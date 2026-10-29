Franța: Șampania produsă din recolta de struguri din 2026 va putea avea un conținut de alcool de peste 13 %

Șampania produsă în Franța din recolta de struguri din această vară va putea avea, în mod excepțional, un conținut de alcool de peste 13%, au anunțat, miercuri, autoritățile de la Paris, în urma unei derogări acordate producătorilor la începutul lunii septembrie, din cauza caniculei estivale, informează AFP.

‘Vinurile produse în 2027 dintr-un amestec de vinuri neîmbogățite din recolta din 2026 și vinuri îmbogățite din recoltele anterioare pot, după fermentarea secundară, să depășească tăria alcoolică totală maximă de 13%’, prevede decretul apărut în Monitorul Oficial, publicația oficială a Guvernului francez.

Măsura este luată ‘în mod excepțional și ca urmare a condițiilor climatice din vara anului 2026, marcate de valuri de căldură și secetă excepțională, care duc la niveluri de alcool potențial deosebit de ridicate pentru recolta din 2026’, se mai arată în decret.

Comitetul interprofesional al vinurilor din Champagne (CIVC), organizația care îi reprezintă pe producători, a obținut, în premieră, la începutul lunii septembrie, o derogare temporară de la caietul de sarcini din partea Institutului Național de Origine și Calitate (INAO).

Această derogare ar trebui să permită viticultorilor ai căror struguri recoltați în acest an au deja un conținut ridicat de alcool să producă vinuri cu un conținut de alcool de până la 15%, chiar și după amestecarea cu vinuri din anii precedenți, supuse procesului de șaptalizare, adăugarea de zaharuri în timpul procesului de dublă fermentație a șampaniei.

Totuși, acest lucru va afecta doar ‘câțiva viticultori’, a estimat la începutul lunii septembrie Maxime Toubart, copreședintele Comitetului Interprofesional al Vinurilor din Champagne (CIVC).

Recolta de struguri din 2026 a fost cea mai timpurie înregistrată vreodată în regiunea frnceză Champagne, primii struguri fiind culeși încă din 6 august, iar strânsul viilor a demarat la nivel general pe 17 august, cu două săptămâni mai devreme decât în 2025, care a fost deja un an timpuriu, potrivit CIVC.

Această recoltă excepțională, marcată de înghețuri timpurii, urmate de valuri de căldură și secetă, ar putea deveni noua ‘normalitate’ pe fondul schimbărilor climatice, care îi obligă pe viticultori să se adapteze, a subliniat Comitetul.

În fiecare an, aproximativ 310 milioane sticle de șampanie franțuzească, care beneficiază de o indicație geografică strict controlată, sunt vândute în întreaga lume, în timp ce alte peste un miliard sunt stocate în pivnițe, în așteptarea momentului adecvat pentru a fi savurate.