Direcții clare pentru infrastructura de transport în 2025

România are nevoie de o rețea bine dezvoltată de căi ferate și autostrăzi pentru a sprijini dezvoltarea economică. Prin urmare, anul 2025 ar trebui să vină cu accelerarea proiectelor aflate în derulare, finalizarea unora dintre ele, dar și cu începerea altora noi. Ministerul Transporturilor are o listă lungă de restanțe, atât în domeniul feroviar, cât și rutier, dar, ca la fiecare sfârșit de an, are și o listă lungă de promisiuni.

Este nevoie de mai mulți bani pentru mentenanța căii ferate

Majorarea finanțărilor de la bugetul de stat în 2025 pentru administratorul infrastructurii feroviare, compania CFR SA, pentru extinderea reparațiilor este obligatorie. Din cauza lentorii cu care se derulează aceste operațiuni, astăzi, 90% din infrastructură necesită lucrări de reparații, dar numai 10% beneficiază de finanțare de la bugetul de stat. Modernizarea infrastructurii feroviare s-a făcut până în prezent doar asupra a 600 km din cei 19.626 km de cale ferată existentă. La capitolul mentenanță a fost alocat în 2024 doar 66% din necesar, la reparații curente – 25%, iar la reînnoiri – 8%. În ansamblu, este o subfinanțare de 50% la nivelul infrastructurii de cale ferată.

Ce lucrări vor continua pe calea ferată

Continuarea lucrărilor de reabilitare a infrastructurii feroviare pe tronsoanele aflate în lucru, finanțate cu fonduri europene prin Programul Transport și PNRR. Este vorba despre:

Coridorul Rin – Dunăre (ramura nordică): 254 km pe tronsoanele Km 614 – Gurasada-Simeria și Brașov – Sighișoara;

Coridorul Rin – Dunăre (ramura sudică): 162 km, pe tronsonul Caransebeș – Timișoara – Arad;

Rețeaua TEN-T Globală: 166 km, pe tronsonul Cluj Napoca –Oradea – Episcopia Bihor;

Alte lucrări: 678 km, incluzând lucrări tip Quick Wins la nivelul întregii rețele feroviare, reînnoire pe București-Pitești, lucrări la liniile din Fetești, Ciulnița și Portul Constanța – etapa I, Valu lui Traian.

Încep noi proiecte de investiții

Demararea lucrărilor pentru reabilitarea/modernizarea a aproximativ 330 km de cale ferată, tot cu finanțare din fonduri europene, pe următoarele tronsoane:

Craiova – Drobeta Turnu Severin – Caransebeș;

Port Constanța etapa II;

Constanța – Mangalia;

București – Giurgiu etapa 2;

implementarea sistemului de management a traficului (ERTMS) pe relația Predeal – București – Constanța.

Se pregătesc lucrări pe 1.248 km de cale ferată

Anul viitor continuă lucrărilor de pregătire/finalizare a studiilor de fezabilitate și proiectelor tehnice de reabilitare/modernizare a altor 1.248 km cu finanțare din fonduri europene, pe tronsoanele:

Predeal – Brașov;

București – Craiova;

Coșlariu – Câmpia Turzii – Cluj Napoca;

Suceava – Ilva Mică – Apahida;

Complexul Feroviar București.

CFR SA va licita reabilitarea a 694 km de cale ferată

Scoaterea la licitație a lucrărilor de reabilitare pentru 694 km pe tronsoanele este o altă prioritate pentru administratorul infrastructurii feroviare. Pe listă se află proiectele:

Craiova – Calafat; Rădulești – Giurgiu; Pașcani – Suceava – Dărmănești; Dărmănești – Vicșani – Frontieră (reabilitare);



Ploiești Triaj – Focșani – Roman – Iași – Frontieră.





Reluarea lucrărilor de electrificare a căii ferate

Tot la capitolul priorități figurează și reluarea lucrărilor de electrificare a căii ferate, în condițiile în care astăzi mai puțin de 40% din aceasta este electrificată. Cel mai avansat proiect vizează electrificarea căii ferate Constanța-Mangalia pentru care au fost depuse două oferte și se așteaptă atribuirea contractului de execuție. CFR SA are pregătite mai multe studii de fezabilitate și este de așteptat ca anul viitor mai multe proiecte să ajungă în faza de licitație. Este vorba despre:

Chitila – Pitești cu ramnificație Săbăreni – Buciumeni

Pitești – Slatina – Craiova;

Arad-Oradea;

Oradea – Carei – Satu Mare;

Satu Mare – Baia Mare – Dej;

Caracal – Piatra Olt – Râmnicu Vâlcea;

Rm Vâlcea – Sibiu – Vințu de Jos – Podu Olt;

Piatra Olt – Brașov.

