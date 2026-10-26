Elon Musk: SpaceX a obţinut finanţări prin împrumuturi de 40 de miliarde de dolari pentru achiziţia de procesoare destinate inteligenţei artificiale

Compania aerospaţială SpaceX, condusă de Elon Musk, a finalizat atragerea unei finanţări prin împrumuturi în valoare de 40 de miliarde de dolari, destinată achiziţionării de procesoare grafice (GPU), utilizate inclusiv pentru dezvoltarea infrastructurii de inteligenţă artificială, transmite Reuters.

Musk a anunţat duminică, într-o postare pe platforma X, că finanţarea a fost facilitată de ratingul de credit al SpaceX din categoria recomandată investiţiilor (investment grade), precum şi de veniturile generate de serviciul de internet prin satelit Starlink şi de activităţile de lansare spaţială.

Aceste surse de venit au contribuit la menţinerea accesului companiei la pieţele de creditare şi la obţinerea finanţării necesare pentru achiziţiile de echipamente.

”Este vorba în principal despre datorii rambursabile anticipat, contractate pentru achiziţia de procesoare GPU care vor fi livrate în primul şi al doilea trimestru. Nu reprezintă un factor major pentru trimestrul actual”, a precizat Musk.

Declaraţia indică faptul că echipamentele finanţate prin aceste împrumuturi urmează să fie livrate în prima jumătate a anului 2027.

Musk nu a oferit alte detalii privind creditorii, condiţiile finanţării sau numărul de procesoare grafice care vor fi achiziţionate.