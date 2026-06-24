Electrica a semnat un contract EPC pentru dezvoltarea proiectului fotovoltaic ‘Satu Mare 3’, cu o capacitate instalată de aproximativ 62,5 MWp, valoarea contractului fiind de aproximativ 27,9 milioane de euro, fără TVA, informează compania printr-un comunicat.

‘Electrica anunță finalizarea procedurii competitive pentru selectarea unui Contractor EPC și semnarea, de către New Trend Energy S.R.L., filiala sa deținută integral, a unui contract de tip EPC (Engineering, Procurement & Construction) pentru proiectul fotovoltaic ‘Satu Mare 3′. Contractul vizează construirea parcului fotovoltaic și a stației electrice de transformare de 110 kV, precum și asigurarea serviciilor de operare și mentenanță pentru o perioadă de trei ani de la punerea în funcțiune. Valoarea totală a contractului este de aproximativ 27,9 milioane de euro, fără TVA’, se menționează în comunicat.

Proiectul fotovoltaic ‘Satu Mare 3’ va avea o capacitate instalată de aproximativ 62,5 MWp și este amplasat în vecinătatea comunei Doba, județul Satu Mare. Prin semnarea contractului EPC, proiectul intră în etapa de construcție efectivă.

‘Semnarea acestui contract marchează trecerea unui nou proiect strategic din etapa de dezvoltare în cea de execuție. Construim, pas cu pas, un portofoliu de active de producție care va susține creșterea Grupului Electrica și va consolida poziția noastră pe piața energiei din România. Valorificăm capitalul atras prin emisiunea de obligațiuni verzi pentru investiții care generează capacități noi de producție, susțin securitatea energetică și creează valoare pe termen lung’, a declarat Alexandru Chiriță, CEO Electrica.

Potrivit sursei citate, proiectul se aliniază obiectivului strategic al grupului de a dezvolta un portofoliu de producție de energie electrică de până la 1 GW până în anul 2030. Finanțarea costurilor investiționale aferente proiectului va fi asigurată cu prioritate din fondurile atrase de Electrica prin emisiunea de obligațiuni verzi realizată în anul 2025.

Grupul Electrica este un jucător-cheie pe piața de distribuție, furnizare și producție a energiei electrice din România, precum și unul dintre principalii furnizori de servicii energetice la nivel național. Grupul deservește 4 milioane de utilizatori, acoperind 18 județe din trei zone geografice pentru distribuția energiei electrice (Transilvania Nord, Transilvania Sud și Muntenia Nord), și întreg teritoriul țării pentru furnizarea energiei electrice, mentenanță și servicii energetice.

Din iulie 2014, Electrica, societatea holding a Grupului, este listată la Bursele de Valori din București și Londra, având capital majoritar privat.