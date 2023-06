Cea mai mare creștere a daunelor din locuințe din ultimii 15-20 de ani. Cutremurele și inundațiile provoacă plăți masive ale firmelor de asigurări

Societățile de asigurare supravegheate și reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) au subscris prime de aproximativ 4,7 miliarde de lei, în primele 3 luni din 2023, cu circa 2% mai mult decât în perioada similară a anului trecut, arată Raportul ASF privind evoluția pieței asigurărilor în primul trimestru. Cu tot cu vânzările sucursalelor directe ale firmelor venite în baza pașaportului european, subscrierile se apropie de 5,4 miliarde de lei. O creștere mult mai mare a fost înregistrată în ceea ce privește plățile de daune, care au urcat cu aproape 23%, un avans trimestrial record pentru ultimii ani.

Primele brute subscrise pe zona asigurărilor generale au ajuns la 3,95 miliarde de lei, în timp ce în asigurările de viață au ajuns la vânzări de 794 de milioane de lei. Indemnizațiile Brute Plătite (IBP) de firmele de asigurare, pe de altă parte, au urcat până aproape de 1,8 miliarde de lei, marcând o creștere de circa 23% față de primul trimestru din 2022. Daunele din RCA păstrează cea mai mare pondere în totalul plăților, cu peste 58%, după o creștere de 35% față de anul precedent. Cealaltă categorie de asigurări auto, CASCO, are o pondere de 30% în totalul plăților, cu o creștere de doar 7%, arată sursa citată de studiifinanciare.ro.

Remarcabil este însă avansul plăților în ceea ce privește asigurările de incendiu și calamități naturale. Acestea au crescut cu aproape 50% față de 2022, pe fondul inundațiilor din ce în ce mai dese și mai ales al reactivării unor zone seismice considerate „adormite”, cel mai cunoscut exemplu fiind zona Gorj. Componenta asigurărilor de locuință din cadrul clasei A8 (property) a crescut cu peste 60%, acesta fiind cel mai mare avans din ultimii cel puțin 15 ani. Totuși, asigurările de incendiu și calamitate, majoritatea polițe de asigurare a locuințelor, rămân profitabile pentru firmele de asigurare, după cum arată indicatorii analizați în Raportul ASF.

Rata combinată a daunei, adică raportul dintre ieșirile totale ale asigurătorilor (plăți de daune plus cheltuieli administrative și de distribuție) și Primele Brute Subscrise rămâne subunitar în cazul acestei clase de asigurări. Concret, rata combinată a fost de sub 80% în primul trimestru din 2023, ceea ce înseamnă că din fiecare 100 de lei încasați, firmele de asigurare au rămas cu 20 de lei sub formă de profit. Cu alte cuvinte, încă nu sunt motive pentru scumpirea polițelor.

Cheltuielile administrative și de vânzare au scăzut substanțial în cazul RCA, până aproape de nivelul din tariful de referință

Nu același lucru se poate spune despre asigurările auto, CASCO și RCA. În cazul acestor două linii, rata combinată sare de 100%, ceea ce arată că, pe medie, asigurători pierd bani. Pe ambele clase, rata daunei se învârte în jurul a 103%, adică pentru fiecare 100 de lei încasați sub formă de primă, societățile de asigurare plătesc 103 lei sub formă de daune și cheltuieli. De remarcat, totuși că, atât în cazul CASCO, cât și în cazul RCA, rata combinată a scăzut substanțial față de 2022. La CASCO scăderea este de la peste 111%, iar la RCA de la 105%, arată datele ASF, iar asta înseamnă că societățile de asigurare au mai puține motive să scumpească polițele.

În cazul RCA, ajustarea vine și ca rezultat al scăderii substanțiale a cheltuielilor administrative și de achiziție, în principal pe fondul scăderii comisioanelor plătite brokerilor. Cheltuielile totale s-au redus cu peste 26% sau 10 puncte procentuale, până la 27,04%, foarte aproape de nivelul de 25% luat în calcul în determinarea tarifului de referință.

Sucursalele directe ale firmelor din afară contează din ce în ce mai mult

Dacă societățile supravegheate din România au înregistrat o creștere mai degrabă modestă în primul trimestru, așa cum arătam mai sus, nu același lucru se poate spune și despre asigurătorii care vând în România prin sucursale directe, în baza pașaportului european. În primele trei luni ale anului, acestea au vândut de peste 620 de milioane de lei, cu o creștere de 36% și au ajuns să reprezinte aproape 11,5% din totalul pieței, nivel la care nimeni nu se putea gândi în urmă cu câțiva ani. Asigurările RCA reprezintă peste 62% din totalul vânzărilor sucursalelor, acestea reflectând mai ales activitatea Axeria Iard, asigurător francez care deține deja o cotă de circa 6-7% din piața RCA, cu circa 1 milion de polițe în vigoare. Pe piața RCA mai activează prin sucursală și ciprioții de la Hellas Direct (HD Insurance), însă aceștia au intrat mai târziu pe piață, abia în noiembrie 2022, iar vânzările lor au început să se vadă mai ales din această vară. Mai au ponderi importante asigurările de viață și cele de accident (vândute tot de firmele specializate în asigurări de viață), acolo unde cel mai important nume este Metropolitan Life, societate care a fost până la un punct reglementată în România, dar a decis să își schimbe statutul și să intre ca sucursală a unei societăți înregistrate în Irlanda. Mai vând pe această zonă Cardiff Insurance și Aegon. De asemenea, un avans important l-au luat asigurările agricole, vândute mai ales de societatea austriacă Agra, fenomen despre care Studii Financiare a scris în premieră.