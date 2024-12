Formula 1 la Cluj – proiect curajos sau vis nerealist?

Un circuit de autosport modern, care ar pune cel mai mare oraș din Transilvania pe harta mondială a celor mai importante curse de mașini? Pentru unii ar părea doar o idee fără șanse de reușită, dar inițiatorul proiectului crede că, dacă autoritățile și comunitatea de business din zonă și-ar da mâna, șansele de reușită ar fi foarte mari

Arhitectul Mihai Matei s-a gândit prima dată la posibilitatea unui circuit de Formula 1 în zona Clujului acum mai bine de zece ani. „A existat o tentativă anterioară, când cineva a încercat să găsească locul potrivit pentru un astfel de proiect pe lângă Brașov, respectiv Constanța, dar nu s-a legat nimic. Eu am reușit să identific un teren care, după cum mi-au confirmat și cei de la Apex Circuit Design (o firmă britanică specializată în proiectarea de trasee pentru sporturile cu motor), s-ar preta foarte bine”, explică el.

Este vorba de câteva parcele, totalizând circa 100 de hectare, situate în comuna clujeană Săvădisla, lângă autostrada A3, care sunt parțial ocupate cu resturile unei organizări de șantier a Bechtel și, în rest, cu fânețe. „Un avantaj foarte mare este că accesul la autostradă ar fi foarte ușor și, de aici, se ajunge în prezent în mai puțin de 30 de minute în Cluj, într-o oră la Târgu Mureș, într-o oră și jumătate la Sibiu și în trei ore la Timișoara. Iar când se vor termina lucrările la A3 spre vest, se va ajunge cam într-o oră la Oradea și în vreo patru ore la Budapesta”, spune arhitectul.

Sume și surse

Zona în care ar putea fi construit circuitul de Formula 1 este avantajoasă nu numai din punct de vedere al poziționării și accesului, ci și pentru că prețul pământului este încă mic. Ceea ce ar face ca investiția inițială să nu fie extrem de mare – probabil că ar fi vorba de câteva zeci de milioane de euro pentru teren, amenajarea și îngrădirea lui și construcția efectivă a pistei și a parapetelor. „De aici încolo se adaugă, desigur, standurile, tribunele, parcările, locurile de cazare, ale căror costuri variază mult în funcție de capacitate, materiale și design”, explică Mihai Matei. Conform informațiilor disponibile, un circuit construit de la zero ar putea însemna o investiție de peste 100, dacă nu chiar peste 200 de milioane de euro.

Suma pare mare, dar pentru un investitor serios nu este neapărat imposibil de atras. Asta ca să nu mai vorbim despre posibilitatea ca statul să fie la rândul său inclus în acest proiect, sub forma unui parteneriat public-privat. Unii ar putea spune că Formula 1 ar fi ultimul lucru în care ar trebui să se investească banii publici. Totuși, dacă ne uităm la numeroasele arene sportive construite sau planificate în ultima vreme (la Oradea, de pildă, s-a lansat recent proiectul unui stadion de 16.000 de locuri care ar urma să coste cam 95 de milioane de euro), parcă ideea unui circuit de motosport parțial finanțat de stat nu mai sună chiar așa de exagerată.

Venituri suplimentare

Gurile rele ar putea spune că un stadion poate fi folosit de zeci de ori pe an, pentru meciuri, concerte sau alte evenimente, în timp ce circuitul de Formula 1 este pregătit pentru un singur week-end. „Greșit. Circuitul poate găzdui și alte curse din alte competiții, dar poate fi și închiriat, cu ora, amatorilor care vor să conducă cu viteză în siguranță sau școlilor de pilotaj. În plus, se pot organiza și alte evenimente, cum ar fi festivaluri (vezi Rock am Ring, care are loc anual la Nürburgring din Germania), dar și teambuilding-uri (folosind capacitatea de cazare adiacentă). Venituri pot fi obținute, la fel ca în cazul altor circuite, și de la cei care vor să-l viziteze tot timpul anului”, explică Mihai Matei.

