Dan Panciu, CEO Fabrica de profile: „Una dintre provocările semnificative cu care ne confruntăm în mediul de afaceri din România este instabilitatea legislativă”

Dan Panciu este un antreprenor care a pus bazele unei afaceri profitabile în urmă cu mai bine de un deceniu, atunci când a luat naștere Fabrica de profile. Împreună cu echipa sa își dorește, prin ceea ce face, să creeze un spațiu unic pentru fiecare client, cu o atenție deosebită pentru detalii. Rezistența pe piața de business din România nu este ușoară, iar o importanță semnificativă o au oamenii alături de care lucrează în companie și felul în care știe, ca CEO, să-i motiveze. „Consider că este esențial să contribuim la dezvoltarea unei economii sănătoase și la crearea de locuri de muncă în România”, susține acesta.

Sunteți unul dintre cei mai importanți producători de profile din România. Cât de complicat este sa faci business în acest domeniu în România?

În calitate de fondator și CEO al Fabrica de profile, pot spune că una dintre provocările semnificative cu care ne confruntăm în mediul de afaceri din România este instabilitatea legislativă și modificările frecvente de raportare. Aceste schimbări pot afecta procesele noastre de planificare și implementare a strategiilor de afaceri, cerându-ne să fim mereu flexibili și adaptați la noile condiții.

Pe de altă parte, suntem profund implicați în procesul de inovare. Recrutăm constant oameni dornici de performanță și suntem atenți la aducerea de soluții creative în cadrul companiei noastre. Inovarea este o parte integrantă a filozofiei noastre de afaceri, fiind conștienți că este esențială pentru menținerea competitivității pe piață.

Considerăm că echilibrul dintre aceste provocări legislative și necesitatea de a inova în mod constant sunt cruciale în mediul de afaceri actual. Cu toate acestea, suntem dedicați să depășim aceste obstacole și să continuăm să aducem produse de calitate și soluții inovatoare pe piața profilurilor din România.

Care sunt obiectivele pe care le aveți pentru anul 2024?

În anul 2024, ne propunem să atingem mai multe obiective ambițioase, reprezentând o etapă importantă în dezvoltarea Fabrica de profile. Printre acestea, se numără lansarea unei colecții noi de produse, special create pentru a se potrivi perfect personalității și gusturilor românilor. Suntem hotărâți să aducem pe piață soluții inovatoare și estetice care să satisfacă nevoile și preferințele clienților noștri.

De asemenea, avem în plan inaugurarea unui showroom experiențial în București, unde clienții vor putea explora și experimenta gama noastră de produse într-un mediu interactiv și inspirațional. Acest showroom va reprezenta un spațiu dedicat creativității și designului, oferind o experiență de cumpărare unică.

În ceea ce privește extinderea noastră globală, vom continua să explorăm și să ne consolidăm prezența pe piețele internaționale. Ne dorim să aducem produsele noastre de înaltă calitate și designul inovator în casele și proiectele din întreaga lume, consolidând astfel poziția Fabrica de profile ca un jucător important în industrie.

Cu aceste obiective în minte, suntem încrezători că anul 2024 va fi un an plin de realizări și progrese semnificative pentru noi și pentru clienții noștri.

Anul care tocmai s-a încheiat a venit cu o serie de provocări pentru fiecare antreprenor. Care au fost cele mai importante lecții pe care le-ați învățat?

Anul care tocmai s-a încheiat a fost cu siguranță unul plin de provocări, iar aceste experiențe au adus cu ele învățăminte semnificative pentru mine ca antreprenor. Unul dintre aspectele cheie pe care le-am învățat este că retenția personalului și motivarea acestuia reprezintă elemente esențiale pentru sănătatea și succesul unei companii. Am realizat că echipele angajate și motivate aduc un aport semnificativ la atingerea obiectivelor și la prosperitatea organizației.

