Experții avertizează: Pregătiți-vă pentru o „pandemie digitală”

Cu toate că efectele urgenței medicale de la începutul deceniului încă se fac simțite, experții în protecția datelor de la Veeam Software atrag atenția cu privire la un nou pericol ce se conturează pe fondul evoluțiilor revoluționare din știință și tehnologie. O urgență de securitate la nivel mondial, altfel spus un soi de „pandemie digitală”, s-ar putea declanșa în viitorul apropiat dacă nu ținem pasul cu viteza cu care se dezvoltă noile amenințări.

Relatările despre ChatGPT și Inteligența Artificială Generativă circulă pretutindeni, cucerind lumea și provocându-ne să ne reimaginăm viitorul. Edwin Weijdema, CTO EMEA & Global Cybersecurity Technologist la Veeam, crede că aceasta nu este, în sine, un lucru rău. „Astfel se creează o transparență care ne va permite să înțelegem ce ne așteaptă. La fel ca și în cazul securității cibernetice și ransomware-ului, nu ar trebui să ignorăm riscurile și nici ceea ce ar trebui să se întâmple legat de aceste noi tehnologii. Nu trebuie să ne sperie. Am trecut deja prin asta, încă de mai multe ori, și am supraviețuit de fiecare dată”.

„De la ChatGPT la un câine robot care se joacă prin living, inteligența artificială își face deja simțită prezența în societate. Pe de o parte, ea oferă oportunități uriașe. Gândiți-vă la sectorul medical, unde nanobotii sau roboții minusculi pot salva vieți omenești. Dar în același timp trebuie să ne întrebăm cine va fi responsabil dacă lucrurile merg prost cu Inteligența Artificială. Cel care a programat sistemul? Furnizorul acestui instrument? Utilizatorul final? Sau o combinație a celor trei?”.

Pe măsură ce peisajul tehnologic se schimbă, inclusiv amenințările la adresa siguranței noastre se intensifică. „Trebuie să fim conștienți că instrumentele care ne sunt puse la dispoziție sunt folosite și de persoane răuvoitoare, și uneori chiar mai iscusite”, spune Cornel Popescu, Senior Systems Engineer la Veeam. „Avântul infractorilor cibernetici a crescut exponențial în ultimii ani și nu pare să încetinească. Dimpotrivă, creșterea incidenței atacurilor cibernetice din toate colțurile lumii arată că mobilitatea lor îi ajută să fie cu un pas înaintea victimelor care încearcă să se protejeze și să-și păstreze datele în siguranță”, avertizează el.

Dar cum ne asigurăm că elementul uman rămâne in centrul acestui proces? „Trebuie să avem curajul să ne gândim la impactul pe care tehnologia îl are asupra societății noastre. Din păcate, oamenii nu acceptă niciodată o schimbare cu ușurință, iar de cele mai multe ori alegem să ne prefacem că nu vedem ceva până când acel ceva nu ne afectează direct viața de zi cu zi. Am putea să comparăm acest exemplu cu modul în care folosim backup-ul. Încă de la început a existat înțelegerea faptului că backup-ul este important, dar nimeni nu voia să dea bani pentru el. Ulterior, atacurile ransomware au devenit tot mai dese, iar organizațiile au înțeles că un backup bun ar trebui să fie activ în orice strategie de securitate. Tehnologia AI ar putea urma o cale asemănătoare”, adaugă Cornel Popescu.

Pregătește, răspunde, recuperează

Așadar, cum ar trebui să abordăm evoluțiile tehnologice care au potențialul de a schimba complet modul în care lucrăm? „De fapt, știm răspunsul deja, pentru că am mai trăit această experiență și înainte”, spune Edwin Weijdema. „Am putea chiar să vorbim despre o anume ciclicitate legată de momentele în care o nouă mare invenție sau tehnologie devine disponibilă. Aproape totul este dezvoltat cu intenția de a face bine, dar constatăm mereu că vine acel moment în care cineva începe să abuzeze de o soluție. Praful de pușcă a fost inventat cu cele mai bune intenții până când oamenii au descoperit că-l pot folosi pentru a arunca în aer lucruri. Tot așa, aplicațiile IT avansate permit companiilor să-și susțină mai bine business-ul, până când hackerii văd aceste canale ca pe o oportunitate de a răspândi și conduce atacuri ransomware. Sistemele AI fac lucruri revoluționare, până când lucrurile ajung să meargă prost din cauza unor greseli care s-au strecurat în soluție”.

