din Europa Centrală și de Est, piață dominată de Varșovia, cu 28% din total, Budapesta – 20% și Praga – 18%. Clădirile de birouri din Sofia totalizează 11% din stocul din regiune, iar cele din Bratislava reprezintă 8%, precizează compania.

‘În prezent, criteriile de selecție ale chiriașilor merg dincolo de eficiența clasică a spațiului. Accesul facil la metrou, apropierea de zone rezidențiale și prezența unei infrastructuri bogate de servicii au devenit factori decisivi. La fel de importantă este comunitatea care se formează în jurul clădirii și deschiderea administratorilor clădirii de a integra evenimente și inițiative care animă spațiile comune. Biroul nu mai este doar un loc de operare, ci un ecosistem care trebuie să susțină colaborarea, cultura organizațională și experiența zilnică a angajaților. În acest context, reluarea dezvoltărilor de birouri oferă companiilor oportunitatea de a alege spații care nu doar răspund nevoilor funcționale, ci contribuie activ la atractivitatea lor ca angajator’, a afirmat Mădălina Cojocaru, Partner, Office Agency Cushman & Wakefield Echinox, citată în comunicat.

Cushman & Wakefield Echinox este o companie de consultanță imobiliară de top pe piața locală și afiliatul exclusiv al Cushman & Wakefield în România, deținut și operat independent.