În plus, am observat că abilitățile și aptitudinile au devenit criterii de selecție tot mai importante decât experiența în procesul de recrutare. Într-o lume în continuă schimbare, unde inovația și adaptabilitatea sunt la ordinea zilei, am învățat că talentul și potențialul de creștere au un impact semnificativ asupra performanței individuale și a echipei în ansamblu.

Aceste lecții ne-au ghidat strategiile și deciziile în conducerea companiei, motivându-ne să investim în dezvoltarea personală a angajaților și să fim deschiși la o abordare mai flexibilă în recrutarea noilor talente. În ansamblu, anul precedent a fost un exercițiu valoros în adaptabilitate și înțelegere a necesităților și aspirațiilor echipei noastre.

Din portofoliul dumneavoastră, care au fost cele mai cerute produse în acest an?

Din portofoliul nostru, cele mai cerute produse în acest an au continuat să reflecte preferințele constante ale românilor. În topul preferințelor s-au menținut termosistemul decorativ și încadramentele pentru exterior, evidențiind importanța pe care o acordă clienții noștri atât eficienței energetice, cât și aspectului estetic al fațadei clădirilor.

În ceea ce privește designul interior, am observat o cerere semnificativă pentru panourile 3D cu tip riflaj, alături de baghetele de colț și plintele, sugerând o atenție crescută acordată detaliilor și texturilor care aduc un plus de personalitate și eleganță în spațiile interioare.

Aceste informații ne-au ghidat în menținerea și îmbunătățirea ofertei noastre, asigurându-ne că răspundem în mod corespunzător nevoilor și gusturilor clienților noștri. Suntem mândri că produsele noastre continuă să fie la cerere și apreciate de către cei care își doresc soluții de calitate și estetice pentru proiectele lor.

În ce ați făcut cele mai mari investiții anul acesta?

Anul acesta, am făcut investiții semnificative pentru a consolida și îmbunătăți operațiunile noastre. Una dintre cele mai mari investiții a fost achiziționarea unui echipament de ultimă generație, care ne-a dublat capacitatea de producție a produselor destinate interiorului. Această inițiativă ne permite să răspundem mai eficient cererii în creștere și să livrăm produse de calitate într-un timp mai scurt.

De asemenea, am investit în extinderea facilităților noastre de producție prin construirea a două hale noi. Această măsură a fost luată pentru a gestiona cererea în continuă creștere și pentru a crea un mediu de lucru optim pentru echipa noastră.

Un alt pas important în dezvoltarea noastră a fost amenajarea unui showroom experiențial, programat să fie lansat în 2024. Acest showroom va reprezenta un spațiu inovator și inspirațional unde clienții noștri vor putea explora și experimenta gama noastră de produse într-un mod captivant.

Aceste investiții reflectă angajamentul nostru de a îmbunătăți continuu calitatea serviciilor și a produselor noastre, consolidând astfel poziția noastră în industrie și satisfăcând nevoile în schimbare ale clienților noștri.

Care sunt planurile de dezvoltare pentru următoare perioadă?

Pentru perioada următoare, avem planuri ambițioase care vizează consolidarea și extinderea afacerii noastre. În primul rând, ne propunem să mărim gama de modele disponibile, aducând inovație și diversitate în portofoliul nostru de produse. Acest demers are scopul de a satisface cerințele tot mai variate ale clienților noștri și de a aduce soluții adaptate la diferite stiluri și preferințe.

În paralel, avem în plan întregirea echipei noastre cu funcții cheie. Dorim să recrutăm profesioniști talentați și dedicați pentru a întări capacitățile noastre operaționale și strategice. Aceasta include atât specialiști în domeniul producției, cât și în departamentele de vânzări, marketing și inovație.

Un alt obiectiv important este creșterea exporturilor. Ne dorim să extindem prezența pe piețele internaționale, aducând produsele noastre de calitate și designul inovator în proiecte și locuințe din întreaga lume. Această extindere ne va permite să ne consolidăm poziția și să contribuim la creșterea notorietății noastre la nivel global.

