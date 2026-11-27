Ministerul Energiei propune un mecanism de direcționare a cantităților necesare consumului casnic și producerii energiei termice destinate populației din producția internă la un preț administrativ al gazelor-marfă de 120 de lei/MWh, în perioada 1 aprilie 2027 – 31 martie 2028.

Potrivit unui proiect de Ordonanță de Urgență publicat joi seara de Ministerul Energiei, măsura nu presupune însă plafonarea prețului final plătit de consumatori, acesta urmând să includă costurile de achiziție, furnizare, transport, înmagazinare și distribuție, precum și accizele și TVA.

‘Proiectul instituie, pentru perioada 1 aprilie 2027-31 martie 2028, un mecanism de direcționare a cantităților necesare consumului casnic și producerii energiei termice destinate populației din producția internă, la un preț administrativ al gazelor-marfă de 120 lei/MWh. Prețul final nu este plafonat. Acesta se formează prin însumarea prețului de achiziție și a componentelor de furnizare, transport, înmagazinare, distribuție, accize și TVA. Nu se instituie compensații de la bugetul de stat’, se arată în nota de fundamentare care însoțește proiectul.

Potrivit documentului, utilizarea prețului administrativ de 120 lei/MWh pentru gazele-marfă conduce la un preț final mediu estimat de aproximativ 276,66 lei/MWh în perioada aprilie 2027 – martie 2028. ‘Valoarea este orientativă și depinde de tarifele și taxele aplicabile perioadei de implementare’, se menționează în proiect.

Inițiativa urmărește protejarea consumatorilor casnici în contextul încetării, la 31 martie 2027, a măsurilor instituite prin OUG nr. 12/2026, precum și constituirea în condiții de predictibilitate și sustenabilitate, a stocurilor minime de gaze naturale aferente sezonului rece 2027-2028.

‘Inițiativa Ministerului Energiei, pornind de la necesitatea atingerii scopului Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2026 privind măsurile aplicabile clienților casnici din piața de gaze naturale în perioada 1 aprilie 2026-31 martie 2027, respectiv protecția clienților casnici și constituirea în condiții de predictibilitate și sustenabilitate a stocurilor minime de gaze naturale aferente sezonului rece 2027-2028, în scopul garantării securității aprovizionării și prevenirii unor situații de risc sistemic la nivelul sistemului energetic național’, relevă proiectul de OUG.

Potrivit sursei citate, măsurile aplicabile clienților casnici din piața gazelor naturale, instituite prin OUG nr. 12/2026, cu modificările și completările ulterioare, sunt aplicabile până la data de 31 martie 2027.

În lipsa unui mecanism ulterior, de la 1 aprilie 2027 consumul casnic ar urma să fie acoperit în condițiile generale ale pieței gazelor naturale, iar simulările tehnice indică un preț final estimat pentru consumatorii casnici în ipoteza liberalizării semnificativ mai ridicat decât nivelul rezultat prin aplicarea unui preț administrativ al gazelor-marfă.

Proiectul nu prevede acordarea unor compensații de la bugetul de stat, mecanismul bazându-se pe direcționarea cantităților necesare din producția internă către furnizorii și producătorii de energie termică pentru populație.

Potrivit Anexei la ordonanța de urgență, mecanismul de determinare și repartizare a cantităților prevede ca producătorii, furnizorii, producătorii de energie termică (PET) clienți direcți și operatorii de înmagazinare să transmită Operatorului de Transport și Sistem (OTS), în termen de cinci zile de la intrarea în vigoare a ordonanței, datele privind producția estimată, consumurile istorice (media pe ultimii 2 ani sau convențiile de consum) și capacitățile de stocare.

Ulterior, în termen de cinci zile lucrătoare, OTS va determina obligațiile de înmagazinare și va aloca cantitățile de gaze naturale de la producători către furnizori/PET client direct, , aplicând reguli de asociere bazate pe cota de piață pentru simplificarea contractării.

În situația în care producția internă disponibilă diferă de necesarul calculat, obligațiile se ajustează proporțional.

‘Totodată, pentru sezonul rece (1 noiembrie 2027 – 31 martie 2028), OTS realizează o etapă de verificare și redistribuire pro-rata a eventualelor cantități excedentare de la beneficiarii cu surplus către cei cu deficit de acoperire pentru încălzirea populației. Recalcularea cantităților pe parcursul derulării mecanismului intervine doar la variații ale consumului estimat mai mari de 4%’, se mai arată în proiect.

Prin aceste măsuri, Ministerul Energiei urmărește reducerea impactului creșterii costurilor gazelor naturale asupra consumatorilor casnici și asigurarea continuității producerii energiei termice destinate populației. De asemenea, mecanismul urmărește utilizarea eficientă a producției interne disponibile, evitarea acumulării de cantități excedentare la unii beneficiari concomitent cu existența unor deficite la alții și asigurarea unei repartizări transparente și verificabile.