Mai mult, crede inițiatorul proiectului, cu timpul zona din jurul circuitului de la Săvădisla s-ar putea transforma, având în vedere accesul la autostradă, proximitatea față de zona metropolitană Cluj și poziționarea geografică avantajoasă în relație cu restul țării, într-un hub tehnologic și de servicii. ”S-ar putea construi acolo centre logistice, dar și mici unități de producție. Plus că zona e foarte frumoasă și se pretează la tot soiul de activități de agrement. Iar dezvoltarea economică ar putea duce și la o creștere a interesului în zona imobiliară”, enumeră el efectele pozitive indirecte pe care le-ar putea avea proiectul.

La turație maximă

Formula 1 este de departe cea mai importantă și cea mai urmărită competiție din zona sportului cu motor. Ea a produs venituri anuale de 3,2 miliarde de dolari în 2023 (cu 25% mai mult față de anul precedent), sumă din care echipele participante au primit 1,2 miliarde de dolari, și a raportat un profit operațional de aproape 400 de milioane de dolari. În același timp, cursele au atras în total șase milioane de spectatori și 1,5 miliarde de telespectatori. ”2023 a fost un sezon incredibil. Am avut un număr record de bilete vândute și a continuat creșterea numărului de fani, mai ales în Statele Unite (cu suportul Las Vegas Grand Prix, care s-a bucurat de un mare succes), dar și în rândul tinerilor și femeilor”, spunea Stefano Domenicali, președintele și directorul general al Formula 1.

Iar datele pe 2024 arată și mai bine. Veniturile pe primul trimestru au depășit 550 de milioane de dolari (cu 45% mai mult decât în primele trei luni din 2023), iar cele pe cel de-al doilea trimestru au ajuns la 871 de milioane de dolari (cu 20% mai mult decât în perioada aprilie-iunie 2023). În acest an, circuitul e compus din 21 de curse plus o cursă de test, iar cele mai multe dintre ele sunt găzduite de Europa (nouă, printre care celebrele concursuri din Monaco, Spa-Francorchamps, Silverstone sau Imola), Asia (șase, în Bahrain, Arabia Saudită, Azerbaidjan, Japonia, China și Singapore) și America de Nord (patru, din care două în SUA și câte una în Canada și Mexic).

Riscuri și șanse

Dincolo de aceste cifre impresionante, istoria ne-a arătat, însă, că șansele de succes ale unui circuit, mai ales în cazul unuia nou-apărut, depind foarte mult de sprijinul extern (din partea unui sponsor puternic sau chiar din partea statului). Asta pentru că, potrivit datelor existente, pe lângă investiția inițială în circuit, pentru fiecare cursă organizată se plătește o taxă între 15 și 50 de milioane de dolari către Liberty Media, grupul care deține Formula 1. Acesta încasează și banii plătiți de sponsorii cursei, dar și toate drepturile de televizare, ceea ce înseamnă că circuitul rămâne, de fapt, doar cu încasările din vânzările de bilete (care nu sunt întotdeauna suficiente pentru a acoperi costurile). De exemplu, circuitele din India și Coreea de Sud au fost nevoite să se oprească din găzduirea de evenimente de Formula 1 din cauza pierderilor de zeci de milioane de dolari înregistrate.

Mihai Matei este conștient de aceste riscuri, dar spune că trebuie să privim întreaga imagine: „Dincolo de veniturile directe, din bilete sau din mâncarea și băutura vândute în incinta circuitului, există o grămadă de venituri indirecte pentru economia din zonă. Un eveniment de acest gen ar atrage un public foarte numeros, din țară și din străinătate, care ar avea nevoie de cazare, de mâncare, de transport spre și dinspre circuit, de alte modalități de petrecere a timpului liber înainte sau după cursă și așa mai departe. Plus că unii ar putea integra cursa într-o vacanță mai lungă în România.”

Argumentele sale sunt confirmate de studii efectuate pe această temă. De exemplu, s-a calculat că în perioada 2008-2018 marele premiu de Formula 1 al statului Singapore a atras 450.000 de turiști, care au cheltuit circa 1,4 miliarde de dolari în economia locală. Ar putea să fie replicată această experiență pozitivă de un eveniment similar găzduit în zona Clujului? Festivaluri precum Untold sau Electric Castle, care atrag zeci de mii de turiști și venituri suplimentare de zeci de milioane de dolari, ne demonstrează că nu e tocmai imposibil.