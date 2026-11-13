Directorul Nvidia a demisionat, o lovitură uriașă pentru boom-ul sectorul AI

Directorul producătorului american de cipuri Nvidia, Jensen Huang, și-a anunțat joi demisia din pozițiile de CEO și președinte al Consiliului de Administrație, lăsând industria inteligenței artificiale (AI) fără cel mai important promotor al său și aruncând o umbră de incertitudine asupra viitorului producătorului de cipuri pe care l-a transformat într-o forță dominantă în domeniul AI, transmite Reuters.

Directorul financiar, Colette Kress, va prelua, interimar, funcția de CEO, în timp ce Nvidia caută un succesor permanent, a anunțat joi compania. De asemenea, Harvey Jones, fost CEO al Synopsys, a fost numit în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Nvidia.

Huang este cofondator al Nvidia și al patrulea cel mai mare investitor în cadrul companiei, cu o participație de aproximativ 3,61%.

Acest anunțat a dus la o scădere cu peste 10% a acțiunilor Nvidia, în tranzacțiile premergătoare deschiderii oficiale a bursei.

În ultimele zile, presiunile la adresa lui Huang s-au intensificat, după apariția unor informații conform cărora ar fi avut o relație cu o femeie de afaceri chineză, suspectată de autoritățile americane de spionaj în favoarea Beijingului.

Plecarea lui Huang de la Nvidia aruncă această companie, evaluată la 4.000 de miliarde de dolari, într-o stare de incertitudine și amenință să destabilizeze ecosistemul AI. Huang a contribuit semnificativ la finanțarea acestui ecosistem, direcționând rezervele tot mai mari de numerar ale Nvidia către furnizorii de servicii cloud, alți furnizori și cele mai importante laboratoare de cercetare din industrie.

De asemenea, plecarea lui Huang ar putea avea consecințe majore asupra politicii SUA privind exporturile de cipuri, având în vedere eforturile lui Huang de a menține accesul pe piața chineză, precum și relațiile sale strânse cu președintele american Donald Trump. Duminică, Trump a declarat că Huang a ‘făcut o treabă extraordinară pentru țara noastră’.

Timp de mulți ani, Nvidia a fost cunoscută în principal în rândul pasionaților de jocuri video care căutau plăci video performante. Însă capacitatea cipurilor Nvidia de a efectua numeroase calcule simultan le-a transformat în elementele de bază ale boom-ului inteligenței artificiale (IA) și într-o miză strategică în cursa dintre SUA și China pentru dominarea acestei tehnologii. Acest lucru a propulsat, de asemenea, Nvidia pe poziția de cea mai valoroasă companie din lume.

Această situație l-a transformat pe Huang într-un CEO de talia unui star rock, asaltat de fani în Taiwan și Coreea de Sud, care îi cer să le semneze cărți, postere și, uneori, chiar părți ale corpului. Influența sa este atât de mare, încât cotațiile bursiere au reacționat chiar și la simpla menționare a unor companii de către el, în cadrul diverselor evenimente.

Cu toate acestea, atenția asupra conduitei lui Huang s-a intensificat în ultimele zile, în urma unor dezvăluiri privind relația sa cu Alice Huang, fostă directoare la Megaspeed, o companie de servicii cloud cu sediul în Singapore, despre care autoritățile americane susțin că a lucrat pentru serviciile de informații chineze.

Potrivit relatărilor din presă, Washingtonul a investigat și compania Megaspeed, un partener oficial privilegiat al Nvidia în domeniul cloud, care beneficia de acces prioritar la cipuri, din cauza suspiciunilor că ar fi ajutat China să obțină cipuri avansate pentru AI, ale căror exporturi sunt restricționate de autoritățile americane.