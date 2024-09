Diferențele dintre generații dicteazǎ politicile de resurse umane în industria serviciilor pentru afaceri

ABSL (Asociația Business Service Leaders) estimeazǎ cǎ numǎrul angajaților din industria serviciilor pentru afaceri va creşte moderat, sub 10%, pânǎ la finalul acestui an, pentru anul viitor fiind preconizatǎ o creştere similarǎ.

Pe fondul incertitudinii macro-economice, dar și odată cu extinderea automatizărilor către un număr tot mai mare de procese, mobilitatea angajaților între diferite companii este în scǎdere în industria serviciilor pentru afaceri, comparativ cu anii dinaintea pandemiei.

Cele mai mari provocări pentru această industrie sunt legate de resursa umanǎ, de gǎsirea angajaților potriviți şi cu experiențǎ, dar şi de adaptarea programelor de resurse umane pentru fiecare generație în parte, pentru a crea astfel omogenitate şi pentru a valorifica potențialul fiecǎrei generații.

„Angajații industriei serviciilor pentru afaceri au motivații comune legate de stabilitate, echilibrul dintre viața personalǎ şi cea profesionalǎ, flexibilitate şi creştere profesionalǎ. Generațiile peste 40 de ani sunt mai motivate de stabilitate, de recunoașterea formală prin avansare profesională, creșterea salarială și bonusuri, în timp ce Generația Millenials apreciază îndeosebi implicarea în cauze sociale şi flexibilitatea în muncǎ. Angajații sub 25 de ani sunt motivați de munca într-un mediu inovativ, de posibilitatea de învǎțare şi dezvoltare rapidä”, spune Adrian Baron, Vice Preşedinte ABSL.

Oferirea de beneficii flexibile în industrie este o altă consecință a preferințelor diferite pe care le au angajații. Astfel, cei peste 40 de ani pun accent mai mare pe asigurările de sănătate pentru ei și familiile lor, în timp ce pentru ceilalți munca hibridǎ, programul de lucru flexibil, programele de well-being (sport, psiholog, coaching) şi beneficiile oferite pǎrinților sunt mai importante.

„Așteptările în ceea ce priveşte învǎțarea sunt diferite. Observam cǎ generațiile nǎscute pânǎ în 1980 preferǎ interacțiunea fizică, o bună planificare a muncii și a programelor alese. Generațiile nǎscute dupǎ 1980 au un plan aspirațional de carierǎ, au nevoie să învețe interacționând cu ceilalți și par mai puțin flexibili. Cei mai tineri nǎscuți dupǎ 2000 acționeazǎ din curiozitate, bazat pe oportunitățile cu care se întâlnesc, sunt mai centrați pe self learning atât timp cât reprezintă un interes pentru ei”, explicǎ Cătălina Magui, Director HR, Societe Generale Global Solution Centre, companie membră ABSL.

Și în ceea ce priveşte vacanțele, angajații au un comportament diferit, în timp ce Millenials preferǎ escapadele scurte şi frecvente, cei peste 40 de ani preferǎ vacanțele mai lungi şi planificate din timp, iar angajații sub 25 de ani preferǎ sǎ lucreze remote mai multe zile, din locul în care îşi fac vacanța, înainte sau dupǎ concediu.

„Așteptările specifice fiecărei generații sunt importante mai ales în construirea politicilor de fidelizare a angajaților. „Milenialii” au tendința de a schimba locul de muncă frecvent, căutând mijloace rapide de promovare și acumulare de experiență. Aceasta generație apreciază atât munca de la distanță cât și flexibilitatea programului de lucru, bazându-se mult pe tehnologia folosită în special pentru eficientizarea proceselor. Angajații de peste 40 de ani pun un accent deosebit pe echilibrul dintre viața profesională și viața privată, iar cei care ocupă funcții de conducere se disting în general printr-o abordare pragmatică bazată pe analiza de date. Angajații sub 25 de ani preferă munca la distanță, din locuri diferite, flexibilitate totală în programul de lucru și își doresc să învețe, pe cât posibil, prin metode digitale”, spune Bogdan Ciurea, Head of P&C UniCredit SPA Milano Sucursala Bucureşti, companie membrǎ ABSL.