Aceste planuri de dezvoltare reflectă angajamentul nostru de a fi la pas cu evoluțiile din industrie, de a oferi soluții de calitate superioară și de a continua să ne extindem și să ne consolidăm prezența pe piața internă și internațională.

Cât de provocator este sa conduci un astfel de business de o asemenea amploare pe piața din România?

Conducerea unui business de o asemenea amploare pe piața din România este, fără îndoială, o provocare, dar în același timp o oportunitate necesară și împlinitorare. Provocările acestei industrii nu sunt doar legate de aspectele operaționale și strategice, ci și de contextul economic și legislativ din țară.

Cu toate acestea, consider că este esențial să contribuim la dezvoltarea unei economii sănătoase și la crearea de locuri de muncă în România. Fabrica de profile nu este doar un producător de profile, ci și un actor activ în inovare și producție, care își dorește să aibă un impact semnificativ asupra comunității și a economiei locale.

Prin plata taxelor și crearea de locuri de muncă, contribuim la stabilitatea economică și la susținerea forței de muncă. De asemenea, prin comercializarea produselor noastre, oferim plus valoare românilor, contribuind la estetica și eficiența locuințelor lor.

Așadar, deși provocator, conducerea acestui business în România este una necesară și împlinitoare, deoarece suntem parte integrantă a unei economii în dezvoltare și aducem contribuții tangibile la calitatea vieții și la prosperitatea comunității noastre.

Intr-o perioada în care am ajuns sa importam aproape orice, spuneti-ne cât de importanta credeți ca este promovarea produselor fabricate in România?

Consider că promovarea produselor fabricate în România este de o importanță crucială în contextul actual, și chiar mai mult decât atât, este un demers esențial pentru susținerea economiei locale și a comunităților noastre. Fabrica de profile a ales să producă și să inoveze în România timp de 12 ani, iar acest angajament aduce beneficii semnificative la nivel local.

Suntem o companie care nu doar oferă locuri de muncă, ci contribuie și la dezvoltarea economică a țării prin plata taxelor și impozitelor. De asemenea, ne implicăm social și oferim servicii customizate nevoilor românilor, aducând o valoare adăugată semnificativă la nivel local.

Este adevărat că există o preferință inițială pentru produsele cu nume străin, dar dorim să participăm activ la schimbarea acestei mentalități. Produsele fabricate în România pot fi la fel de calitative și competitive ca și cele importate, iar sprijinul acordat acestora reprezintă un pas esențial în direcția consolidării și susținerii economiei locale.

Prin promovarea produselor fabricate în România, nu doar contribuim la creșterea încrederii în produsele locale, dar susținem și crearea unei identități puternice și a unei economii durabile în țara noastră.

Sunteți în business de peste un deceniu, cum reușiți să vă mențineți în top?

Sunt recunoscător pentru fiecare an petrecut în acest domeniu și cred că cheia succesului nostru în cei peste zece ani de activitate constă în anduranța, abilitatea de a transforma provocările în oportunități și adaptarea rapidă la schimbările din piață și legislație.

Am învățat că stabilitatea într-un mediu instabil vine din capacitatea de a privi fiecare provocare ca pe o oportunitate de învățare și inovare. Suntem mereu deschiși la adaptare, dispuși să ne schimbăm strategiile pentru a răspunde cerințelor în continuă schimbare ale pieței.

Munca susținută zi de zi și efortul depus de o echipă unită sunt esențiale pentru menținerea poziției noastre în top. Avem încredere în forța colectivă și în contribuția fiecărui membru al echipei noastre.

Inovația este un alt pilon pe care ne bazăm pentru a rămâne în top. Ne preocupăm în mod constant să aducem produse noi și soluții inovatoare pe piață, menținându-ne relevanța și atractivitatea în ochii clienților noștri.

Cu aceste principii ca ghid, suntem pregătiți să facem față vremurilor instabile și să rămânem un jucător de succes în această industrie în continuă schimbare, inclusiv în anul 2024.