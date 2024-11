George Agafiței, PPC România: Investițiile în rețele electrice reprezintă baza pentru competitivitatea economică a României

Anul 2025 vine cu două provocări imense pentru sectorul energetic: trecerea de la prețurile plafonate la cele reale și competitive din piață, dar și investițiile majore în capacitățile de producție. Prezent la evenomentul RO 3.0 „Next step 2025 – Let’s write the future together” organizat de Antena 3 CNN, George Agafiței, director Institutional Affairs and Regulatory PPC România, a arătat că fiecare instituție din domeniul energiei din România are câte o strategie, iar ceea ce lipsește este o perspectivă unitară.

Mediul privat nu este băgat în seamă atunci când se iau decizii în domeniul energiei, iar aceasta ar fi una dintre cauzele pentru care sectorul energetic românesc este departe de potențialul pe care îl are. Astfel, cu atât mai mult cu cât există în derulare investiții enorme, incertitudinea se dovedește a fi principala vulnerabilitate a companiilor din domeniul energiei.

„PPC are planuri foarte mari de dezvoltare în România. Am început cu o capacitate de 600 MW anul acesta, cred că o terminăm cu 1,2 GW și vrem să ajungem la 2 GW energie verde până în 2026-2027 – cred că avem aproape două miliarde de euro investite în România într-un an. Mă bucur să aud că se vorbește de capacitățile de producție, problema e că nu avem strategii convergente. Fiecare instituție își face un plan și din păcate de prea puține ori se discută împreună și cu mediul privat pe aceste teme. Cred că cea mai mare provocare pentru anul viitor e ieșirea din planul de plafonare, și aș vrea să pun o întrebare la care știu că nu are nimeni un răspuns: «Care este prețul adevărat al energiei electrice în România în momentul de față?»”, a punctat George Agafiței.

Situația în care se află România este strâns legată de modul în care arată sistemul energetic european. Iar aici provocările nu sunt reprezentate de investițiile în energie verde, care deja au prins viteză, ci se găsesc în rețelele de transport de energie electrică.

„Avem o problemă de interconectare. Se vorbește foarte mult de capacități de producție, de offshore, dar trebuie să ne uităm serios cum aducem energia în rețele și cum transformăm prețul mic către consumatorul final. Fără investiții în rețele, cele în capacitățile de producție trebuie să stea la coadă. Mediul privat e pregătit să investească, dar am vrea să stăm cu toții la masă și să ne uităm serios la primăvara anului viitor. Din perspectiva PPC ne vom continua planurile de investiții, avem un plan serios de care ne ținem și sperăm să ajungem la țintele de 2 GW de energie verde până în 2026”, a anunțat directorul din cadrul PPC.

Lipsa de predictibilitate poate afecta grav sectorul energetic. Planurile de dezvoltare într-un astfel de domeniuse fac pe perioade lungi, iar fiecare schimbare are menirea de a da peste cap calculele legate de oportunitatea oricărei investiții.

„Mi-aș dori să ieșim un pic din logica pompieristică, de criză, în care trebuie să reparăm o problemă imediat ce apare, niciodată înainte. Aș vrea să văd mai multă colaborare între instituțiile statului care reglementează sectorul energetic și un dialog cu sectorul energetic în sine. Nu dorește nimeni încă o criză în energie, nici noi, nici statul, și pentru asta cred că trebuie să stăm un pic la masă și să vedem unde vrem să fim, pentru că până la urmă investițiile în rețele electrice reprezintă baza pentru competitivitatea economică a României pe termen lung. Niciun investitor nu va veni să investească într-o țară în care nu are predictibilitate pe energia electrică și nu are un preț competitiv”, a mai declarat George Agafiței.