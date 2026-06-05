Eurostat: Economia europeană s-a contractat în primul trimestru, datele publicate anterior au fost revizuite

Economia zonei euro și cea a Uniunii Europene a înregistrat o scădere ușoară în primul trimestru al acestui an, comparativ cu ultimul trimestru din 2025, iar economia românească a stagnat, arată datele revizuite publicate vineri de Eurostat.

Potrivit acestor date, Produsul Intern Brut al zonei euro a înregistrat un declin de 0,2% în primul trimestru din 2026, comparativ cu trimestrul precedent, față de creșterea de 0,1% anunțată inițial de Eurostat. Oficiul european a revizuit și datele privind Uniunea Europeană, a cărei economie a înregistrat un declin de 0,1% în primul trimestru, o performanță mai slabă decât creșterea de 0,2% anunțată inițial.

În rândul statelor membre, cele mai puternice ritmuri de creștere ale PIB-ului au fost înregistrate în Danemarca (1,9%), Estonia și Malta (ambele cu o creștere de 1,1%). În schimb, PIB-ul Irlandei a înregistrat o contracție de 12,1%, în loc de un avans de 2%, cum s-a anunțat inițial.

În ceea ce privește România, datele Eurostat arată că Produsul Intern Brut a stagnat în primul trimestru, după o scădere de 1,9% în ultimul trimestru al anului trecut.

În ritm anual, primul trimestru din 2026 comparativ cu primul trimestru din 2025, Produsul Intern Brut a crescut cu 0,3% în zona euro și cu 0,7% în UE. În ambele cazuri este vorba de o performanță mai slabă decât creștere de 0,8%, respectiv 1%, anunțată inițial de Eurostat.

În cazul României, datele Eurostat arată că PIB-ul a scăzut cu 1,1% în primul trimestru al acestui an comparativ cu perioada similară din 2025, după un declin de 1,4% în ultimul trimestru al anului trecut.

Separat, Eurostat a dat vineri publicității cifrele privind evoluția ratei de ocupare a forței de muncă în primul trimestru. Conform acestor date, numărul persoanelor ocupate a crescut cu 0,1% în zona euro și a rămas stabil în Uniunea Europeană, în primul trimestru al acestui an comparativ cu trimestrul precedent. Eurostat estimează că în primul trimestru, în Uniunea Europeană erau 221,2 milioane persoane ocupate, dintre care 176,3 milioane în zona euro.

În rândul statelor membre, cele mai mari creșteri ale numărului de persoane ocupate au fost înregistrate în Lituania (1,8%), Malta (1%) și Estonia (0,9%). Pe de altă parte, cele mai importante scăderi au fost înregistrate în România (minus 1%), Irlanda (minus 0,8%) și Portugalia (minus 0,4%).

În cazul României, cifrele publicate anterior de Institutul Național de Statistică arată că economia României a scăzut cu 1,2% pe serie brută în primele trei luni ale acestui an, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2025, și cu 1,1% pe serie ajustată sezonier. INS a revizuit în sus datele privind economia României în primul trimestru din acest an, de la o scădere a PIB-ului de 1,7% la 1,2% în prezent.

Datele statistice arată că Produsul Intern Brut (PIB) estimat pentru primul trimestru din 2026 a fost, pe serie brută, de 403,915 miliarde de lei prețuri curente, pe serie brută, în scădere – în termeni reali – cu 1,2 % față de trimestrul I din 2025.

Produsul Intern Brut – date ajustate sezonier – estimat pentru trimestrul I 2026, a fost de 497,820 miliarde de lei prețuri curente în termeni nominali, iar în termeni reali, în scădere cu 1,1% față de trimestrul I din 2025. Comparativ cu trimestrul anterior nu s-a modificat.