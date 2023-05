Dobânzile mari garantează profituri uriașe pentru băncile comerciale și în 2023

Majorarea dobânzilor de anul trecut, provocată în principal de inflația în creștere, a dus la profituri record pentru băncile comerciale. Situația nu s-a modificat semnificativ în primul trimestru al acestui an, drept pentru care băncile au continuat să înregistreze profituri în creștere, pe fondul unei reveniri a creditării, clienții fiind încurajați de situația macroeconomică unde sunt semne de stabilizare.

În primul trimestru, situația economică generală a intrat pe un trend pozitiv în condițiile în care inflația a dat semne că se întoarce pe scădere. Rata anuală a inflației s-a redus de la 16,37 % în decembrie 2022 până la 14,53% în martie 2023, înregistrând prima scădere trimestrială din ultimele nouă trimestre, arată Banca Națională a României (BNR) în raportul asupra inflației. Scăderea a fost determinată în principal de descreșterea amplă a dinamicilor prețurilor combustibililor și energiei electrice, sub influența unor efecte de bază consistente și a modificării începând cu 1 ianuarie 2023 a caracteristicilor schemei de plafonare și compensare a prețurilor la energie.

De asemenea, în ianuarie-februarie 2023, comerțul cu amănuntul și mai cu seamă serviciile prestate populației și-au prelungit creșterea robustă în raport cu perioada similară din 2022, iar vânzările auto-moto au continuat să se dinamizeze, în timp ce producția industrială și-a accentuat contracția, iar volumul lucrărilor de construcții și-a decelerat considerabil creșterea. Variația anuală a exporturilor de bunuri și servicii a devansat-o pe cea a importurilor, care a suferit un declin mult mai pronunțat în primele două luni ale anului, probabil inclusiv ca efect al ameliorării raportului de schimb. Drept consecință, deficitul comercial și cel de cont curent s-au redus semnificativ în raport cu aceeași perioadă a anului trecut. Cursul de schimb a rămas stabil, chiar cu o apreciere față de dolarul american, ceea ce a permis în ultimele luni și o scădere a prețului la combustibili.

Dinamica anuală a creditului acordat sectorului privat și-a temperat mai evident descreșterea în luna martie, ajungând la 10,2%, de la 10,6 la sută în februarie. Ponderea componentei în lei în creditul acordat sectorului privat a continuat să se reducă relativ alert, coborând la 67,8% în martie, de la 68,3% în februarie.

BNR a menținut rata dobânzii de politică monetară a 7% pe an, ceea ce indică o stabilizare a dobânzilor în sistemul bancar. De altfel, indicele IRCC este estimat să scadă marginal la următoarea modificare, de la 5,98% până la circa 5,94%, în timp ce ROBOR continuă reducerea, în prezent fiind de circa 6,6%.

Mai multă creditare, mai mult profit

Cea mai mare bancă din sistem, Banca Transilvania, a înregistrat în primele trei luni ale anului o evoluție susținută a activității: au crescut semnificativ economiile clienților cu 5%, creditele noi cu 5,3% și numărul tranzacțiilor cu cardul cu 22%, în condițiile în care numărul de clienți a crescut cu aproape 50.000. Activele Grupului Financiar BT au ajuns la 147,9 miliarde lei, iar nivelul creditelor nete, la 67,8 miliarde lei.

Profitul net consolidat al Grupului BT este de 837,7 milioane lei, din care cel al băncii este de 675,9 milioane lei, dublu față de primult trimestru din 2022. Subsidiarele şi participațiile de capital au contribuit cu aproximativ 161,8 de milioane de lei la profitabilitatea BT. „Am început anul în forță, implementând planul nostru de creștere a activității băncii și susținere a economiei naționale, în ciuda climatului volatil și incert atât pe piețele financiare internaționale, cât și pe plan intern”, spune Omer Tetik, director general al băncii.

Venitul net din dobânzi al băncii a crescut cu 27% față de primul trimestru din 2022, iar venitul net din taxe și comisioane a crescut cu 15%, pe fondul creșterii activității. Aproape 60.000 de credite au fost acordate de Banca Transilvania în primele 3 luni ale anului, în valoare de 6.696 milioane de lei, plus 5,33% față de primul trimestru din 2022. Rata creditelor neperformante, conform indicatorului EBA, este de 2,40% la 31 martie 2023.

BCR a reușit să dea și mai multe credite în primele trei luni, creșterea fiiind de 10,4%, până la un total de 55,4 miliarde lei. Creditele noi către persoane fizice și microîntreprinderi s-au ridicat la 1,7 miliarde lei, numărul total de credite acordate fiind de 40.000 de persoane fizice, dintre care 30.000 au fost de nevoie personale. „În primele trei luni din 2023, am avansat în normalizarea discuțiilor despre bani, prevenție și sănătate financiară. Am făcut asta alături de cei 50.000 de clienți care au accesat diagnosticul financiar în sucursalele BCR, dar și împreună cu peste 22.000 de persoane, de toate vârstele, care au participat la cursurile gratuite de educație financiară Școala de Bani”, spune Sergiu Manea, CEO al BCR.

