Transgaz aduce gazul în Țara Oașului

Transgaz, compania națională de transport gaze naturale, pregătește construirea unei noi magistrale de gaze în județul Satu Mare, între Negrești-Oaș și Tarna Mare. Anunțul a fost făcut marți la Satu Mare de directorul general al Transgaz, Ion Sterian, în cadrul unei conferințe de presă susținută împreună cu președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba.

De la Medieșu Aurit până la Tarna Mare, comunitățile vor avea posibilitatea de a se conecta la viitoarea magistrală, facilitând astfel implementarea rețelelor locale de distribuție. De realizarea acestei magistrale, care va avea 39 km, vor beneficia direct opt comune, iar primarii acestora s-au întâlnit cu șeful Transgaz, fiind analizate etapele necesare pentru materializarea investiției. Pe listă apar comunele Călinești-Oaș, Gherța Mică, Târșolț, Bixad, Turulung, Turț, Bătarci și Tarna Mare și în total 50.000 de locuitori vor avea posibilitatea de a beneficia de acces la gazele naturale.

De asemenea, Ion Sterian a anunțat că planurile Transgaz nu se opresc doar la Țara Oașului și este avută în vedere și construirea unei noi magistrale în partea de sud a județului Satu Mare. Aceasta ar urma să deservească localitățile Beltiug, Acâș, Socond, Bogdand și Hodod.

În prezent, aproximativ 60% din populația județului Satu Mare este conectată la rețeaua de gaze naturale.