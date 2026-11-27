Președintele american Donald Trump a afirmat joi că are suficiente informații pentru a concluziona că Jensen Huang, CEO-ul gigantului tehnologic Nvidia, nu reprezintă o amenințare la adresa securității, relatează AFP.
Președintele american Donald Trump a afirmat joi că are suficiente informații pentru a concluziona că Jensen Huang, CEO-ul gigantului tehnologic Nvidia, nu reprezintă o amenințare la adresa securității, relatează AFP.
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