BCR a înregistrat un profit net de 562,7 milioane lei în primul trimestru din 2023, în creștere cu 17,8% față de 477,5 milioane lei în aceeași perioadă a anului trecut, datorită unei performanțe operaționale îmbunătățite, susținută de continuarea creșterii puternice a creditării. Rezultatul operațional s-a îmbunătățit cu 29,7% până la 763,4 milioane lei, de la 588,5 milioane lei în T1 2022, pe fondul unor venituri operaționale mai mari, parțial compensate de cheltuieli operaționale mai ridicate.

Venitul net din dobânzi a crescut cu 34,0% până la 883,2 milioane lei, de la 659,2 milioane lei, determinat de un volum mai mare de business împreună cu dobânzi mai mari pe piața monetară. Venitul net din comisioane a scăzut cu 2,6% până la 220,4 milioane de lei (44,8 milioane de euro) în T1 2023, de la 226,2 milioane de lei (45,7 milioane de euro) în T1 2022, determinat de efectul de bază negativ din generarea unui venit din comisioane mai mare în T1 2022 datorat unui volum temporar mai mare de tranzacții cu cash, compensate parțial de un venit din comisioane mai mare din creditarea corporate.

Rate mai mari pentru creditele vechi

Raiffeisen Bank a reușit obținerea unui profit net de 414 milioane lei în primul trimestru, cu 90% mai mare decât în T1 2022, creșterea fiind dată de nivelul de creditare și de majorarea ratelor împrumuturilor anterioare. Valoarea soldului de credite acordate de Raiffeisen a crescut cu 20% până la peste 41 miliarde lei, cu o majorare semnificativă a creditelor corporate, de 43% și de 17% pentru cel al IMM-urilor. Veniturile băncii au urcat cu 28% până la 886 milioane lei.

Banca Română de Dezvoltare Groupe Societe Generale a avut o creștere semnificativă a activității de creditare a companiilor, cu un plus de 28,8% în primul trimestru. Creșterea a venit mai mult de la împrumuturile acordate IMM-urilor, cu un plus de 30,4%, dar și din cea a companiilor mari, cu un avans de 28%. Per total, stocul de credite al BRD era cu 11,2% mai mare la finele lui martie 2023 față de martie 2022. Profitul net al băncii s-a majorat cu un procent apropiat de cel al creditelor, adică 30%, până la 342 milioane lei, în timp ce veniturile totale ale Grupului BRD au aut un avans de 15,5%, până la 935 milioane lei.

UniCredit Bank a raportat un profit net de 315 milioane lei, în creştere cu circa 45% faţă de anul trecut. Soldul creditelor acordate de bancă în România a urcat până la 38 miliarde lei, o creștere de 9,4%, potrivit rezultatelor anunţate de banca mamă. Veniturile băncii în România au crescut cu 31%, până la 733 mililioane lei, evoluţia fiind influenţată în principal de avansul câştigurilor din dobânzi.

În cazul OTP Bank, profitul după impozitare s-a ridicat la 15 milioane lei în primul trimestru al anului 2023, nivelul fiind influențat de creșterea cheltuielilor operaționale (+12%) și a costurilor de risc (+24%) comparativ cu ultimul trimestru al anului 2022. Profitul operațional înregistrat în primul trimestru al anului 2023 a fost de 47 milioane lei, în creștere cu 37% față de același trimestru al anului trecut, sprijinit de efectul creșterii veniturilor totale cu 12% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. „Începutul acestui an reprezintă o tranziție între contextul anului 2022 și îmbunătățirea treptată așteptată pentru principalii indicatori economici pe parcursul acestui an. În aceeași măsură, evoluțiile principalelor linii de business diferă în funcție de tendințele pieței și a modificărilor preferințelor clienților, astfel că suntem mulțumiți de performanța primului trimestru al anului”, spune Gyula Fater, CEO al OTB Bank România.

Veniturile nete din dobânzi au crescut cu 10%, ajungând la un total de 208 milioane lei. Un efect pozitiv, care a contribuit semnificativ la îmbunătățirea indicatorului, vine din operațiunile de management al nivelului de lichiditate, în timp ce veniturile nete din comisioane au crescut cu 40%, în principal pe baza comisioanelor de reziliere anticipată a contractelor de leasing. Tendința de îmbunătățire a marjei nete de dobândă a continuat, creșterea a fost de 49 de puncte de bază față de trimestrul trecut, ajungând la 4,02%.