O a doua listă de proiecte, de anvergură mai mică, prevede electrificarea:

Ciulnița – Slobozia – Țăndărei;

Titu – Târgoviște;

Războieni – Tg Mureș;

Bacău –Bicaz – Piatra Neamț;

Verești – Botoșani;

Copșa Mică – Sibiu.

Valorile de proiectare și execuție urmează să fie prezentate de către firmele care fac SF-uri până în noiembrie 2025, astfel încât la începutul lui 2026 să fie trimise cererile de finanțare.

Modernizarea stațiilor de cale ferată

Anul viitor vor continua lucrările de modernizare a stațiior de cale ferată. În acest program de investiții sunt incluse 47 de stații, iar el face parte din Master Planul General de Transport al României (MPGT). Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA, este de 107.928.000 lei, iar fondurile sunt asigurate prin Programul Operațional Transport (POT) 2021-2027.

CNAIR promite 297 km de autostradă

CNAIR a anunţat că în 2025 vor fi făcute progrese importante pe Autostrada Moldovei (A7), pe Autostrada de Centură a Bucureștiului (A0), dar și pe A1 (București – Nădlac), Autostrada Transilvania (A3).

Autoritățile promit că în 2025 România va fi dată în folosință o nouă autostradă, Autostrada Ploiești – Pașcani (A7), cu o lungime de 320 de kilometri și care va asigura legătura între Muntenia și Moldova. Aici lucrările sunt executate de compania românească UMB.

Lista drumurilor care ar putea fi gata în 2025, comform CNAIR:

Autostrada A0. Sector Sud

– lotul 3. Bragadiru – Joița (18 km);

Autostrada A0. Sector Nord

– lotul 4. Pantelimon – Glina (4,5 km);

Autostrada A1 (București – Nădlac)

Autostrada Sibiu – Pitești

– secțiunea 5. Curtea de Argeș – Pitești (restul de 15 km, din cei 30 km);

Autostrada A3 (Autostrada Transilvania | Brașov – Oradea)

– secțiunea Nădășelu – Mihăilești (17 km);

– secțiunea Mihăilești – Zimbor (13 km);

– secțiunea Zimbor – Poarta Sălajului (12 km);

Autostrada A7 (Autostrada Moldovei | Ploiești – Pașcani)

Autostrada Ploiești – Buzău

– lotul 3 Pietroasele – Municipiul Buzău (14 km);

Autostrada Focșani – Bacău

– lotul 1 Focșani – Domnești Târg (36 km);

– lotul 2 Domnești Târg – Răcăciuni (39 km);

– lotul 3 Răcăciuni – Bacău (22 km);

Autostrada Bacău – Pașcani

– lotul 1 Săucești – Trifești (30 km);

– lotul 2 Trifești – Gherăiești (19 km);

– lotul 3 Mircești – Pașcani (28 km);

Se va face recepția pentru Drumul Expres care va lega Bârlad de Galați (11 km) și Drumul Expres 4, dintre Turda și Dej (5 km);

Încep șantiere pe 168 km de autostrada

Vor demara șantierele pe primele două loturi de autostradă situate efectiv în zona de munte de pe Autostra Sibiu – Pitești (A1). Este vorba despre lucrările grele pe 67 de kilometri, loturile 2 și 3 între Boița (Sibiu) și Tigveni (Argeș) unde vor lucra asocierile Mapa -Cengiz (Turcia) și WeBuild – Tancrad (Italia-România);

Vor fi deschise șantiere pe toate cele patru loturi ale Autostrăzii Sibiu – Făgăraș. Pe toate cele patru loturi, care totalizează 68 km, va lucra firma turcească Makyol;

Vor începe lucrările la/ în tuneluri de pe A1 Margina – Holdea și la viaductul peste Lacul Cernica de pe Autostrada Bucureștiului (A0 Nord);

Este posibil ca A8 – Autostrada Moldovei să intre în lucru din luna iunie, pentru faza de proiectare, pe secțiunea Târgu Mureș – Miercurea Nirajului;

Încep lucrările la metroul Gara de Nord – Gara Progresul

Anul viitor vor demara lucrările de construire a tronsonului Gara de Nord – Gara Progresul de pe Magistrala 4. Trei asocieri au depus ofertele tehnice și financiare pentru construcția tronsonului, iar până la sfârșitul anului vor fi desemnați câștigătorii, potrivit lui Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, organizatorul licitației.