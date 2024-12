Destinaţiile europene preferate de români în acest an au fost Londra, Milano şi Roma

Oraşele Londra, Milano şi Roma au fost cele mai vizitate în acest an de către turiştii români, ele, fiind, de asemenea, şi cele mai ieftine destinaţii din punctul de vedere al preţurilor la biletele de avion, potrivit unei analize realizate de o agenţie de turism online.

„Aşa cum era de aşteptat, în topul celor mai vizitate oraşe din 2024 se află Londra, Milano, Roma, Bruxelles, Barcelona, Madrid, Paris, Viena şi Istanbul, oraşe cunoscute fie pentru comunităţile mari de români din ele, fie pentru potenţialul lor turistic, turiştii alegând frecvent vacanţele de tip city-break. Locuitorii din marile oraşe din România au avut preferinţe diferite în ceea ce priveşte destinaţiile spre care au zburat cel mai mult în 2024. Din Bucureşti, cei mai mulţi călători au ales Londra, Roma şi Milano. Clujenii au zburat cel mai des către Bucureşti, Paris şi Milano, la fel ca timişorenii. Nu în ultimul rând, ieşenii au optat cel mai des pentru Bruxelles, Paris şi Milano. Această diversitate evidenţiază, pe lângă preferinţa românilor pentru oraşele europene, şi o mai bună legătură aeriană creată între regiunile din România şi principalele huburi din Europa”, se arată într-un comunicat al Vola.ro.

În ceea ce priveşte ţările cu cel mai mare flux de călători români, Italia, Spania şi Germania ocupă primele trei poziţii, urmate îndeaproape de Franţa şi Marea Britanie.

Tariful mediu pentru un bilet de avion în 2024 a fost de 152 de euro, cu variaţii semnificative în funcţie de lună. Ianuarie a fost luna cea mai accesibilă pentru călătorii, dar şi luna în care, an de an, Vola derulează campania Ieftinuarie, cu cele mai mici tarife din an la biletele de avion. De exemplu, biletele cumpărate de Ieftinuarie pentru luna august au fost, în medie, cu 27% mai ieftine decât ar fi fost dacă ar fi fost achiziţionate în luna plecării. La polul opus, august, luna de vacanţă prin excelenţă, a fost cea mai scumpă.

Perioada februarie-septembrie a fost, în general, mai ieftină comparativ cu 2023, ceea ce a încurajat mulţi români să profite de preţurile accesibile şi să rezerve noi vacanţe. Pe de altă parte, în restul lunilor au existat mici majorări tarifare, în special în decembrie, luna care a avut o cerere foarte mare pentru vacanţe de tip city-break la târgurile de Crăciun din Europa.

Milano rămâne cel mai ieftin oraş din punctul de vedere al preţurilor la biletele de avion, cu un tarif mediu de 107 euro în 2024. Urmează Roma, cu 122 euro, şi Londra, cu 123 euro.

„Există, însă, şi câteva recorduri interesante: cel mai ieftin bilet din 2024, de numai 40 de euro, a fost către Ouarzazate, Maroc, o ţară tot mai populară în rândul românilor. La polul opus, Insulele Cayman au fost cea mai scumpă destinaţie, cu un tarif mediu de 2.262 de euro”, se mai arată în documentul citat.

Cele mai ieftine zile pentru a face o rezervare au fost marţea şi sâmbăta, zile în care călătorii au profitat de tarife mai accesibile pentru a-şi planifica vacanţele din timp. Duminica, în schimb, a fost ziua cea mai scumpă pentru astfel de tranzacţii, probabil din cauza obiceiului de a rezerva bilete în weekend, când oamenii au mai mult timp să caute oferte, ceea ce creşte cererea.

În ceea ce priveşte plecările, marţea şi miercurea s-au dovedit cele mai accesibile zile, călătorii alegând deseori aceste zile pentru zboruri mai ieftine şi mai puţin aglomerate. Vineri, duminică şi luni, în schimb, au fost zilele cu cele mai ridicate tarife, deoarece acestea coincid frecvent fie cu începutul, fie cu sfârşitul săptămânilor de lucru, dar şi cu escapadele de weekend.

Companiile aeriene low-cost, Wizz Air şi Ryanair, au fost alese cel mai des de români în 2024, avantajele lor fiind, pe lângă preţurile mai mici faţă de companiile de linie, şi portofoliile variate de rute. Acestea au fost urmate de TAROM şi de HiSky.

În ceea ce priveşte durata medie a sejurului, cei mai mulţi români au stat, în medie, 3-6 zile la destinaţie. Cea mai populară alegere rămâne varianta de patru zile, o dovadă în plus a faptului că vacanţele de tip city-break sunt în continuare preferatele românilor. Iar dacă cea mai scurtă şedere a durat doar o zi, Vola.ro a înregistrat şi cea mai lungă şedere la destinaţie: de 155 de zile.

În 2025, specialiştii companiei se aşteaptă să vadă oraşele europene în continuare în topul destinaţiilor populare. În acelaşi timp, odată cu renunţarea vizelor pentru Statele Unite ale Americii, este preconizată o creştere a cererii pentru această destinaţie, mai ales că există deja o companie aeriană care operează zboruri directe spre New York.

Vola.ro oferă o gamă completă de servicii de turism pentru persoane fizice şi companii, inclusiv rezervări de bilete de avion, opţiuni de bilete rambursabile, hoteluri, vacanţe, asigurări de călătorie. În 2024, Resource Partners, unul dintre cei mai importanţi manageri regionali de fonduri de tip private equity din Europa Centrală şi de Est a achiziţionat o participaţie de 80% din capitalul grupului ITH din care face parte Vola.ro.