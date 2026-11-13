Eurostat: România, cea mai accentuată rată de creștere din UE a valorii producției agricole, în 2025

Valoarea producției agricole în Uniunea Europeană s-a situat anul trecut la 558,7 miliarde de euro în prețuri de bază, reprezentând o creștere de 4,8 comparativ cu 2024 (532,9 miliarde de euro), arată datele publicate joi de Oficiul European de Statistică (Eurostat).

Cea mai recentă creștere a continuat tendința ascendentă până la un nou maxim. Producția agricolă include valoarea culturilor, animalelor și serviciilor agricole, precum și anumite bunuri și servicii produse de sector, precizează Eurostat.

În 2025, valoarea totală a producției agricole a crescut în 22 din cele 27 state membre UE. Cea mai accentuată rată de creștere a fost în Romania (13,6%), urmată de rate de peste 10% în Cehia, Irlanda, Estonia, Slovacia și Austria. În contrast, valoarea producției agricole a scăzut în Grecia (minus 2,9%) și Cipru (minus 1,8%), precum și în Portugalia, Finlanda și Malta (sub minus 1%).

Aproape jumătate (48,9%) din valoarea producției agricole a UE în 2025 a provenit de la culturi agricole (273,2 miliarde de euro), iar ușor mai mult de două cincimi (42,6%) au venit de la animale și produse de origine animală (238,2 miliarde de euro). Restul ponderii (8,5%) a venit din serviciile agricole și activități secundare (47,3 miliarde de euro). Valoarea producției vegetale în 2025 a fost cu 1,6% mai ridicată decât în 2024, iar la animale cu 9,2%.

Costul total al bunurilor și serviciilor folosite în procesul de producție, numit consum intermediar, a crescut cu 1,8%, la 309,1 miliarde de euro în 2025. În consecință, valoarea adăugată brută a sectorului agricol a urcat cu 8,8%, la 249,5 miliarde de euro.