„După cum ne-au învățat schimbările revoluționare din trecut, atunci când introducem o nouă tehnologie trecem de fiecare dată prin același proces din trei etape”, spune Cornel Popescu. „În primul rând, încercăm să ne pregătim cât mai bine pentru a anticipa problemele care pot apărea. În pasul următor, reacționăm la aceste probleme care apar pentru a le limita impactul. Și, în final, remediem ceea ce a mers prost pentru a învăța din greșelile noastre. De exemplu, nu poți opri complet un hacker cu niciun instrument de securitate, dar poți limita daunele prin faptul că încetinești atacul și îl deviezi. De fapt, ceea ce trebuie să facem este să recunoaștem că noile tehnologii pot fi folosite și în dezavantajul nostru și să găsim modalități inovatoare de a le folosi în avantajul nostru. Cu cât mai repede trecem prin aceste etape, cu atât mai curând vom putea profita de impactul pozitiv pe care tehnologia îl are asupra vieților noastre”.

Cum să evităm o pandemie digitală

O pregătire adecvată este esențială. Iar pentru aceasta, subliniază Edwin Weijdema, transparența este esențială. „Dacă știm ce se întâmplă pe piață și ce schimbări sunt pe cale să apară, le putem anticipa mai bine și putem elabora diverse politici sau legislații. Transparența este cea mai bună apărare pentru a construi ceva într-un mod sustenabil. De obicei, piesele puzzle-ului sunt răspândite între diverse părți, iar noi trebuie să adunăm cât mai multe perspective posibile. Este esențial să punem oameni cu pregătire tehnică adecvată în zonele în care se iau decizii, deoarece liderii și factorii de decizie politică trebuie să fie înconjurați de oameni cu expertiza adecvată. Nu întâmplător, giganții din domeniul tehnologiei sunt cele mai de succes companii din lume astăzi. Ele sunt conduse de oameni cu o viziune de viitor”.

„Experții în protecția datelor avetizează de ani de zile că instrumentele infractorilor cibernetici devin din ce în ce mai avansate, iar acum ne aflăm la o răscruce. Avem de ales: fie recunoaștem pericolele și învățăm să folosim moduri noi și integrate de a le contracara, fie abandonăm lupta de a descoperi căi eficiente de ieșire din viitoarea epidemie sau pandemie de atacuri cibernetice. Potrivit raportului Veeam 2023 Ransomware Trends Report, 60% din organizațiile care au suferit atacuri cibernetice în ultimul an consideră că este necesară o revizuire semnificativă a sistemelor de backup și securitate. Acest lucru sugerează că lumea pentru care se pregăteau companiile până de curând, s-a schimbat”, spune Cornel Popescu.

„La fel cum, în perioada COVID-19, experții în sănătate au apărut brusc în studiourile de știri în fiecare zi, umplând ziarele și influențând deciziile privind pandemia, experții în tehnologie digitală trebuie acum să-și asume rolul de a pregăti societatea și companiile. Doar o pregătire adecvată poate preveni apariția unei pandemii digitale în societatea noastră. La urma urmei, ne confruntăm cu cel mai rapid progres tehnologic de la Revoluția Industrială încoace”, potrivit lui Edwin Weijdema.

„În fața fiecărei evoluții tehnologice pe care omul a cunoscut-o, la început, nimeni nu a știut cum să procedeze. Dar de fiecare dată am reușit să găsim o cale de ieșire. Acum avem avantajul de a fi mai bine pregătiți pentru că deja cunoaștem o parte din proces. Iar restul îl putem descoperi împreună, cu puțină previziune și vigilență.”, conchide Cornel Popescu.