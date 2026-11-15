Eurostat: Emisiile de gaze cu efect de seră generate de economia UE au scăzut cu 0,5% în trimestrul doi din 2026

Emisiile de gaze cu efect de seră (GHG) generate de activitățile economice din Uniunea Europeană s-au situat, în trimestrul doi din 2026, la 833 milioane tone echivalent CO2, o scădere de 0,5% față de trimestrul precedent (837 milioane tone echivalent CO2), arată datele publicate vineri de Oficiul European de Statistică (Eurostat).

În trimestrul doi din 2026, PIB-ul UE a înregistrat un avans de 0,8%, comparativ cu precedentele trei luni. Comparativ cu trimestrul doi din 2025, emisiile au crescut cu 1,4%, iar PIB-ul UE a înregistrat o expansiune de 1,5%.

În trimestrul doi din 2026, comparativ cu trimestrul precedent, emisiile de gaze cu efect de seră au crescut în opt state membre UE și au scăzut în 18. Cele mai semnificative reduceri din UE ale emisiilor de gaze cu efect de seră au fost în Estonia (minus 15,5%), Letonia (minus 10,6%) și Finlanda (minus 7,6%), iar cele mai mari creșteri din UE ale emisiilor de gaze cu efect de seră au fost în Malta (4,8%), Irlanda (1%) și România (0,8%).

Cele opt state membre UE care au înregistrat creșteri ale emisiilor de gaze cu efect de seră au avut și creșteri ale PIB-ului. 18 țări și-au redus emisiile și, din acestea, 16 au raportat un PIB mai ridicat sau stabil.

Avansul din aceste țări este în mare măsură determinat de majorarea emisiilor în construcții, și în furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat.

Activitățile economice care au avut ca mai mare contribuție la această reducere a emisiilor au fost: furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (minus 0,44 punct procentuale (pp)), gospodăriile (minus 0,22 pp), transportul și depozitarea (minus 0,01 pp). Aceste scăderi au fost parțial compensate de emisiilor mai ridicat din alt activități economice (în special servicii, 0,14 pp) și industrie (0,05 pp).