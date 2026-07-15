Economia chineză a înregistrat cel mai slab avans din ultimii trei ani în trimestrul al doilea

Creșterea economică a Chinei a încetinit în al doilea trimestru, în pofida exporturilor puternice, susținute de boom-ul global al inteligenței artificiale, a accelerării producției industriale și a revenirii peste așteptări a vânzărilor cu amănuntul în luna iunie, informează AFP.

În perioada aprilie-iunie 2026, Produsul intern brut (PIB) al celei de-a doua mari economii din lume a crescut cu 4,3% în ritm anual, a raportat miercuri Biroul Național de Statistică (BNS), o cifră sub estimările analiștilor care mizau pe un avans de 4,5%. Este vorba de o încetinire semnificativă a economiei chineze după o creștere de 5% în primul trimestru. Beijingul și-a stabilit pentru acest an o țintă de creștere cuprinsă între 4,5% și 5,0%.

China, care a făcut din exporturi un pilon al modelului său economic, se bazează încă foarte mult pe comerțul exterior pentru a-și alimenta creșterea, într-un moment în care o scădere prelungită a sectorului imobiliar și un consum slab continuă să o afecteze.

Cu toate acestea, tensiunile legate de conflictul dintre Statele Unite și Iran au amenințat această dinamică prin perturbarea traficului maritim în Strâmtoarea Ormuz, provocând creșterea prețurilor petrolului, cu riscul de a perturba lanțurile de aprovizionare globale și având un impact negativ asupra cererii de bunuri chinezești.

”Există mulți factori externi instabili și incerți, iar dezechilibrul intern dintre oferta abundentă și cererea slabă persistă”, a comentat Biroul Național de Statistică (BNS). ”Bazele unei redresări economice trebuie încă consolidate”, a concluzionat BNS.

Pe de altă parte, alți indicatori economici publicați miercuri arată o conjunctură mai bună. Astfel, producția industrială a Chinei a crescut cu 5,3% în iunie 2026 comparativ cu luna iunie a anului trecut, accelerând mult mai brusc decât anticipaseră analiștii chestionați de Bloomberg (+4,6%), după un avans de 4,5% în luna mai.

De asemenea, vânzările cu amănuntul, un barometru al consumului, și-au revenit în iunie (+1% față de anul precedent), în timp ce experții se așteptau la o nouă scădere după o scădere de 0,6% în luna mai. Aceste date sugerează că cererea gospodăriilor, care fusese extrem de slabă, începe să se redreseze.

Aceste date pozitive vin după ce marți Administrația vamală chineză a anunțat că în luna iunie exporturile gigantului asiatic au crescut cu 27% în ritm anual, depășind cu mult previziunile de 19% ale analiștilor chestionați de Bloomberg, în timp ce importurile au crescut cu 36% față de anul precedent, o performanță peste așteptări.

Atenția piețelor se va îndrepta spre reuniunea de la sfârșitul lunii a Biroului Politic al Partidului Comunist Chinez, la care decidenții evaluează de obicei condițiile economice și ajustează politicile pentru a menține creșterea economică pe o traiectorie care să îi permită să atingă ținta de creștere. Totuși, mulți economiști susțin că cea mai mare provocare pentru oficialii chinezi nu este ritmul creșterii economice, ci componența acesteia.