Eurostat: Înmatriculările de vehicule noi complet electrice în UE au crescut cu aproape 30% anul trecut

Anul trecut, 1,89 milioane vehicule noi complet electrice au fost înmatriculate în UE, reprezentând o redresare solidă, de 29,7%, comparativ cu 2024, când s-a înregistrat un declin de 6% față de 2023 (1,46 milioane de mașini), potrivit datelor publicate vineri de Oficiul de statistică al Uniunii Europene (Eurostat).

Numărul total de automobile complet electrice a ajuns la 7,59 milioane în 2025, un avans de 31,5% comparativ cu flota din 2024, de 5,77 milioane.

Și înmatriculările de vehicule hibride plug-in în UE au crescut cu 34,2% anul trecut, ajungând la un total de 1,03 milioane. În același timp, înmatriculările de vehicule hibride non-plug-in au urcat cu doar 13,4%. Cu toate acestea, numărul total de hibride non-plug-in a ajuns la 3,62 milioane, depășind numărul oricăror altor tipuri de mașini noi.

În schimb, anul trecut au fost înmatriculate în UE doar 1,07 milioane noi autoturisme exclusiv pe motorină (un declin de 22% față de 2024) și 2,98 milioane noi autoturisme exclusiv pe benzină (o scădere de 18,4% față de 2024).