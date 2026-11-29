Franța, a doua economie a zonei euro, s-a contractat în trimestrul trei mai mult decât s-a estimat inițial, iar țara a intrat, din punct de vedere tehnic, în recesiune, arată datele finale publicate vineri de Institutul Național de Statistică din Franța (INSEE), transmit DPA și Reuters.

PIB-ul Franței a înregistrat un declin de 0,2% în trimestrul trei, comparativ cu precedentele trei luni, a informat INSEE, care inițial prognozase un recul de 0,1%.

În plus, Insee a revizuit în jos și datele din trimestrul doi, la 0,02%, de la o creștere zero anunțată anterior, deși declinul a fost rotunjit la zero în datele de ansamblu.

Aceasta înseamnă că PIB-ul Franței a scăzut în fiecare trimestru începând de la finalul anului trecut, iar Franța este acum în recesiune tehnică, situație care apare atunci când activitatea economică scade timp de două trimestre consecutiv.

Datele sub așteptări complică obiectivul Guvernul de a ține sub control deficitul bugetar. Pentru 2027 obiectivul autorităților în reprezintă reducerea deficitului deficit de la 5,4% din PIB anul acesta la 5% din PIB.

‘Trebuie să adoptăm cât mai curând posibil bugetul pe 2027, obiectivul nenegociabil fiind un deficit de 5% din PIB. Este imperativ pentru restabilirea încrederii în economie’, a afirmat ministrul de Finanțe, Roland Lescure, după publicarea datelor Insee.

În trimestrul trei, creșterea de 0,3% a cheltuielilor de consum și a cheltuielilor guvernamentale nu a compensat declinul de 0,8% al investițiilor companiei. În plus, exporturile au scăzut cu 1,6%, în timp ce importurile au crescut cu 0,1%.

Anterior, Banca Franței estima o creștere moderată a economiei în trimestrul patru.

Datele separate ale Insee arată că în octombrie cheltuielile gospodăriilor nu s-au modificat, după ce au scăzut cu 0,9% în septembrie. Declinul consumului de energie a fost compensat de redresarea consumului de mărfuri.

Datoria publică a Franței se situează la aproximativ 119% din PIB, iar îndoielile investitorilor cu privire la capacitatea țării de a-și echilibra bugetul au dus la majorarea randamentelor cerute de piețele financiare pentru a împrumuta statul francez.