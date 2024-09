Emil Boc: Am semnat, alături de ministrul Transporturilor, un act adiţional la contractul de finanţare a metroului, pentru finanţarea acestui obiectiv şi din obligaţiuni verzi, pe lângă finanţarea din PNRR

Primarul din Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunţat că, în urma semnării unui act adiţional la contractul de finanţarea a metroului, obligaţiunile verzi vor reprezenta o sursă de finanţare a proiectului, pe lângă fondurile din PNRR. ”Această nouă sursă de finanţare din obligaţiuni verzi acoperă atât cheltuielile prezente, cât şi cheltuielile viitoare (…), pe întreaga perioadă de implementare a proiectului”, a arătat el.

”Am semnat ieri (luni – n.r.) alături de ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, un act adiţional la contractul de finanţare a metroului, pentru finanţarea acestui obiectiv şi din obligaţiuni verzi, pe lângă finanţarea din PNRR. Această nouă sursă de finanţare din obligaţiuni verzi acoperă atât cheltuielile prezente, cât şi cheltuielile viitoare (…), pe întreaga perioadă de implementare a proiectului, aşa cum este specificat în contractul de finanţare”, a arătat Emil Boc, marţi.

El a subliniat că astfel mai există încă o sursă certă de finanţare pentru metrou.

”Finanţarea din PNRR este menţinută. Scrie în contract. Astăzi finanţarea din PNRR există. Pe lângă această sursă de finanţare, avem şi pentru prezent – când mă refer la prezent am în vedere actualul contract încheiat care are valabilitate până în 29 decembrie 2026, acoperă obligaţiunile verzi, PNRR-ul şi aşa cum scrie în acest act adiţional şi în contractul iniţial finanţarea proiectului ezste asigurată din aceste surse şi din altele care sunt menţionate în contractul iniţial – Programul Operaţional de Transporturi, fondutile bugetare, alte surse financiare, până la îndeplinirea întregului proiect”, a adăugat primarul.

El le-a mulţumit miniştrilor Boloş şi Grindeanu şi fostului premier Nicolae Ciucă şi actualului premier, Marcel Ciolacu, spunând că ”toţi au fost parte a soluţiei, nu parte a problemelor”.

”Dincolo de lucrurile care ne despart – ideologice, politice, suntem în campanie electorală sau în pre-campanie, ţara aceasta s-a maturizat foarte mult şi atunci când e vorba totuşi de chestiuni importante, care vizează destinul unor comunităţi pe 30, 50, 100 de ani, avem capacitatea de a lucra împreună”, a susţinut Boc.

Potrivit acestuia, continuă lucrările de mutare a utilităţilor, pentru a se pregăti staţiile şi maşinăriile care să intre în subteran pentru săpare.

Premierul Marcel Ciolacu declara că are un motiv de îngrijorare în ceea ce priveşte finanţarea metroului din Cluj Napoca, dar adăuga că a început un dialog pentru a găsi o soluţie în acest sens şi preciza că este ferm convins că acest lucru se va întâmpla.

Premierul Ciolacu a fost întrebat, sâmbătă, care ar putea fi sursele de finanţare pentru realizarea metroului de la Cluj-Napoca.

”Am un motiv personal de îngrijorare în ceea ce priveşte finanţarea metroului de la Cluj-Napoca. Am vorbit şi cu domnul primar, ştie şi dânsul speţa foarte bine, dar dumneavoastră ştiţi la fel de bine ca şi mine, că finanţarea era parţială, erau doar 300 de milioane de euro, necesarul pentru această investiţie fiind de 2,2 miliarde. Deci oricum trebuia căutată o sursă de finanţare pentru a finaliza întreg proiectul. Haideţi să vedem răspunsul Comisiei”, a afirmat Ciolacu.

El a fost întrebat şi despre situaţia cu certificatele verzi.

”Am modificat legislaţia acolo De aceea am şi vorbit cu domnul primar, n-am stat anchilozaţi. Adică, cumva, la ce mesaje am primit trebuia să anticipăm anumite lucruri, mai ales că este o investiţie în curs. Asta ar fi trebuit anticipată de către domnul primar, dar câteodată nu avem informaţia când ne dorim. Eu sunt ferm convins şi cu această modificare şi din certificatele verzi, e transport verde metroul. Am găsit soluţiile cele mai bune să nu oprim această investiţie”, a mai declarat premierul.

El a mai fost întrebat cum s-a pierdut finanţarea de 300 de milioane din PNRR pentru metrou.

”Dânşii au găsit anumite probleme în ceea ce priveşte procedura de licitaţie. Este şi un raport al autorităţii de audit din România pe care l-au luat în considerare. Este şi un raport al Curţii de Conturi din România. Noi suntem obligaţi să tăiem 10% din împrumut. Nu-mi place să mă cert. Mie îmi place să găsesc soluţii. Decât să rămânem anchilozaţi… ”Eu am dreptate, Comisia are dreptate, nenorociţii ăia de la Bruxelles vor să ne taie banii.”.. Deci, am început un dialog de a găsi o soluţie. Şi sunt ferm convins că vom găsi o soluţie”, a mai transmis premierul Ciolacu.

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a dat asigurări, la începutul lunii septembrie, că proiectul privind metroul va fi realizat, precizând că discuţia despre finanţare ”este de natură tehnică”, iar metroul ”are contract de finanţare din fonduri europene”. ”Dincolo de toate discuţiile din spaţiul public, doresc să ştiţi că metroul se face! În octombrie-noiembrie sosesc «cârtiţele» care fac tunelurile pentru metrou şi încep lucrările propriu-zise”, sublinia el.