Eurostat: Ponderea persoanelor angajate în sectorul sportului creşte mai rapid în România decât în UE

Aproximativ 1,55 milioane de persoane erau angajate anul trecut în sectorul sportului în Uniunea Europeană, reprezentând 0,76% din totalul persoanelor angajate, în creştere cu 2,2% comparativ cu cele 1,51 milioane de persoane care erau angajate în sectorul sportului în 2022, arată datele Eurostat.

Sectorul sportului include ocupaţii şi activităţi economice precum cele în cadrul echipelor şi cluburilor sportive, antrenori, atleţi independenţi, centre de fitness şi activităţi precum promovarea şi managementul evenimentelor sportive.

În rândul statelor membre UE, Suedia are cea mai mare pondere a persoanelor angajate în sectorul sportului (1,33% din numărul total de persoane angajate), urmată de Danemarca (1,25%) şi Spania (1,11%). În contrast, cele mai mici ponderi ale persoanelor angajate în sectorul sportului au fost înregistrate în România (0,28% din numărul total de persoane angajate), Bulgaria (0,37%) şi Slovacia (0,4%).

Însă în cazul României, ponderea persoanelor angajate în sectorul sportului a crescut de la 0,16% din numărul total de persoane angajate în anul 2021, până la 0,21% în 2022 şi la 0,28% în 2023.

În cifre absolute, numărul persoanelor angajate în sectorul sportului în România a crescut de la 12.000 în 2021, până la 16.000 în 2022 şi la 22.000 în 2023. În plus, România are şi cea mai mare creştere procentuală din UE, de la un an la altul, a numărului persoanelor angajate în sectorul sportului, cu un salt de 31,7% în 2023, comparativ cu 2022. La nivelul UE, numărul persoanelor angajate în sectorul sportului a crescut cu doar 2,2% în 2023, comparativ cu 2022.

Repartiţia pe sexe arată că bărbaţii devansează femeile în rândul persoanelor angajate în sectorul sportului din UE (55,2% faţă 44,8%). Pe grupe de vârstă, peste o treime (37,4%) din persoanelor angajate în sectorul sportului din UE aveau o vârstă cuprinsă între 15 şi 29 de ani. Însă grupa de vârstă 30-64 de ani are cea mai mare pondere a persoanelor angajate în sectorul sportului, fiind responsabilă pentru 59,1% din totalul lucrătorilor din acest sector.