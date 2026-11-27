Miliardarul Elon Musk a anunțat miercuri că va oferi fiecărui copil din Statele Unite două acțiuni ale companiei sale SpaceX, dublând oferta pe care a făcut-o în octombrie, relatează AFP.

‘Fiecare copil din America va primi două acțiuni SpaceX, una de la companie și una de la mine personal’, a promis cel mai bogat om din lume, într-un mesaj postat pe X, platforma de socializare pe care o deține de asemenea.

Conform datelor din 2024 ale Biroului de Recensământ, Statele Unite au aproximativ 73 de milioane de persoane sub 18 ani. Prețul de închidere al unei acțiuni SpaceX a fost de 127,44 dolari miercuri, ceea ce înseamnă că acest cadou al lui Musk ar valora în total 18,6 miliarde de dolari (17 miliarde de euro).

Elon Musk a confirmat că acțiunile SpaceX vor fi transferate luna viitoare, în timp ce acțiunile sale personale vor fi transferate în iunie 2027. Nu a oferit alte detalii despre aranjament.

‘Recomand să vă păstrați acțiunile’, a adăugat Musk, afirmând că SpaceX ar putea ‘valora de aproximativ un milion de ori mai mult decât economia globală actuală’ în cazul în care compania ‘reușește să facă posibilă viața pe mai multe planete și să valorifice chiar și a milioane parte din energia Soarelui’.

‘Acestea sunt, evident, obiective extrem de dificile, dar există o cale pentru a le atinge’, a continuat el.

Aliniat politic cu președintele american Donald Trump, miliardarul a promis în octombrie că fiecare copil din Statele Unite va primi o acțiune SpaceX, specificând că aceasta va fi ‘prima dintr-o serie lungă’.

El a făcut anunțul cu două săptămâni înainte de alegerile de la jumătatea mandatului, care au dus la o victorie zdrobitoare a democraților.

SpaceX a intrat pe bursă în iunie, strângând aproximativ 85,7 miliarde de dolari (78 de miliarde de euro).

Racheta Starship a SpaceX a ajuns pe orbită pentru prima dată în septembrie, o etapă importantă în ambiția lui Elon Musk de a coloniza Marte.