Un alt aspect important este legat de implicarea angajaților seniori în formarea angajaților din generația Z. Formarea celor mai tineri nu doar că îmbunătățește colaborarea, dar ajută la păstrarea know-how-ului în organizație.

Acest aspect este esențial în România, unde retenția angajaților pe termen lung a fost mereu o provocare, iar încrederea tinerelor generații în posibilitățile de dezvoltare de aici scade constant.

Patru generații lucreazǎ ĩn prezent în business services, Generația Y (25-40 de ani) fiind cea mai numeroasǎ cu 67%, urmatã de Generația X (40-55 de ani) cu 17%, Generația Z (< 25 de ani) cu 14% şi Baby Boomers (>55 ani) reprezentând 2% dintre angajați. Conform datelor ABSL, industria serviciilor pentru afaceri are aproximativ 200.000 de angajați, fiind în topul industriilor din România din punct de vedere al contribuției la PIB.

Despre ABSL

Asociaţia Business Service Leaders în România (ABSL) este cea mai importantă organizație care reprezintă sectorul de business services, adunând în componența sa peste 80 de companii care își desfășoară activitatea în domenii precum Shared Services Center (SSC), Business Process Outsourcing (BPO), Information Technology Outsourcing (ITO), Research and Development (R&D).

Rolul ABSL România este de a susține expansiunea sectorului de Business Service și transformarea acestuia într-un vector important al creșterii economice a României. Asociația își atinge obiectivele prin facilitarea colaborării în cadrul sectorului, realizarea de studii, promovarea sectorului dar și a oportunităților pe care România le oferă și conlucrarea cu autoritățile în vederea dezvoltării industriei.

Activitatea ABSL este structurată pe mai multe puncte cheie – organizarea de evenimente de schimb de bune practici si networking (de relationare), realizarea de studii și ghiduri, promovarea României în relația cu investitorii, organizarea de proiecte educaționale, relații guvernamentale.

Din ABSL România fac parte atât companii autohtone, cât și multinaționale de profil, lideri regionali și globali precum: ACCA, Accenture Services, AECOM, Allianz Worldwide Partners, Allianz Services, Bluepoint, Bosch Service Solutions, Be Think Solve Execute, British American Tobacco, Booking Holdings, Carestream Dental, Capgemini, Cegeka Romania, Chain IQ, Central Europe Technologies, Conduent, Code of Talent, Colt Technology Services, Concentrix, CWS Business Global Services, DB Global Technologies, Deloitte, Deutsche Telekom Services Europe, Dover Business Services, Ernst & Young, Eucom Business Language, Euromaster Tyres & Services, EXL Service, Foundever, FSP Global, Garrett Motion, GEP, Genpact, Global Remote Services, Gi Group, Goodyear Dunlop Tires Operations Romania, Hatwit, Hewlett Packard Enterprise, HP Inc. Romania, Horvath, Kellanova Global Business Service, KMG Rompetrol, IGT Solutions, iSS Romania, Lovering&Partners, Luxoft Professional Romania, Lion’s Head, MassMutual Romania, Mazars, Microsoft Romania, Michelin Business Services, Molson Coors, Mood Media, OMV Petrom Global Solutions, OpenText, Optima Solutions Services, PwC Romania, Procter&Gamble, Prohuman, PTC Romania, Randstad, Renault Business Services, SCC Services Romania, Selir, Service HUB, Societe Generale Global Solution Centre, Stefanini Romania, Talent Collection, TDCX Romania, Teleperformance, TELUS International, Tenneco, Total Energies, UniCredit, Valoris Center, Vertiv Romania, Viking Romania, _VOIS, Wipro Technologies și WNS Global Services Romania.

De asemenea, COS, IO Partners, PwC, Regina Maria, SKANSKA, Steelcase și Zamfirescu Racoți Vasile & Partners susțin ABSL în calitate de parteneri strategici ai asociației.