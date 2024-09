E.ON: Schimbarea centralei termice vechi cu una nouă cu tehnologie de condensare poate aduce o economie de până la 930 de lei pe an la factura de gaz

În România, sursa principală de încălzire a locuințelor este centrala pe gaz (47%) urmată de soba pe lemne (26%) și centralele pe lemne și peleți (13%), potrivit studiilor* companiei E.ON Energie România. Dintre gospodăriile conectate la rețeaua de gaz 8 din 10 au o centrală individuală pe gaz iar dintre centralele pe gaz aflate în funcțiune circa 25% sunt mai vechi de 10 ani iar 58% nu au tehnologie de condensare.

Conform calculelor companiei, consumul unei centrale vechi pe gaz pentru încălzire și apă caldă este, în medie, de circa 12.000 kWh pe an, iar factura anuală este de 3.720 de lei. O centrală modernă cu condensare are o eficiență de 108%, care poate aduce o economie la consum de până la 30%**, adică 3.600 kWh, respectiv de 930 de lei pe an.

“Este o idee bună să schimbăm centrala veche cu una nouă pentru că tehnologiile au evoluat iar performanța și eficiența centralelor moderne îndeplinesc așteptările proprietarilor care vor ca unitățile lor nu doar să încălzească locuințele, ci și să contribuie la economisirea de energie și la o amprentă de carbon mai mică”, a declarat Claudia Griech, director general E.ON Energie România.

Datorită tehnologiei de condensare centrala utilizează mai bine căldura pe care o generează. Spre deosebire de centralele fără condensare, cele actuale funcționează prin captarea gazelor fierbinți în interiorul unității și căldura este reciclată prin schimbătoarele de căldură, astfel încât să poată fi folosită din nou pentru încălzire sau apă caldă. Centralele fără condensare nu au schimbător de căldură, ceea ce înseamnă că gazele fierbinți și căldura generată la pornire sunt risipite.

Pe lângă faptul că ajută la economisirea de bani la facturile de gaz, centralele cu condensare sunt, de asemenea, mai prietenoase cu mediul. Mai exact, ele ard mai puțin combustibil, deoarece reciclează căldura pe care o generează, iar acest lucru ajută la reducerea emisiilor de carbon provenite din casă, iar astfel au un impact mai mic asupra mediului.

E.ON este cel mai cunoscut furnizor de energie care oferă soluții energetice eficiente* până în prezent peste 56.000 de clienți alegând soluția de încălzire a companiei, E.ON Life, cu centrale cu condensare. Compania asigură servicii all-inclusive: de la transport, instalare și punere în funcțiune la verificări și revizii periodice obligatorii și intervenții pentru urgențe 24/7 și posibilitatea de a plăti în rate cu avans zero.

Dacă vreți să aflați mai multe despre centralele termice puteți viziona podcastul E.ON Talks Despre-centrala-termica.

*Conform studiilor efectuate de E.ON in trimestrul 2 2024, pe un eşantion lunar reprezentativ naţional de 1.000 de persoane fizice, cu vârsta peste 18 ani, prin metodologia CATI (Computer Assisted Telephonic Interviews). Marja de eroare maximă calculată este de ± 3.1% la un nivel de incredere de 95%.

** în anumite condiții de utilizare.

Despre E.ON Energie România

E.ON Energie România, membră a Grupului german E.ON, este furnizor integrat de gaze naturale, electricitate şi soluţii energetice având un portofoliu variat format din circa 3,5 milioane de clienţi, atât rezidenţiali, cât şi companii şi municipalităţi. Grupul E.ON este unul dintre liderii pieţei de energie, având în România o prezenţă consolidată de-a lungul a 19 ani. De la intrarea pe piaţa din România, E.ON a investit circa 2,3 miliarde de euro, în principal în modernizarea reţelelor. Totodată, valoarea contribuţiilor virate la bugetul de stat şi bugetele locale se ridică la 3,4 miliarde de euro.